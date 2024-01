FICHE TECHNIQUE



3586 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Ernecq assistés de MM. Barthe et Cady Buts :

Angers : 01.25 Cédric Di Dio Balsamo (ass Matt Prapavessis et Anthony Bardaro) ; 33.31 Nick Moutrey (ass Brady Shaw et Matt Prapavessis) ; 41.22 Nick Ross (ass Matt Prapavessis et Nikita Scherbak) ; 48.51 Brodie Reid (ass Nikita Scherbak et Matt Prapavessis) ; 50.08 Robin Gaborit (ass Nikita Scherbak et Peter Valier) ; 58.25 Téo Sarliève (ass Olivier Leblanc et Peter Valier)

Gap : ; 13.12 Paul Joubert (ass Ethan Roswell et Olegs Sislannikovs) ; 19.58 Romain Gutierrez (ass Olegs Sislannikovs et Julien Correia) ; 22.00 Ethan Roswell (ass Raphaël Chauvel et Axel Tarabusi) ; 28.34 Julien Correia (ass Olegs Sislannikovs et Tuomas Vartiainen) Pénalités 18 minutes dont 5 à Leblanc et Moutrey contre Angers 36 minutes dont 5 à Nassivet et 5+20 à Chauvel contre Gap