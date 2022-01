Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 32ème journée : Bordeaux vs Nice 5 - 2 (1-0 2-1 2-1) Le 18/01/2022 Bordeaux [ Bordeaux ] [ Nice ] Les Boxers renouent avec la victoire à la maison ! En recevant les Aigles de Nice ce mardi 18 Janvier, les Boxers de Bordeaux, désormais 8èmes de la Synerglace Ligue Magnus, deux petits points derrière leurs visiteurs du jour, peuvent espérer retrouver la victoire à Mériadeck, ce qui n'est plus arrivé depuis le 26 Novembre dernier face aux Pionniers de Chamonix. En effet, la semaine passée, les joueurs d'Olivier Dimet ont concédé deux nouvelles défaites à domicile respectivement contre les Dragons de Rouen (1-6), puis contre les Pionniers de Chamonix (3-4). Cette nouvelle confrontation entre Boxers et Aigles peut permettre aux bordelais de poursuivre leur sans faute cette saison sur l'équipe de la Côte d'Azur. Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 19/01/2022 à 16:50 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1698 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Garbay assistés de MM. Goncalves et Fauvel Buts :

Bordeaux : 13:51 Marc André Lévesque (ass Louis-Mathieu Belisle et Enzo Carry) ; 30:56 Louis Vitou (ass Loïk Poudrier et Maxime Legault) ; 32:10 Enzo Carry (ass Alex Wideman et Louis-Mathieu Belisle) ; 49:28 Maxime Legault (ass Louis Vitou et Louis-Mathieu Belisle) ; 57:39 Kevin Spinozzi (ass Austin Fyten)

Nice : ; 32:29 Jesse Pelamo (ass Julius Valtonen et Lucas Bonnardel) ; 57:20 Romain Carpentier (ass Mikael Kuronen et Ondrej Kopta) Pénalités 18 minutes dont 10 à Wideman contre Bordeaux 35 minutes 5+20 à Pascal contre Nice



Absents Bordeaux : Alexandre Mulle (saison terminée) – Robin Lamboley – Aina Rambelo – François Paquin

Absents Nice : aucun



1ère période :



Gardiens : Clément Fouquerel (Bordeaux) – Antoine Bonvalot (Nice)

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Valère Vrielynck (Nice)





La première attaque de la partie, en faveur des Boxers, ne donne rien mais permet toutefois à Antoine Bonvalot, le gardien des Aigles, d'effectuer un premier arrêt (0'16). Les Boxers rentrent rapidement dans le vif du sujet par une première situation dangereuse devant la cage azuréenne sur laquelle la défense se sort parfaitement (1'36). La réaction des visiteurs intervient deux minutes plus tard au moment ou les Aigles commencent à prendre possession de la zone adverse en installant leur jeu d'attaque, avec un tir non cadré de Jakub Matai (3'30). Les Aigles poursuivent leur temps de domination et bénéficient d'une première supériorité numérique, démarrée par une ligne composée de Yevgeny Nogachev – Danick Crête – Lucas Bonnardel – Romain Carpentier et Radomir Heizer (5'44).



Photographe : Laurent Robert Après les premiers assauts niçois bien contrôlés par l'arrière-garde bordelaise, Louis Vitou et Maxime Legault offrent deux arrêts faciles à Antoine Bonvalot (6'33). Les Aigles reprennent le contrôle du palet en toute fin de power-play sur des tirs non cadrés d'Emil Bagin et Boris Brincko (7'45). Marc-André Lévesque répond dans les secondes qui suivent dans les mains d'Antoine Bonvalot (8'25). Julius Valtonen trouve ensuite la mitaine de Clément Fouquerel (9'11). Le match démarre sur un léger faux-rythme avec peu de réelles occasions devant les cages. Romain Carpentier évite un défenseur pour finalement buter sur Clément Fouquerel (9'37). Les Boxers repartent à leur tour en attaque avec deux nouvelles occasions signées Louis Bélisle, légèrement à gauche (11'54), puis Maxime Moisand (12'36). Sept minutes avant la fin de ce premier tiers-temps, le rythme semble monter d'un cran. Les Boxers vont profiter de cette fin de période pour ouvrir le score. Sur une longue passe d'Enzo Carry, Marc-André Lévesque, placé devant la cage, réussit une jolie déviation et surprend Antoine Bonvalot (1-0 à 13'51).



Après cette ouverture du score, les visiteurs ne tardent pas à réagir et Clément Fouquerel intervient à quatre reprises durant les deux grosses minutes suivantes sur des tirs de Mikael Kuronen, Lucas Bonnardel (x2) et Alexandre Pascal (16'48). La dernière occasion dangereuse de ce premier acte est à nouveau niçoise, et démarre par une passe côté gauche de Julius Valtonen dans l'axe vers la cage en direction de Jesse Pelamo. L'ancien attaquant des Jokers tire légèrement à droite alors que Clément Fouquerel semblait battu (18'20). Les Boxers conservent finalement un petit but d'avance sur une première période pourtant dominée par les visiteurs au nombre d'occasions.



Tirs

BORDEAUX 12

NICE 15



2ème période :



Louis Bélisle lance les hostilités en trouvant la jambière d'Antoine Bonvalot (22'46) alors que les deux premières minutes n'ont pas proposé de situations réelles d'attaques de part et d'autre. Possédant un but d'avance au tableau d'affichage, les Boxers se montrent les plus entreprenants dès la reprise en bénéficiant d'une situation de power-play. Celle-ci ne donne rien à part une occasion manquée de Louis Vitou qui voit le palet lui être subtilisé par Romain Carpentier au moment ou il allait armer son tir (23'49). Danick Crête échoue face à Clément Fouquerel suite à deux nouvelles occasions bordelaises de Kevin Spinozzi et Austin Fyten, sur le bas du poteau droit (25'00).



