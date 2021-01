Hockey sur glace - Ligue Magnus : 32ème journée : Anglet vs Rouen 1 - 5 (0-3 1-1 0-1) Le 10/01/2021 Anglet [ Anglet ] [ Rouen ] Nouvelle victoire de Rouen face à Anglet Retour en images sur la 32ème journée du championnat français élite de hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu les Dragons de Rouen s'imposer face à l'Hormadi d'Anglet. Anglet, Hockey Hebdo Photographe : Jean-Marc Lestage le 12/01/2021 à 07:32 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Garbay et Fabre assistés de MM. Briolat et Goncalves Buts :

Anglet : ; 26.53 Jules Boscq (ass Pierre Maxime Poudrier et Florent Neyens)

Rouen : 06.40 Anthony Guttig (ass Rolands Vigners et Loïc Lamperier) ; 17.58 Enzo Cantagallo (ass Rolands Vigners et Anthony Guttig) ; 19.42 Théo Gueurif (ass Quentin Tomasino et Maxim Lamarche) ; 26.59 Mark Flood (ass Nicolas Deschamps et Joël Caron) ; 53.07 Joël Caron (ass Nicolas Deschamps et Mark Flood) Pénalités 12 minutes contre Anglet 18 minutes dont 10 à Chakiachvili contre Rouen



Photographe : Jean-Marc Lestage Photographe : Jean-Marc Lestage Photographe : Jean-Marc Lestage