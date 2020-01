Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 32ème journée : Chamonix vs Amiens 4 - 1 (1-1 2-0 1-0) Le 05/01/2020 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Amiens ] Les Pionniers passent la 5e ! Vont-ils poursuivre leur série de victoire ? Les Pionniers de Chamonix, formation en forme avec 4 victoires consécutives, souhaiteront ajouter Amiens à leur tableau de chasse. Les Gothiques se déplaçaient sur la glace de Richard Bozon, ce dimanche pour confirmer leur victoire face à Nice et grappiller encore quelque place au classement. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie RICHIER le 07/01/2020 à 17:47 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1020 spectateurs Arbitres : MM. Hauchart et Barcelo J. assistés de MM. Constantineau et Barthe Buts :

Chamonix : 06.39 Clement Mermoux (ass David Satmark et Johan Eriksson) ; 24.26 Samuel Salonen (ass Joonas Sammalmaa et Loïc Coulaud) ; 39.18 Jérémie Penz (ass Malo Ville) ; 44.35 Fabien Kazarine (ass Numa Besson)

Amiens : ; 09.38 Philippe Halley (ass Jérémie Romand et Evan Richardson) Pénalités 12 minutes contre Chamonix 12 minutes contre Amiens Score de parité



Première chaude occasion pour les Pionniers, Eriksson manque le cadre, de la cage pourtant ouverte après moins d’une minute de jeu. Cette opportunité offrira tout de même le 1er power-play pour les locaux qui, ne parviennent pas à faire sauter le verrou amiénois.

Si Chamonix domine les débats, ils se font vite rappeler à l’ordre par une interception de palet suivi d’un tir de Baptiste Bruche.

La logique du début de rencontre sera tout de même respectée puisque ce sont les Chamoniards qui ouvriront la marque par l’intermédiaire du jeune défenseur, Clément Mermoux, 1-0 à 6’39.



Maxime Richier

Les Gothiques profitaient d’une supériorité numérique pour secouer quelque peu le portier chamoniard. Sabol sortait d’abord un palet compliqué de West avant d’être battu par une frappe puissante de Philippe Halley, 1-1 à 9’38 [5-4].



Tout était à refaire pour les locaux qui étaient pourtant bien rentrés dans cette rencontre. Ces derniers ne se laissent pas abattre par l’égalisation et reparte à l’assaut de Buysse, avec caractère.

Ce sont les pénalités qui posent le plus de problèmes aux Pionniers, Amiens est redoutable et fait trembler la défense à chaque supériorité, Sabol détournera le palet de justesse face à un tir de Richardson et enchaînera avec de nombreuses parades afin de conserver l’égalité à la pause.





Le break chamoniard



Au retour des vestiaires, Mathieu Briand est parfaitement lancé en break, mais Buysse reste attentif. Quelques secondes plus tard, l’attaquant chamoniard verra son tir repoussé par le poteau gauche. Les Pionniers insistent et seront aidé par les quelques indisciplines amiénoises. En supériorité, le palet tourne bien, Sammalmaa lance à la cage, Buysse repousse mais Salonen conclue le rebond, en plaçant le puck entre les bottes du gardien, 2-1 à 24’26 [5-4].



Toujours en power-play, Malo Ville crée le danger devant Buysse. Salonon et Sammalmaa feront de même en s’échappant en break. Le portier des Gothiques, rodé, repousse les tentatives.

Les Pionniers réalisent une partie sérieuse et mettent à mal la défense adverse à plusieurs reprises.



Maxime Richier

La formation de Mario Richer laisse passer l’orage et reprendra des couleurs au retour à 5 contre 5. Ce regain d’activité amiénois met Sabol en mauvaise posture, pourtant ce dernier conserve l’avantage pour les siens.

À l’offensive, les Pionniers sont réalistes et transforment à nouveau une de leurs occasions. Un autre jeune défenseur se démarque par un tir, Jérémy Penz excentré à gauche, trompe Buysse, 3-1 à 39’18. Le break est fait juste avant de rentrer aux vestiaires !





Amiens ne reviendra pas



Les Gothiques reviennent sur la glace avec davantage d’intentions par rapport aux deux premiers tiers. Les occasions se succèdent, pour autant, ils ne parviennent pas à réduire le score et liberent des espaces en défense, qui leur vaudront cher. Numa Besson lance en contre Fabien Kazarine, à la limite du hors jeu, ce dernier s’approche de Buysse pour un face à face. Le Chamoniard remporte son duel avec réussite, 4-1 à 44’35.



Maxime Richier

Les minutes défilent et font les affaires des Pionniers face à des Amiénois qui peinent à installer leur jeu.

Les visiteurs s’en remettent aux power-play pour faire douter les chamoniards, qui s’en sortent plutôt bien. Au retour à 5, ils gardent la possession du palet et mettent de la vitesse dans leurs actions mais cela ne suffit pas à concrétiser et revenir dans la partie.

Les locaux sont sereins et terminent la rencontre sur le score de 4 buts à 1 !



Maxime Richier

Les Pionniers régalent leurs supporters pour la 5e fois d’affilée ! Les Chamoniards s’imposent tout en maîtrise 4 buts à 1, et confirment leur excellent état de forme. Solides défensivement et d’une sérénité irrésistible en attaque, rien ne semble pouvoir perturber cette formation haut-savoyarde. Amiens n’a jamais vraiment réussi à trouver le moyen de faire douter les Pionniers, qui n’ont pas eu de grand passage à vide comme il avait été le cas durant certains précédents matchs.

Pour la passe de 6, les Pionniers devront s’imposer sur la glace de Nice, ce mardi, tandis qu’Amiens tentera de se reprendre face à Briançon, vendredi.





© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







