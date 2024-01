Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 31ème journée : Cergy-Pontoise vs Anglet 6 - 5 (2-2 2-1 1-2 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 12/01/2024 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Anglet ] Victoire aux tirs au but pour les Jokers Avant dernier et toujours en quête de précieux points, l’équipe du Hormadi d’Anglet venait, à l’Aren’ice de Cergy, défier celle des Jokers. L’objectif était simple : renouveler la performance de leur dernière venue en Île-de-France. Pour les Cergypontains, revenus victorieux de Grenoble, il fallait poursuivre sur la lancée et remonter dans les places qualificatives pour les play-offs. Finalement, au terme d’un match plein de rebondissements, les franciliens durent attendre la séance des tirs au but pour se défaire d’une équipe basque qui a bien failli réussir le casse du soir. Avec sa victoire (6-5) Cergy gagne une place au classement mais la saison est loin d’être finie. Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 14/01/2024 à 09:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2300 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Furet assistés de MM. Fauvel et Laboulais Buts :

Cergy-Pontoise : 08.02 Phileas Perrenoud (ass Louis Petit et Daniels Gorsanovs) ; 16.36 Colin Delatour (ass Tomas Pardo et Robert Baillargeon) ; 24.04 Emils Gegeris (ass Patrick Coulombe et Aleksi Hamalainen) ; 39.58 Alex Barber (ass Aleksi Hamalainen et Vincent Melin) ; 58.49 Vincent Melin (ass Aleksi Hamalainen et Gage Torrel) ; 65.00 Alex Barber

Anglet : ; 10.35 Keith Getson (ass Maurin Bouvet et Baptiste Manciot) ; 15.33 Nick Jermain (ass Victor Ranger) ; 32.32 Keith Getson (ass Fabien Kazarine et Maurin Bouvet) ; 49.35 Victor Ranger (ass Thomas Decock et Cole Thiessen) ; 56.00 Thomas Decock (ass Nick Jermain) Pénalités 8 minutes contre Cergy-Pontoise 10 minutes contre Anglet



Domination des Jokers mais les deux équipes terminent dos à dos





Lors des premiers temps de jeu, l’un et l’autre n’ont pas de gros arrêts à sortir malgré les incursions réciproques des 2 blocs d’attaque. A la 2ème minute, c’est Richard qui doit réaliser la première intervention significative sur une belle tentative, au cœur du slot, de Thomas Decock. Le palet est repoussé par le gardien et, sur le rebond que tente d’exploiter Nicholas Jermain, Daniels Gorsanovs est le premier puni pour avoir retenu l’attaquant américain. Anglet essaie donc d’en profiter pour installer son jeu de puissance mais, celui-ci est globalement bien contenu par la boite défensive verte. La supériorité numérique n’ira d’ailleurs pas jusqu’au bout puisque sur la première ouverture enfin trouvée, Victor Ranger place un petit lancer à la cage. Mais Richard repousse encore et, lorsque Gage Torrel part en contre, il est très vite mais très irrégulièrement stoppé par Decock. Le capitaine angloy a donc lui aussi droit à son tour de prison.



Si à 4 contre 4 les deux équipes se neutralisent plutôt bien, sur le reliquat d’avantage numérique consécutif à la libération de leur défenseur letton, les Jokers vont avoir de très grosses chances d’ouvrir la marque. Heureusement pour les basques, leur gardien fait le travail et, quand il est battu, il est suppléé par son poteau, notamment sur la très belle tentative de Gegeris de la droite, sa spéciale en powerplay. Quoi qu’il en soit, malgré leur jeu très intéressant et les missiles de Théo Gueurif et de Patrick Coulombe la cage angloye reste inviolée.



Photographe : © Bruno Gouvazé

Les pensionnaires de l’Aren’ice conservent néanmoins le momentum et St Cyr ne doit pas relâcher sa vigilance quand les défenseurs verts se mettent à arroser eux aussi, d’abord par Nikita Shalei puis par Gorsanovs. Finalement, le Hormadi cède juste après la tentative du letton. Alors qu’ils se sont projetés à l’attaque, les basques perdent de puck en zone offensive et Gorsanovs, côté droit, le long de la balustrade, joue la rampe de lancement pour Philéas Perrenoud et Louis Petit. Petit se recentre et s’enfonce vers le cercle droit avant de très astucieusement remettre en aveugle derrière lui où il sait que Perrenoud a suivi. Perrenoud contrôle et ajuste St Cyr (1-0, 08.02). L’ex-Scorpion brise donc l’égalité et signe par la même occasion sa 7ème réalisation de la saison en championnat.



