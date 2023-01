Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 32ème journée : Cergy-Pontoise vs Chamonix 2 - 1 (1-0 0-0 0-1 1-0) Après prolongation Le 15/01/2023 Aren'Ice de Cergy Pontoise [ Cergy-Pontoise ] [ Chamonix ] Victoire en overtime pour Cergy Depuis 2020, leur accession en championnat élite de hockey sur glace, les Jokers de Cergy-Pontoise ont plutôt bien négocié leurs confrontations avec les historiques de la Ligue, les Pionniers de Chamonix. Que cela soit à domicile comme à l’extérieur le bilan est identique et positif : trois victoires pour une défaite. Pourtant, cette saison les franciliens ont enregistré leur premier revers à Richard Bozon (1-5) dans une rencontre où ils ont totalement déjoué. Seraient-ils en capacité de renouer avec leurs habitudes et, comme en début de saison, chez eux à l’Aren’ice, de retrouver le goût de la victoire face aux chamoniards ? Ils répondirent favorablement à la question mais que ce fut dur pour les cergypontains qui l’emportèrent en prolongation (2-1) au terme d’un match très serré où l’indiscipline couta cher à leurs challengers Aren'Ice de Cergy Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 17/01/2023 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1854 spectateurs Arbitres : MM. Hauchar et Peyre assistés de MM. Collin et Yssembourg Buts :

Cergy-Pontoise : 09.10 Loïc Farnier (ass Robert Baillargeon et Samuel Salonen) ; 60.27 Robert Baillargeon (ass Loïc Farnier et Antti Kauppila)

Chamonix : ; 59.09 Gabin Ville (ass Aleksi Poikola et Malo Ville) Pénalités 4 minutes contre Cergy-Pontoise 35 minutes dont 25 à Silfver contre Chamonix



Acte 1 : Cergy vire en tête



Si, dans les premières minutes du match, les Jokers passent plus de temps dans le camp des Pionniers que l’inverse, cette domination territoriale reste assez inoffensive et le premier gros arrêt de la partie est à porter au crédit de Antoine Gilbert qui garde la cage francilienne en l’absence de Sebastian Ylönen blessé. Le jeune back-up doit s’employer à nouveau sur une tentative de Gabin Ville. C’est finalement, Loïc Farnier, à la suite d’une échappée sur la droite dont il est coutumier, qui oblige enfin Richard Sabol, le gardien slovaque de Chamonix, à son premier arrêt sérieux.



Photographe : © Bruno Gouvazé Sans être d’une intensité exceptionnelle, la rencontre voit 2 équipes s’appliquer défensivement à ne pas laisser trop d’espaces aux lancements de jeu adverses. Le premier déséquilibre numérique intervient à l’approche de la 7ème minute du tiers sur une perte de palet des Pionniers qui étaient à l’attaque. Pour étouffer dans l’œuf la relance des Jokers, Evgenii Nikiforov fait trébucher Théo Gueurif et est appelé sur le banc des pénalités. Les unités spéciales cergypontaines peinent un peu à installer leur jeu de puissance mais, sur une tentative d’échappée axiale entre 2 défenseurs, Pierre-Charles Hordelalay se fait accrocher par Camil Durand. La seconde faute est de trop pour les visiteurs car même si les chamoniards tiennent bien la double infériorité numérique le temps de la peine résiduelle de leur attaquant russe, ils craquent en simple infériorité numérique sur une entrée en zone rapide des franciliens. A partir de la neutre, Samuel Salonen lance Robert Baillargeon sur la droite lequel après avoir débordé trouve, d’une splendide diagonale, Loïc Farnier aux aguets au poteau opposé (1-0, 09.10). Le meilleur buteur des Jokers débloque la table de marque et inscrit pour l’occasion son 13ème but de la saison.



Les chamoniards tentent immédiatement de réagir et multiplient les tentatives. Tout d’abord par l’intermédiaire de leur grand attaquant finlandais, Joonas Alanne, qui, parti sur la gauche, ne trouve que le petit filet extérieur de Gilbert. Un peu plus tard, l’américain Matt Tugnutt a une énorme opportunité, totalement démarqué devant l’enclave, il est bien servi mais bute à bout portant sur le jeune portier vert qui sauve les siens de l’égalisation. L’équipe de Chamonix est bien en place en zone neutre et à la bleue pour contrarier les rampes de lancement cergypontaines. Sur une nouvelle relance interceptée, Romain Chapuis tire sans pouvoir conclure, puis c’est Alanne, encore lui, qui tente sa chance, de la droite cette fois, mais avec le même résultat.

Du côté des Jokers, Thomas Suire échoue sur Sabol à son tour. Les franciliens dominent plutôt la période mais les opportunités franches sont clairement chamoniardes.

Les pensionnaires de l’Aren’ice finissent toutefois plutôt sereinement le vingt quand, à moins de 2 minutes de la pause, Alanne commet une obstruction sur Gage Torrel lors d’un repli défensif. Le score n’évolue plus jusqu’à la sirène, la boite défensive chamoniarde faisant bloc.



Acte 2 : Les attaques manquent de punch pour mettre en difficultés les défenses



De retour sur la glace, les chamoniards tuent le reliquat de pénalité et recommencent à essayer de placer des banderilles. Gilbert masqué doit jouer immédiatement du gant d’attrape. La rencontre se poursuit sur les mêmes bases. Les Jokers veulent ressortir proprement et éviter la trappe tendue par les Pionniers en zone neutre alors quand ils n’y arrivent pas par des passes, parfois osées, ils tentent des raids isolés ou balancent au fond pour récupérer la rondelle dans les batailles dans les coins. Le problème alors est qu’une fois en possession du disque, ils tournent autour du bloc sans vraiment parvenir à créer des déséquilibres. Chamonix, bien regroupé peut donc tenter des lancements plus verticaux.