Photographe : Laurent Robert Les Aigles multiplient ensuite les temps d'attaque mais la défense bordelaise reste solide, efficace et intelligente dans son positionnement. Peu après la mi-match, sur un lancement offensif du duo Loik Poudrier – Maxime Legault, Louis Vitou récupère le palet pour le dévier dans le coin droit juste derrière la ligne de but (2-0 à 30'56).



Les Boxers réalisent le premier petit break du match et vont se montrer efficaces une troisième fois moins de deux minutes plus tard. Louis Bélisle, dans le coin droit en haut de la zone offensive, décale parfaitement Enzo Carry. Celui-ci s'avance vers la cage et trouve la lucarne avec l'aide du poteau d'Antoine Bonvalot (3-0 à 32'09).



Sur l'action qui suit, les Aigles reprennent le palet en se dirigeant vers la cage bordelaise et voient leurs efforts enfin récompensés par une réduction du score. Julius Valtonen et Lucas Bonnardel exercent une grosse pression dans la défense bordelaise qui peine à éloigner le danger devant son gardien. Jesse Pelamo suit bien l'action, ajuste un tir ras de glace et trompe Clément Fouquerel (3-1 à 32'29).



La dernière occasion bordelaise : un duel opposant Louis Vitou à Antoine Bonvalot tourne finalement à l'avantage du gardien des Aigles (33'24). Quatre minutes plus tard, Julius Valtonen obtient l'ultime occasion de ce tiers-temps mais son tir pourtant dangereux est parfaitement repoussé par la mitaine du gardien bordelais, encore auteur d'une grande prestation jusqu'à présent.



Tirs

BORDEAUX 8

NICE 7



3ème période :



Il faut attendre pratiquement deux minutes pour voir la première occasion réelle de ce troisième tiers-temps alors que les Aigles venaient de s'installer dans la zone bordelaise depuis la reprise de la partie. Romain Carpentier réalise une déviation sortie in-extremis par Clément Fouquerel (41'56). Les occasions niçoises se poursuivent avec Danick Crête ou encore Julius Valtonen (45'12) qui oblige le gardien des Boxers à s'aider de son patin gauche pour stopper le palet. Durant la première partie de cette période, les visiteurs donnent leur maximum pour revenir dans le match mais butent toujours sur une grande défense et un excellent Clément Fouquerel. Ce dernier sauve encore la maison à l'aide de son épaule sur un nouveau tir de Romain Carpentier, depuis le côté droit (47'51).



Photographe : Johanna Lawrence Quelques secondes après cette nouvelle occasion, Alexandre Pascal commet une grosse charge avec la crosse sur Esteban Ragot qui reste au sol un moment avant de finir par se relever avec difficultés. Le jeune joueur bordelais est finalement raccompagné hors de la glace par le kiné et un partenaire sous les applaudissements (48'38). Dans le même instant, Alexandre Pascal écope de 5 + 2 + 20 minutes de pénalité, soit une fin de match. Ce fait de jeu premet aux Boxers de remettre un coup d'accélérateur confirmé par une accélération depuis le côté gauche de Maxime Legault, servi par Louis Bélisle. L'attaquant bordelais se présente et trouve les filets en ajustant un lancer ras de glace qui termine dans le coin droit du but, Antoine Bonvalot s'incline une quatrième fois (4-1 à 49'28).



Ondrej Kopta, le meilleur buteur des Aigles, échoue à son tour devant le gardien des Boxers (50'38). Louis Bélisle obtient ensuite, par deux fois, la possibilité d'augmenter l'avance de son équipe au tableau d'affichage, avant de buter sur Antoine Bonvalot (51'33). La défense des Boxers continue d'effectuer un remarquable travail au cours de ce match en récupérant de nombreux palets susceptibles de proposer des opportunités de tirs à leurs adversaires. Trois minutes avant la fin de la rencontre, sur un lancement de jeu de Mikael Kuronen et Ondrej Kopta, Romain Carpentier, placé sur le côté gauche en haut de la zone bordelaise, décoche un lancer précis qui se loge dans le coin droit du but bordelais (4-2 à 57'20). Cela ne permettra malheureusement pas aux Aigles de réellement revenir dans la partie puisque Kevin Spinozzi parvient à ruiner leurs dernières chances à moins de deux minutes de la fin sur un tir face à la cage qui trompe Antoine Bonvalot (5-2 à 58'39).



L'objectif bordelais est finalement atteint puisque les joueurs d'Olivier Dimet retrouvent la victoire à la maison après un match maîtrisé du début à la fin contre une équipe des Aigles qui aura beaucoup tenté avant de trouver devant elle une défense efficace et un grand Clément Fouquerel. Les Boxers prennent donc la septième place au classement avec une petite unité d'avance sur les A igles, qui rappelons le, se déplacent dès ce mercredi 19 Janvier, à Anglet.



Tirs

BORDEAUX 10

NICE 9



Photographe : Laurent Robert

Prochaines rencontres

Chamonix / Bordeaux (21/01 à 20h)

Anglet / Nice (19/01 à 20h30)



Gardiens

Clément Fouquerel : 29 arrêts (60'00)

Antoine Bonvalot : 25 arrêts (60'00)



ETOILES DU MATCH

NICE : 12 Jesse Pelamo



BORDEAUX : 71 Louis Bélisle (1ère)

54 Maxime Legault (2ème)

90 Maxime Moisand (3ème)

Retour Réactions sur l'article