Le Hormadi réagit assez rapidement et profite d’un moment de flottement dans une défense verte un peu statique. Dans le cercle gauche, Baptiste Manciot prolonge pour Maurin Bouvet en fond de territoire. La suite est chirurgicale, de derrière le net Bouvet trouve, dans le bas du slot, Keith Getson qui catapulte instantanément le disque dans le but (1-1, 10.35).



L’équipe de Cergy est prévenue, devant Anglet il ne faut pas bayer aux corneilles. En plus, ragaillardis les angloys se montrent plus entreprenants. Craig Puffer essaie même de surprendre Richard en faisant le tour de sa cage mais le portier cergypontain ne s’y laisse pas prendre. Les Jokers se reprennent et remettent la main sur le palet, ce qui donne à Shalei l’opportunité de lâcher un nouveau missile mais le portier blanc s’interpose avec autorité. Pas question pour autant de baisser le pavillon pour les angloys qui sont privés d’un but presque tout fait par Richard quand Hugo Baron, esseulé et idéalement placé dans le slot, est bien servi mais son tir sur réception finit sur le gardien.



Les franciliens ont eu chaud mais restent dans une très bonne période où ils enchaînent les occasions franches, notamment par Sayam Limtong, Aleksi Hämäläinen, Raphaël Faure (par 2 fois), Vincent Melin et même un poteau de Alex Barber. Comme souvent en hockey sur glace, discipline où le jeu va très vite d’un but à l’autre, le Hormadi réussit le coup parfait sur un pressing avant gagnant. Les angloys contrarient une sortie de zone des cergypontains et Ranger qui intercepte une transmission renvoie immédiatement dans le dos de la défense où trainait encore Jermain. Totalement seule, la nouvelle recrue américaine du Hormadi drible et trompe un Richard livré à lui-même par les siens (1-2, 15.33). Premier but de la saison pour Jermain qui permet à Anglet de passer devant contre le cours du jeu.



Les Jokers poussent pour égaliser. D’abord par R. Faure, parfaitement décalé, dont St Cyr repousse le tir. Ils finissent néanmoins à être rapidement récompensés de leurs efforts. Telle la réponse du berger à la bergère ils bonifient un forecheck. Robert Baillargeon prend à revers la défense blanche dans le dos de laquelle Tomas Pardo s’est engouffré. Bien qu’en position axiale le jeune attaquant préfère décaler Colin Delatour qui surprend St Cyr (2-2, 16.36). En inscrivant son 3ème but de la saison régulière, l’ex-Scorpion, encore un, permet aux Jokers de revenir à hauteur.



Malgré cette égalisation méritée, avant la pause, les cergypontains trembleront encore sur un nouveau tir de Decock, bien lu par Richard, et seront frustrés aussi sur celui de Torrel que St Cyr repoussera également. Avec ce score de parité lors du retour au vestiaire, le Hormadi n’est pas malheureux car, en termes d’occasions et de tirs cadrés, les Jokers étaient au-dessus (16 tirs contre 7). C’est Olivier Richard qui garde la cage francilienne ce soir, Miika Elomo le coach de Cergy ayant choisi, comme il en a l’habitude, de régulièrement donner du temps de jeu à son back-up. En face, sans surprise, c’est l’américain Dylan St Cyr à qui la garde du but angloy est confiée.Lors des premiers temps de jeu, l’un et l’autre n’ont pas de gros arrêts à sortir malgré les incursions réciproques des 2 blocs d’attaque. A la 2minute, c’est Richard qui doit réaliser la première intervention significative sur une belle tentative, au cœur du slot, de Thomas Decock. Le palet est repoussé par le gardien et, sur le rebond que tente d’exploiter Nicholas Jermain, Daniels Gorsanovs est le premier puni pour avoir retenu l’attaquant américain. Anglet essaie donc d’en profiter pour installer son jeu de puissance mais, celui-ci est globalement bien contenu par la boite défensive verte. La supériorité numérique n’ira d’ailleurs pas jusqu’au bout puisque sur la première ouverture enfin trouvée, Victor Ranger place un petit lancer à la cage. Mais Richard repousse encore et, lorsque Gage Torrel part en contre, il est très vite mais très irrégulièrement stoppé par Decock. Le capitaine angloy a donc lui aussi droit à son tour de prison.Si à 4 contre 4 les deux équipes se neutralisent plutôt bien, sur le reliquat d’avantage numérique consécutif à la libération de leur défenseur letton, les Jokers vont avoir de très grosses chances d’ouvrir la marque. Heureusement pour les basques, leur gardien fait le travail et, quand il est battu, il est suppléé par son poteau, notamment sur la très belle tentative de Gegeris de la droite, sa spéciale en powerplay. Quoi qu’il en soit, malgré leur jeu très intéressant et les missiles de Théo Gueurif et de Patrick Coulombe la cage angloye reste inviolée.Les pensionnaires de l’Aren’ice conservent néanmoins le momentum et St Cyr ne doit pas relâcher sa vigilance quand les défenseurs verts se mettent à arroser eux aussi, d’abord par Nikita Shalei puis par Gorsanovs. Finalement, le Hormadi cède juste après la tentative du letton. Alors qu’ils se sont projetés à l’attaque, les basques perdent de puck en zone offensive et Gorsanovs, côté droit, le long de la balustrade, joue la rampe de lancement pour Philéas Perrenoud et Louis Petit.. L’ex-Scorpion brise donc l’égalité et signe par la même occasion sa 7réalisation de la saison en championnat.Le Hormadi réagit assez rapidement et profite d’un moment de flottement dans une défense verte un peu statique.L’équipe de Cergy est prévenue, devant Anglet il ne faut pas bayer aux corneilles. En plus, ragaillardis les angloys se montrent plus entreprenants. Craig Puffer essaie même de surprendre Richard en faisant le tour de sa cage mais le portier cergypontain ne s’y laisse pas prendre. Les Jokers se reprennent et remettent la main sur le palet, ce qui donne à Shalei l’opportunité de lâcher un nouveau missile mais le portier blanc s’interpose avec autorité. Pas question pour autant de baisser le pavillon pour les angloys qui sont privés d’un but presque tout fait par Richard quand Hugo Baron, esseulé et idéalement placé dans le slot, est bien servi mais son tir sur réception finit sur le gardien.Les franciliens ont eu chaud mais restent dans une très bonne période où ils enchaînent les occasions franches, notamment par Sayam Limtong, Aleksi Hämäläinen, Raphaël Faure (par 2 fois), Vincent Melin et même un poteau de Alex Barber. Comme souvent en hockey sur glace, discipline où le jeu va très vite d’un but à l’autre, le Hormadi réussit le coup parfait sur un pressing avant gagnant.. Premier but de la saison pour Jermain qui permet à Anglet de passer devant contre le cours du jeu.Les Jokers poussent pour égaliser. D’abord par R. Faure, parfaitement décalé, dont St Cyr repousse le tir. Ils finissent néanmoins à être rapidement récompensés de leurs efforts. Telle la réponse du berger à la bergère ils bonifient un forecheck.. En inscrivant son 3but de la saison régulière, l’ex-Scorpion, encore un, permet aux Jokers de revenir à hauteur.Malgré cette égalisation méritée, avant la pause, les cergypontains trembleront encore sur un nouveau tir de Decock, bien lu par Richard, et seront frustrés aussi sur celui de Torrel que St Cyr repoussera également. Avec ce score de parité lors du retour au vestiaire, le Hormadi n’est pas malheureux car, en termes d’occasions et de tirs cadrés, les Jokers étaient au-dessus (16 tirs contre 7).

Bis repetita, les Jokers dominent mais le Hormadi s’accroche.





Ce n’est que reculer pour mieux sauter car les Jokers bonifient le reliquat d’avantage numérique une fois leur capitaine revenu au jeu. Ils sollicitent St Cyr qui ne chôme pas sur des tentatives de Coulombe et Hämäläinen. Un de ses défenseurs fait même don de son corps sur un missile de Gegeris mais le letton veut son but et il l’aura. Peu après, la rondelle tourne toujours autour de la boite blanche et Hämäläinen relayé par Coulombe place Gegeris dans l’axe où ce dernier lâche une minasse qui foudroie le gardien (3-2, 24.04).



Les franciliens sont à nouveau en tête et connaissent alors une période de plusieurs minutes de domination sans partage. Ils confisquent le palet mieux que dans certains powerplay et, il faut tout le courage et la solidarité défensive des angloys pour colmater toutes les brèches et refermer toutes les fenêtres. Pour le reste, St Cyr reste solide comme sur le gros onetimer de Aurélien Dorey (28.00) et sur une autre occasion qu’il repousse de la botte.



Photographe : © Bruno Gouvazé

Anglet plie mais ne rompt pas. Au contraire, l’équipe basque exploite les rares opportunités qui se présentent. Sur un contre, Nicolas Arrossamena sert Samuel Rousseau qui bute sur Richard (30.20). Une poignée de secondes plus tard, le saint-pierrais récidive et cette fois prend sa chance, obligeant le gardien à un arrêt difficile (30.40). Le puck restant libre, il y a même un peu le feu sur la cage francilienne.



Une minute plus tard, Vincent Deslauriers, pour obstruction, et Tristan Crozier, pour dureté, filent au cachot. Pendant que, sur le banc des punis, ils méditent l’un et l’autre sur leur faute, le Hormadi égalise grâce à un but « à la volonté » diront les uns, « casquette » diront les autres. Sur une action initiée par Bouvet et conclue par un lancer de Fabien Kazarine, Richard fait l’arrêt mais sans geler le puck. Getson qui était au contact pour le rebond semble le pousser au fond dans la mêlée (3-3, 32.32).



Incroyable ténacité des hommes de Pierrick Rezard qui reviennent à hauteur alors que le jeu était loin d’être à leur compte. Tout est à refaire pour Cergy qui obtient néanmoins, 2 minutes plus tard, un powerplay sur un cinglage, peu évident vu des tribunes, de Arrossamena sur Barber qui perforait la défense blanche. Pas trop grave pour les basques qui tuent la pénalité malgré une première belle occasion de Gueurif puis une autre de Torrel qui dévie de près un centre/tir de Gegeris.



Mais finalement les Jokers reprennent l’avantage à 1.9 seconde de la pause. Après une occasion de Gegeris, les franciliens campaient dans la défensive angloye et au moment où les basques récupèrent le puck pour relancer, le pressing de Hämäläinen et de Torrel s’avère payant. Torrel sur la gauche retrouve Barber dans l’axe qui a tout le temps pour placer le disque hors de portée de St Cyr (4-3, 39.58). Avantage mérité pour Cergy qui a dominé la période (10 tirs cadrés contre 3 pour Anglet). A l’instar du premier tiers, les franciliens concèdent très rapidement un powerplay au Hormadi quand Coulombe fait trébucher Getson (21.05). Heureusement pour eux, leur jeu en penalty killing est plutôt solide, en tous les cas suffisamment pour faire déjouer les unités spéciales angloyes. Ils finissent même par obtenir une énorme occasion en contre où Barber s’offre un face-à-face avec son compatriote qui réalise un double arrêt. L’attaquant vert n’a toutefois pas fait le voyage pour rien puisqu’il obtient l’incarcération de Cole Thiessen qui lui a retenu la crosse en fin d’action. Le 4 contre 4 qui s’en suit est à la main de Cergy qui ne marque cependant pas.Ce n’est que reculer pour mieux sauter car les Jokers bonifient le reliquat d’avantage numérique une fois leur capitaine revenu au jeu. Ils sollicitent St Cyr qui ne chôme pas sur des tentatives de Coulombe et Hämäläinen. Un de ses défenseurs fait même don de son corps sur un missile de Gegeris mais le letton veut son but et il l’aura.Les franciliens sont à nouveau en tête et connaissent alors une période de plusieurs minutes de domination sans partage. Ils confisquent le palet mieux que dans certains powerplay et, il faut tout le courage et la solidarité défensive des angloys pour colmater toutes les brèches et refermer toutes les fenêtres. Pour le reste, St Cyr reste solide comme sur le gros onetimer de Aurélien Dorey (28.00) et sur une autre occasion qu’il repousse de la botte.Anglet plie mais ne rompt pas. Au contraire, l’équipe basque exploite les rares opportunités qui se présentent. Sur un contre, Nicolas Arrossamena sert Samuel Rousseau qui bute sur Richard (30.20). Une poignée de secondes plus tard, le saint-pierrais récidive et cette fois prend sa chance, obligeant le gardien à un arrêt difficile (30.40). Le puck restant libre, il y a même un peu le feu sur la cage francilienne.Une minute plus tard, Vincent Deslauriers, pour obstruction, et Tristan Crozier, pour dureté, filent au cachot. Pendant que, sur le banc des punis, ils méditent l’un et l’autre sur leur faute, le Hormadi égalise grâce à un but « à la volonté » diront les uns, « casquette » diront les autres.Incroyable ténacité des hommes de Pierrick Rezard qui reviennent à hauteur alors que le jeu était loin d’être à leur compte. Tout est à refaire pour Cergy qui obtient néanmoins, 2 minutes plus tard, un powerplay sur un cinglage, peu évident vu des tribunes, de Arrossamena sur Barber qui perforait la défense blanche. Pas trop grave pour les basques qui tuent la pénalité malgré une première belle occasion de Gueurif puis une autre de Torrel qui dévie de près un centre/tir de Gegeris.Mais finalement les Jokers reprennent l’avantage à 1.9 seconde de la pause. Après une occasion de Gegeris, les franciliens campaient dans la défensive angloye et au moment où les basques récupèrent le puck pour relancer, le pressing de Hämäläinen et de Torrel s’avère payant.Avantage mérité pour Cergy qui a dominé la période (10 tirs cadrés contre 3 pour Anglet).

