Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 31ème journée : Nice vs Bordeaux 3 - 2 (0-0 0-1 2-0 1-0) Après prolongation Le 13/01/2023 Nice - Patinoire Jean Bouin [ Nice ] [ Bordeaux ] La victoire pour Laura … Secoués le 6 janvier dernier par la disparition tragique de Laura, compagne d’Arturs Mickevics, les Aigles rejouaient à domicile après une défaire cruelle à Anglet (3-2). En recevant les Boxers dans une forme inconstante, les hommes de Sutor luttent toujours pour une place en play off. Nice - Patinoire Jean Bouin, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 15/01/2023 à 17:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1153 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Rauline assistés de MM. Briolat et Barthe Buts :

Nice : ; 46.01 Louis-Mathieu Belisle (ass Julius Valtonen et Jérémie Penz) ; 46.50 Mikael Kuronen (ass Ziga Pesut et Ondrej Kopta) ; 60.55 Mikael Kuronen (ass Miha Stebih et Mathieu Mony )

Bordeaux : 31.36 Axel Prissaint (ass Fabien Colotti et Bastien Lemaitre) ; 52.20 Enzo Carry (ass Loïk Poudrier et Massimo Carozza) Pénalités 10 minutes contre Nice 6 minutes contre Bordeaux Le match véritablement lancé dès le second tiers



Que dire des vingt premières minutes ? Hormis des tentatives des deux côtés (7 pour Nice et 9 pour Bordeaux), Weninger et Fouquerel ne sont pas inquiétés. C’est plutôt la table de marque, qui est mise à contribution. Avec quatre pénalités, le jeu est rude, parfois viril mais correct. Nous allons voir un match quasiment monotone, où le niveau restera équilibré durant l’intégralité du match. Les deux équipes se valent sur le papier. Les Azuréens souhaitent à tout prix renouveler avec une victoire pour ne pas être décrochés au classement. Les play off est un objectif que Nice est capable de faire. Cependant, il y a des défaites évitables dont la dernière face à Anglet.



Photographe : ©Maxime Richier (archives) Après dix minutes en seconde période, le match va enfin se débloquer et ce sont les Bordelais qui vont ouvrir le score d’une belle manière. Nice dégage le palet dans la zone offensive adverse. Colotti passe pour Prissaint. Il prend l’initiative de remonter toute la glace et de passer au travers d’une défense niçoise transparente. Le jeune amiénois de 24 ans s’offre un magnifique but individuel (31:36 ; 0-1).



Le banc bordelais n’en revient pas, il est chaleureusement félicité par son équipe !



Kuronen renverse la tendance



Alors que Bordeaux avait la main mise sur le palet dès l’entame du second tiers, Colotti perd le palet en zone offensive, ce qui va permettre à Nice de partir en contre très rapidement. Valtonen lance un palet en cloche à destination de Belisle. Bosc loupe son intervention, ce qui permet au capitaine de se présenter face au gardien et d’égaliser avec sang-froid (46:01 ; 1-1). Dimet réclame dans la foulée l’assistance vidéo pour un éventuel hors-jeux mais après vérification des officiels, il n’en n’est rien.



Une pénalité est donc appliquée pour « retard de jeu » et les sudistes font en profiter. Kopta voit Pesut vers le poteau gauche bordelais. Il mise en retrait pour Kuronen et le jeu en triangle fonctionne parfaitement ! Le renfort de Nice est déterminant dès son arrivée avec une belle aide (46:50 ; 2-1).



Photographe : ©Patrick Giaume (archives) Jean Bouin est en folie, où l’ambiance est folle. Le derniers tiers est très serré, les Boxers ne lâchent rien et vont être récompensés un peu moins de dix minutes avant la fin du match. Après un engagement gagné par un coéquipier, Poudrier à gauche, voit Carry dans l’axe. Très bas sur ses appuis, il arrive pourtant à décrocher un tir magnifique qui fini dans le but de Weninger, impuissant (52:33 ; 2-2).



C’est donc une prolongation qui va se jouer pour déterminer peut-être, le vainqueur du soir. Et c’est au bout de 55 secondes que les filets vont trembler ! Mony récupère le palet et passe pour Stebih. Il fait un « une-deux » avec Kuronen qui, après un long effort de patinage, va inscrire le but vainqueur. Stebih a également bien joué le coup sur son côté gauche (60:55 ; 3-2).



Victoire sous forme « d’hommage » pour Nice face à Bordeaux ! Dans un match très fermé au départ, les deux derniers tiers ont offert au public un beau spectacle dans son scénario. Les Boxers n’ont pu conserver le score malgré l’avantage mais repartent pas totalement bredouilles de Nice. Au classement, les Aigles reviennent à 5 points de Mulhouse et Bordeaux se positionne à la 5ème place (46 points).



Agenda : Bordeaux – Grenoble le 15 janvier à 16h15

Nice – Mulhouse les 17 & 18 janvier à 20h00 © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo