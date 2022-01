Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 32ème journée : Amiens vs Gap 4 - 1 (1-0 2-1 1-0) Le 18/01/2022 Amiens [ Amiens ] [ Gap ] Amiens s'applique et engrange Au terme d'un match bien maîtrisé, les Amiénois ont décroché face à Gap une victoire importante pour continuer à regarder vers le haut du classement. Amiens , Hockey Hebdo Christophe Verkest le 19/01/2022 à 03:04 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1470 spectateurs Arbitres : A. Bourreau et D. Bliek assistés de L. Thiebault et M. Laboulais Buts :

Amiens : 24:14 Tomas Simonsen (ass Taavi Tiala) ; 26:34 Baptiste Bruche (ass Spencer Naas et Jérémie Romand) ; 59:54 Florian Sabatier (ass Henri-Corentin Buysse) ; 7:58 Taavi Tiala (ass Skylar Pacheco)

Gap : ; 26:22 Fabien Colotti (ass Bostjan Golicic et Julien Correia) Pénalités 16 minutes (3x2mn +10mn) contre Amiens 6 minutes contre Gap Huit jours après avoir reçu Angers, Amiens était confronté, ce mardi soir, à l'autre finaliste de la coupe de France, Gap. Comme contre Mulhouse vendredi, les Gothiques étaient privés de Rudy Matima, Aziz Baazi et Klemen Pretnar mais récupéraient par contre leur attaquant belarus, Stanislav Lopachuk. Pour palier les absences, Anthony Mortas avait choisi d'appeler le jeune Guillaume Roussel en défense et de confirmer Ilies Djemel en attaque.



Photographe : Nicolas Leleu

Cette formation remaniée n'empêchait pas les Amiénois d'attaquer la rencontre pied au plancher. Mais s'ils faisaient preuve d'une belle volonté offensive, en face les Gapençais ne se privaient pas pour leur montrer qu'ils pouvaient se montrer dangereux sur le moindre palet gagné. Logiquement donc, entre deux équipes très proches l'une de l'autre, les débats furent relativement équilibrés durant ce tiers. Les Gothiques réussirent toutefois à trouver l'ouverture après sept minutes de jeu. Sur un palet récupéré par Skylar Pacheco, la reprise instantanée de Taavi Tiala finissait au fond des filets Gapençais. (1-0, 7mn58). Ce devait être le seul but d'une période au cours de laquelle les deux équipes eurent chacune une infériorité numérique à gérer.



Photographe : Nicolas Leleu

Le second tiers fut plus riche en buts. Si les Rapaces poussèrent fort en ce début de période, ce furent pourtant encore les Amiénois qui allaient trouver l'ouverture. Taavi Tiala s'arrachait pour aller récupérer le palet dans un coin. Il le transmettait à Tomas Simonsen qui, esseulé devant Julian Junca, ne se fit pas prier pour le mettre au fond. (2-0, 24mn14).

Cet avantage les Gothiques le gâchaient pourtant juste après en se rendant coupables d'un surnombre. A 5 contre 4, Bostjan Golicic adressait une transversale parfaite pour Fabien Colotti dont la reprise trompait Henri-Corentin Buysse (2-1, 26mn22).

Mais les Gapençais n'eurent guère, eux non plus, le temps de savourer leur but puisque sur la remise en jeu, ils se faisaient surprendre par Baptiste Bruche qui, seul face à Julian Junca, catapultait le palet en lucarne. (3-1, 26mn34).

Après ces deux minutes de folie, les deux équipes se neutralisèrent, les Amiénois réussissant à tuer deux supériorités numériques des Rapaces. A 45 secondes de la fin de ce tiers, ils eurent l'occasion de prendre un peu plus le large à la suite d'un tir de pénalité concédé suite à une faute d'Axel Prissaint. Mais cette fois le tête à tête entre Baptiste Bruche et Julian Junca était remporté par le second nommé qui permettait à son équipe de rester à portée de leurs adversaires avant d'entamer la dernière période.

Photographe : Nicolas Leleu

Elle fut celle des gardiens. Qui, chacun de leur côté, annihilèrent avec talent les attaques adverses. Le temps passant, les Rapaces se montrèrent plus pressants mais il leur manqua à chaque fois un petit quelque chose. Un contrôle raté, un mauvais timing, une passe mal assurée. Bref pour Gap, ce n'était pas le bon soir face à une équipe amiénoise qui, de son côté, a su se montrer vigilante, travailleuse et disciplinée.

Jouant son va-tout, Éric Blais, fit sortir son gardien à presque deux minutes de la fin mais rien n'y fit. Au contraire à six secondes de la sirène, Florian Sabatier envoyait, depuis sa zone défensive, le palet dans la cage vide (4-1, 59mn54).

Un but qui couronnait le succès amiénois. Succès important pour ne pas être décroché du top 4 du classement. « Sûrement l'un de nos meilleurs matches, estimait Éric Medeiros, l'entraîneur adjoint des Gothiques, où l'on a montré plus de volonté pour être déterminant dans les zones où ça fait mal ». De bonnes dispositions qu'il va falloir maintenant confirmer sur la route. Avec trois de matches de suite à l'extérieur.

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