Le Hormadi joue les troubles fête





Peu après, Getson va en taule pour avoir fait trébucher Gueurif derrière le but mais le jeu de puissance de Cergy, mis à part un gros lancer de Coulombe, est annihilé par la boite angloye. Il ne faut donc pas attendre longtemps ensuite pour voir le Hormadi à nouveau dangereux par Kazarine. Richard n’a pas le temps de souffler car sur l’action suivante, Kazarine part en contre et sert Doyle dont le tir est stoppé par le gardien.



Les Jokers ne sont plus dominateurs et sur une attaque se font pénaliser quand Torrel commet un slashing sur Arnaud Faure. En avantage numérique, les angloys campent dans le camp francilien. Leur jeu de puissance est cependant bien contenu sauf quand Deslauriers contourne la cage et sert Puffer dont le tir sur réception finit dans la mitaine de Richard. Après cet énorme arrêt les Jokers pensent avoir fait le plus dur en tuant la pénalité mais Torrel n’a pas le temps de reprendre sa place dans le jeu que le Hormadi fait mouche. Thiessen qui avait le puck décale Decock sur la gauche lequel lâche un gros tir qui finit sur le poteau. Le tube remet le palet en jeu sur Victor Ranger qui n’a plus qu’à le pousser au fond (4-4, 49.35).



Photographe : © Bruno Gouvazé

Il y a du chaos dans l’air. Coulombe tente un gros lancer mais St Cyr le stoppe (51.00) et Samuel Dunn répond du tac au tac obligeant Richard à faire de même. Anglet est désormais plus souvent dans le camp de Cergy que lors des 2 premières périodes.



Finalement le pressing angloy paye à nouveau. Jermain, en fond de territoire, trouve Decock au premier poteau lequel mystifie Richard en plaçant le disque en lucarne du revers (4-5, 56.00).



Le Hormadi a retourné la table et à 4 minutes du terme semble en pole position pour la victoire finale. C’est sans compter sur les ressources mentales des Jokers qui poussent pour arracher l’égalisation. Celle-ci arrive presque 3 minutes plus tard. Torrel et Hämäläinen disputent le palet contre la balustrade aux défenseurs angloys et le finlandais peut servir Vincent Melin complètement démarqué à l’opposé. Le défenseur vert ne tremble pas et ajuste St Cyr (5-5, 58.49).



Dans l’exultation générale Miika Elomo prend un temps mort pour calmer les esprits. Ensuite, le score n’évolue plus jusqu’à la sirène, même si Barber se procure une ultime occasion mais son revers passe juste à côté.



