2981 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Herrault assistés de MM. Mercier-Landry et Yssembourg Buts :

Cergy-Pontoise : 21.48 Kalle Myllymaa (ass Alex Barber et Aleksi Hamalainen) ; 26.40 Tyler Welsh (ass Sayam Limtong et Kalle Myllymaa)

Bordeaux : ; 43.39 Baptiste Bruche (ass Kévin Dusseau et Samuel Salonen) ; 44.34 Enzo Carry (ass Loïk Poudrier et Mathieu Pompéi) ; 45.28 Kaylian Leborgne (ass Nikita Jevpalovs et Justin Hamonic) ; 46.18 Samuel Salonen (ass Baptiste Bruche et Samuel Salonen) ; 59.24 Kaylian Leborgne (ass Nikita Jevpalovs et Julius Valtonen) Pénalités 10 minutes contre Cergy-Pontoise 12 minutes contre Bordeaux

Cergy plie mais ne rompt pas



C’est une grosse équipe des Boxers, seul Emils Gegeris qui est souffrant manque à l’appel, qui se présente sur la glace et prend d’emblée le contrôle du palet. En face, les Jokers, toujours privés, en défense, de Nikita Shalei pour qui la saison est terminée et de Raphaël Faure encore en phase de réathlétisation mais aussi, en attaque, de leur top buteur Danick Bouchard (11 réalisations) s’organisent pour tirer les barbelés.



Les bordelais pressent haut et Sayam Limtong est contré à sa bleue, ce qui offre un deux contre zéro aux visiteurs lors duquel Mathieu Pompei s’avance et décale, dans le slot, Enzo Carry le top scorer girondin. Il faut un énorme arrêt de Sebastian Ylönen pour préserver son filet (3.40). Dans le prolongement de l’action, Bordeaux qui conserve le palet, met encore à contribution le portier vert qui repousse du buste un gros lancer de Maxim Lamarche (3.48).



Le jeu se poursuit dans la même veine. Bordeaux maitrise et tourne autour de la défense de Cergy qui colmate un maximum de brèches et laisse à son gardien faire le reste sur les actions où elle se fait prendre. Julien Guilllaume prend l’axe et slalome avant de lâcher un gros tir que repousse encore Ylönen (5.50).



Les vagues blanches se succèdent mais viennent toutes se casser sur la muraille verte. Julius Valtonen, de derrière le net, remise dans le slot pour Nikita Jevpalovs dont le tir instantané est repoussé avec autorité par le portier francilien (11.27). De plus, quand Cergy attaque, Bordeaux plante de sacrées banderilles en contre. Ainsi Baptiste Bruche s’échappe mais, légèrement embarqué sur la droite par le retour d’un défenseur, remise en aveugle en retrait pour Samuel Salonen qui visiblement avait misé sur un tir de son coéquipier et ne peut reprendre l’offrande.



Photographe : © Olivier Bénard (archives)

Plus tard, sur une nouvelle séquence offensive, Carry, sur la gauche, récupère de la main un palet en cloche avant de se le placer pour une passe immédiate en retrait vers Loïk Poudrier, son capitaine, dont le missile est encore repoussé par Ylönen (13.50).



Alors que l’on se demande combien de temps les cergypontains vont pouvoir tenir, Daniels Gorsanovs lance sur la droite Louis Petit, dont c’était le retour au jeu après une courte période d’indisponibilité, et qui se procure un duel face à Quentin Papillon, mais le portier girondin gagne son duel (17.25).



Peu après c’est Tomas Pardo qui resollicite le portier blanc, mais de loin cette fois. Alors que les Jokers sortent un peu de leur coquille, ils perdent Patrick Coulombe leur capitaine sur un accident de jeu lorsque ce dernier lors d’un contact avec Valtonen prend l’épaule du finlandais dans la mâchoire et file à l’infirmerie pour ne plus revenir sur le banc.



Les deux équipes rentrent au vestiaire après une ultime situation chaude sur le but francilien après un dernier lancer puissant de Lamarche.



Nombre de tirs cadrés :

- 4 pour Cergy

- 11 pour Bordeaux



Cergy réagit et surprend Bordeaux



Dès la reprise, les Jokers sont un peu plus entreprenants. Aleksi Hämäläinen trébuche après un contact avec Papillon mais les officiels n’y trouvent rien à redire. Peu après, le portier blanc accroche Philéas Perrenoud et cette fois est puni (20.50). Kevin Dusseau assure la substitution en prison. Les cergypontains qui peinent en attaque cette saison mais dont le powerplay reste une satisfaction (4ème de la ligue avec 25% de conversion des avantages numériques) vont-ils en profiter pour faire sauter le meilleur jeu en boxplay de la ligue (les bordelais ont annihilé 89.47% des PP adverses) ?



La réponse est oui. Bien en place, Cergy fait tourner la rondelle et Hämäläinen décale Alex Barber qui trouve Kalle Myllymaa à l’opposé dont le tir sur réception fait mouche (1-0, 21.48). Ce bon début de tiers des locaux vexe un peu les visiteurs qui repartent immédiatement à l’assaut de la cage de Ylönen qui doit rapidement faire l’arrêt sur une tentative de Kaylian Leborgne (22.12).



La réaction girondine est aussitôt contrariée quand Axel Prissaint est jugé coupable d’une charge illicite tête/cou sur Tyler Welsh qui tentait un débordement contre la bande (22.51). Le PP francilien redébute bien par un missile de Gorsanovs que repousse Papillon, puis par une action, copie carbone du but, où cette fois Myllymaa se troue lors du tir sur réception. Ensuite, Bordeaux serre les boulons et est même à deux doigts d’égaliser quand Bruche, parti en breakaway, perd son duel face à Ylönen.



Photographe : © Olivier Bénard (archives)

Une fois au complet, les Boxers reprennent leur poussée et Jevpalovs, dans l’axe, oblige le gardien vert à un nouvel arrêt (26.00). Mais les Jokers sont plus entreprenants qu’au T1 et, sur une de leurs attaques, Myllymaa et Limtong travaillent fort derrière le net pour ressortir le palet vers Welsh qui trompe Papillon (2-0, 26.40).



Bordeaux accuse 2 longueurs de retard et n’entend pas se laisser distancer. Les girondins ont une belle opportunité quand Antoine Fertin est puni pour avoir retenu l’infatigable Bruche qui s’était infiltré au cœur de la défense (31.47). Le jeu de puissance des Boxers (le 7ème de la ligue avec 21.98% de conversion) défie donc la boxplay val d’oisienne, actuellement l’une des plus hermétique du championnat (2ème de la ligue avec 83.70% d’annihilation des PP adverses). Finalement, mis à part, un tir de Rudolfs Polcs bien stoppé, les unités spéciales des Boxers sont bien muselées.



Pour autant, les bordelais n’ont pas baissé pavillon et le gardien vert doit multiplier les arrêts en cette fin de tiers. C’est la faute de Kevin Spinozzi, une vilaine charge à la crosse dans le dos sur Myllymaa lors d’un arrêt de jeu (39.30), qui permet aux franciliens de détendre la pression bordelaise et de finir la période en conservant leurs 2 buts d’avance.



Nombre de tirs cadrés :

- 5 pour Cergy

- 13 pour Bordeaux



Les Jokers prennent la foudre



Forts de leur supériorité numérique restant à jouer, les Jokers débutent bien la période. Gorsanovs par 2 fois oblige Papillon à l’arrêt. Malgré une situation chaude sur le but bordelais la pénalité est néanmoins tuée cette fois.



Les 2 équipes se répondent coup pour coup. Prissaint, qui hérite du puck, suite à un engagement offensif gagné par les siens, oblige Ylönen à l’arrêt (41.40). Peu après, Petit se recentre et tire mais Papillon veille au grain (42.18).



C’est alors que les Jokers, peut-être un peu trop confiants vu la tournure des évènements et moins attentifs en défense, connaissent un trou d’air et prennent la foudre face à des Boxers plus que jamais déterminés. Les girondins marquent 4 buts en moins de 3 minutes. C’est d’abord sur une attaque rapide bien construite que les girondins ouvrent leur compteur. Dusseau et Polcs sortent le palet pour Bruche sur la droite qui joue la fille de l’air et vient enfin tromper, en pleine lucarne, le portier vert (2-1, 43.39).



Pas le temps de souffler pour Cergy. Salonen oblige Ylönen à un nouvel arrêt (44.05) puis Ulysse Tournier l’imite (44.27). Encore une fois, la remise en jeu offensive est gagnée par les Boxers et Carry ne se fait pas priver pour égaliser et inscrire son 14ème but de la saison (2-2, 44.34).



Les Boxers sont enragés face à des Jokers un peu sonnés. Justin Hamonic et Jevpalovs travaillent fort derrière le but francilien pour servir Leborgne qui fait filoche (2-3, 45.28). Bordeaux a renversé la table et est passé devant.



Groggys, les franciliens se ruent à l’attaque mais prennent un but boomerang en contre. Bruche sert Polcs qui décale Salonen au second poteau qui ne se fait pas prier pour accroitre l’avance des siens (2-4, 46.18). Miika Elomo, le coach de Cergy, voit bien que son groupe est KO debout et que tous les efforts consentis dans le match ont été réduits à néant durant cette tornade bordelaise alors il prend un temps mort pour remobiliser son groupe.



Photographe : © Olivier Bénard (archives)

Ensuite, la fin de match est émaillée par les fautes et devient un peu du grand n’importe quoi. La frustration est grande pour les cergypontains face à des bordelais en pleine gestion qui tentent aussi de faire dégoupiller leurs hôtes du jour.



Ainsi Hämäläinen file au cachot pour une charge avec la crosse sur Pompei derrière le but (53.15) puis peu après, avec les tensions qui montent ici ou là, Barber et Lamarche sont aussi punis pour dureté (54.38). Les franciliens tuent la pénalité mais, après le retour en jeu de Hämäläinen, les chamailleries se multiplient toujours et Aurélien Dorey et Carry sont également amenés à aller se calmer sur le banc des punis pour de nouvelles duretés (55.59).



Ensuite, Ylönen va au banc pour permettre à son équipe de jouer cage vide (57.37) mais rapidement derrière, les échauffourées continuent et cette fois le nouveau binôme qui passe par la case prison sans toucher les 20 000 n’est autre que celui composé par Aina Rambello et Vincent Melin pour avoir chacun chargé un adversaire avec la crosse (57.58). Dans cette fin de match décousue, les Boxers ajoutent une dernière unité à leur compteur. Après avoir récupéré le caoutchouc, Valtonen et Jevpalovs mettent Leborgne sur orbite pour un but, son second de la rencontre, dans un filet désert (2-5, 59.24).



Les Boxers remportent la confrontation sur le même score que lors de leur précédent passage de la saison à l’Aren’ice mais cette fois ils ont dû vraiment batailler pour se sortir du piège francilien. De leur côté, les Jokers peuvent être dégoutés car les 3 minutes de folie qui leur furent fatales effacèrent tout le travail accompli et ils sortent de la glace bredouilles après avoir nourri de gros espoirs.



Nombre de tirs cadrés :

- 11 pour Cergy

- 20 pour Bordeaux





Photographe : © Olivier Bénard (archives)

Meilleurs joueurs du match :



Baptiste Bruche pour les Boxers



Kalle Myllymaa pour les Jokers



Le programme à venir pour les Jokers est assez dense et à forts enjeux. Dès dimanche, ils se déplacent à Briançon pour rattraper l’un de leurs matchs de retard puis ils enchainent mardi chez un autre concurrent direct, les Rapaces de Gap, avant de finir la semaine à Rouen.



Les Boxers de leur côté auront le temps de savourer cette victoire puisqu’ils ne jouent que dans une semaine avec la réception de Nice.