Photographe : © Bruno Gouvazé Après 5 minutes de jeu, sur une interception, Hordelalay se crée néanmoins une opportunité mais Sabol dit non. Les pionniers ripostent peu après quand Jakub Cerny lance Malo Ville qui perd son face-à-face avec Gilbert. Les défenses conservent l’avantage sur les attaques même quand ces dernières obtiennent chacune un powerplay. D’abord les Jokers sur une faute, un peu généreuse, reprochée à Tugnutt sur Baillargeon en zone neutre puis l’obstruction de William Mäkinen lorsque, sans pression particulière, il manque sa relance à destination de son compatriote Antti Kauppila et que le palet revient sur un chamoniard qui rodait à la bleue.

La rencontre ronronne un peu avant que Tugnutt ne mette encore à contribution le portier vert puis que les cergypontains ne ripostent par 2 fois, dont la seconde où Baillargeon magnifiquement lancé par Gueurif ne peut conclure.

La fin de tiers s’anime donc un peu et il y a du chaos dans l’air. Les visiteurs poussent et Gilbert doit encore s’employer 2 fois, en plus de quelques situations où ça mailloche âprement devant son enclave. Les Jokers auraient pu néanmoins faire le break sur un lancement amorcé par Hordelalay qui trouve Suire dont le puissant lancer à la cage passe juste au-dessus du cadre. Le dernier pétard de la période est au crédit de Nikiforov, le russe trouvant encore et toujours un excellent Gilbert.



Acte 3 : Chamonix arrache la prolongation



Le premier coup de théâtre du 3ème vingt intervient après moins de 2 minutes de retour au jeu. En zone neutre, Jules Lefebvre se dispute la rondelle avec un adversaire quand Christian Silfver arrive, lancé à pleins gaz, et le percute du genou. Bilan des opérations, les 2 joueurs quittent prématurément le glaçon : le jeune défenseur francilien sur blessure et l’expérimenté défenseur chamoniard qui écope lui de 25 minutes de punition. Les Pionniers, en désavantage numérique pendant 5 minutes restent hermétiques. La première tentative adverse vraiment dangereuse est tardive et à l’actif de Salonen. Mieux encore, sur une passe mal assurée de Farnier, Alanne, dans le haut du slot, lâche un missile qui finit dans le casque de Gilbert. Baillargeaon est le dernier à tenter de bonifier ce long avantage numérique mais trouve Sabol sur sa route.

Toujours à une longueur et bien décidés à revenir, les visiteurs repartent de l’avant une fois au complet mais que ce soit Matthias Terrier servi par Chapuis ou Tugnutt sur une remise en retrait, ils tombent sur un mur en la personne de Gilbert.

Photographe : © Bruno Gouvazé La réaction des Jokers intervient alors pour casser le momentum des visiteurs mais cette confiscation provisoire du disque ne se concrétise pas par des occasions franches et, à l’approche des 5 dernières minutes de jeu, sur une attaque chamoniarde, Vincent Melin, devant l’enclave de son gardien, casse la crosse de Malo Ville d’un slashing autoritaire pour l’empêcher de jouer un puck. Pendant le powerplay qui s’en suit, Malo Ville étrenne sa crosse neuve sur un lancer que capte l’intraitable portier vert.

Les Jokers semblent néanmoins se diriger vers la plus modeste des victoires quand Marc Lefebvre, le coach chamoniard, sort son goalie et joue le tout pour le tout cage vide. Bien lui en a pris car sur une attaque lancée sur la gauche par Malo Ville et Aleksi Poikola, le disque ressort de l’autre côté où Gabin Ville isolé trompe enfin Gilbert d’un imparable one-timer (1-1, 59.09).



L’égalisation dans la dernière minute n’est pas totalement imméritée car si les Jokers ont souvent tenu le palet chez leur adversaires, les tirs ont été encore un peu plus nombreux pour les visiteurs (9 contre 7 dans le T3) ainsi que les occasions franches. Les Pionniers ruinent néanmoins tous leurs efforts car, après l’engagement, les franciliens repartent à l’offensive et Farnier qui se dispute le puck derrière la cage de Sabol est victime d’une charge à la tête de la part de Antti Virtanen.



Acte 4 : Les Jokers plient rapidement l’extra-time



Les cergypontains ne laissent pas passer leur chance et à 4 contre 3 convertissent leur première possession de la prolongation. Kauppila relance pour Farnier qui file à droite et trouve Baillargeon côté opposé (2-1, 60.27). Avec ce but, assez comparable au premier, les pensionnaires de l’Aren’ice s’adjugent la victoire et empochent 2 points précieux.

Photographe : © Bruno Gouvazé Avec ce résultat, acquis au terme d’un match qui ne restera pas dans le annales, les Jokers restent plus que jamais en course pour se disputer l’une des 3 dernières places qualificatives pour l’accession aux play-offs. Les Pionniers quant à eux, avec ce point glané, restent aux portes de ces places qualificatives et devront également batailler jusqu’au bout pour espérer en arracher une.



La semaine qui s’annonce pour les 2 groupes ne leur proposera que 2 matchs chacun. Pour les Jokers, la réception mardi du Hormadi d’Anglet, une nouvelle rencontre à couteaux tirés avec un mal classé, et le déplacement vendredi chez des Ducs d’Angers plus que jamais accrochés à leur 3ème place et désormais 100% focalisés sur le championnat, la seule compétition où ils restent en lice pour un trophée.



Meilleurs joueurs du match :



Gabin Ville pour les Pionniers

Robert Baillargeon pour Les Jokers