Les Jokers ont échappé à une déconvenue dans un match qui était largement à leur main bien que le Hormadi ait été meilleur lors du dernier vingt (8 tirs cadrés contre 6). Les 2 équipes vont donc devoir se partager les 3 points ce soir. Le Hormadi revient sur la glace avec d’autres dispositions et souhaite jouer son va-tout. Colin Doyle est le premier à faire feu mais Richard l’a vu venir (40.45). Les basques conservent le contrôle du palet mais manquent de se faire piquer en contre sur un breakaway de Hämäläinen qui trouve la jambière de St Cyr.Peu après, Getson va en taule pour avoir fait trébucher Gueurif derrière le but mais le jeu de puissance de Cergy, mis à part un gros lancer de Coulombe, est annihilé par la boite angloye. Il ne faut donc pas attendre longtemps ensuite pour voir le Hormadi à nouveau dangereux par Kazarine. Richard n’a pas le temps de souffler car sur l’action suivante, Kazarine part en contre et sert Doyle dont le tir est stoppé par le gardien.Les Jokers ne sont plus dominateurs et sur une attaque se font pénaliser quand Torrel commet un slashing sur Arnaud Faure. En avantage numérique, les angloys campent dans le camp francilien. Leur jeu de puissance est cependant bien contenu sauf quand Deslauriers contourne la cage et sert Puffer dont le tir sur réception finit dans la mitaine de Richard. Après cet énorme arrêt les Jokers pensent avoir fait le plus dur en tuant la pénalité mais Torrel n’a pas le temps de reprendre sa place dans le jeu que le Hormadi fait mouche.Il y a du chaos dans l’air. Coulombe tente un gros lancer mais St Cyr le stoppe (51.00) et Samuel Dunn répond du tac au tac obligeant Richard à faire de même. Anglet est désormais plus souvent dans le camp de Cergy que lors des 2 premières périodes.Le Hormadi a retourné la table et à 4 minutes du terme semble en pole position pour la victoire finale. C’est sans compter sur les ressources mentales des Jokers qui poussent pour arracher l’égalisation. Celle-ci arrive presque 3 minutes plus tard.Dans l’exultation générale Miika Elomo prend un temps mort pour calmer les esprits. Ensuite, le score n’évolue plus jusqu’à la sirène, même si Barber se procure une ultime occasion mais son revers passe juste à côté.Les Jokers ont échappé à une déconvenue dans un match qui était largement à leur main bien que le Hormadi ait été meilleur lors du dernier vingt (8 tirs cadrés contre 6). Les 2 équipes vont donc devoir se partager les 3 points ce soir.

Prolongation : Le Hormadi fait cavalier seul mais ne marque pas



La prolongation est particulièrement pénible pour les Jokers. Le Hormadi confisque le palet de bout en bout et prive les franciliens de la moindre occasion. Les basques ont même la victoire au bout de la palette quand Puffer, du cercle droit, trouve l’angle de la transversale de Richard (62.10) puis peu après quand le portier francilien fait un arrêt décisif sur Kazarine (63.30). En toute fin d’overtime Gegeris tire tout de même de la rouge, probablement pour obtenir une dernière remise en jeu, mais l’arrêt est facile pour St Cyr.



Séance de tirs au but



Les Jokers remportent la séance (1-0).

Tireurs Cergy-Pontoise Résultats Tireurs Anglet Résultats Emils Gegeris Tentative manquée Fabien Kazarine Tentative arrêtée Aleksi Hämäläinen Tentative arrêtée Vincent Deslauriers Tentative arrêtée Sayam Limtong Tentative arrêtée Trey Phillips Tentative manquée Gage Torrel Tentative arrêtée Craig Puffer Tentative arrêtée Alex Barber Tentative réussie Keith Getson Tentative arrêtée Au terme d’un match spectaculaire, les Jokers engrangent 2 précieux points et remontent à la 8ème place au classement avant leur périlleux déplacement de dimanche chez un autre concurrent direct, les Pionniers de Chamonix qui les talonnent à 2 points.



Pour le Hormadi, qui tombe à la dernière place malgré le point pris, l’activité dominicale ne sera pas non plus une promenade de santé car il va falloir défier les Gothiques d’Amiens sur leur Glaçon.



Meilleurs joueurs du match :



Keith Getson pour le Hormadi



Alex Barber pour les Jokers



Photographe : © Bruno Gouvazé © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur