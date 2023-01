Hockey sur glace - Ligue Magnus : 31ème journée : Chamonix vs Rouen 1 - 5 (1-2 0-1 0-2) Le 13/01/2023 [ Chamonix ] [ Rouen ] Reportage photos : Chamonix Vs Rouen Chamonix recevait Rouen dans le cadre de la rencontre mettant en lumière les 100 ans du 1er titre de Champion de France des chamoniards , Hockey Hebdo le 13/01/2023 à 22:41 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2070 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Hauchart assistés de MM. Margry et Metais Buts :

Chamonix : ; 07.21 Gabin Ville (ass Malo Ville et Clément Masson)

Rouen : 02.53 Bastien Maia (ass Valentin Claireaux et Enzo Cantagallo) ; 12.38 Loïc Lamperier (ass Florian Chakiachvili et Rolands Vigners) ; 24.03 Valentin Claireaux (ass François Beauchemin et Florian Chakiachvili) ; 41.41 François Beauchemin (ass Alexandre Mallet et Sacha Guimond) ; 58.02 Loïc Lamperier (ass Rolands Vigners et Charlie Dodero) Pénalités 6 minutes contre Chamonix 6 minutes contre Rouen



Dans le cadre de la 31eme journée du championnat de France de Ligue Magnus, les Pionniers de Chamonix affrontaient les Dragons de Rouen sur la glace de Richard Bozon !



L’équipe des Pionniers de Chamonix s'incline 5 buts à 1 dans ce duel !





Retrouvez toute la galerie photos (Cliquez-ici)



© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur