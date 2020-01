Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 32ème journée : Rouen vs Anglet 3 - 0 (0-0 3-0 0-0) Le 05/01/2020 Patinoire Île Lacroix, Rouen [ Rouen ] [ Anglet ] Les Dragons au petit trot Facile vainqueur de leurs deux dernières rencontres à domicile, les Dragons de Rouen débutent la nouvelle année par un nouveau match à domicile face à Anglet. Les trois points sont évident espérés dans le camp rouennais pour continuer la remontée au classement. Patinoire Île Lacroix, Rouen, Hockey Hebdo Alexandre Canivet le 06/01/2020 à 21:25 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2747 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Rauline assistés de MM. Collin et Salmon Buts :

Rouen : 27.32 Vincent Nesa (ass Joël Caron) ; 32.54 Joris Bedin (ass Juha Koivisto et Bastien Maia) ; 36.28 Bastien Maia (ass Nicolas Deschamps et Florian Chakiachvili)

Anglet : Pénalités 2 minutes contre Rouen 10 minutes contre Anglet



Photographe : Marine Romain La première présence rouennaise sera un feu de paille. Rapidement en action et déterminés à marcher sur leurs adversaires, les Dragons vont vite retomber tel un soufflet et rentrer dans un faux rythme. Seul un slap de Chakiachvili, repoussé par Bertein, ne sera pas exploité par Maïa qui bute à son tour sur le portier de l’Hormadi (3’18). Il s’agit là de la meilleure chance du tiers temps toutes équipes confondues. La tentative de Deschamps (5’43) dans un angle complètement fermé prouvant le manque d’imagination offensive des attaquants normands.

Coté basque, les joueurs de Heikki Leime font de leur mieux pour couper les passes rouennaises et les empêcher de s’approcher de la cage de Bertein. Ils y parviennent plutôt bien, bien aidés par des rouennais en manque d’intensité. Le public pense voir l’ouverture du score quand Thinel trouve son compère Lampérier aux abords des buts adverses, mais le tir du revers ne trouve pas le chemin des filets (11’30). Pas plus que le tir de Dusseau relâché par Bertein (17’27) que les attaquants ne convertissent pas. Un dernier slap de Roy (19’06) signera la fin d’un tiers très décevant.



Photographe : Marine Romain Certainement remotivés et recadrés dans leurs intentions, le second tiers des rouennais sera de meilleure facture (Il est vrai que ce n’était pas difficile tant le spectacle offert durant les 20 premières minutes a été pauvre). Rapidement, les revirements de jeu sont de suite exploités et Deschamps, puis Roy ne sont pas loin de faire allumer la lumière suite à un bon travail de Nesa (20’30). Arrossamena répond par un bon tir depuis le slot, pour ce qui est la première vraie intervention de Pintaric (21’19).

Sans être géniaux, les Dragons ont le méritent malgré tout de proposer un pressing haut qui leur permet de partir en contre ou de récupérer le puck à proximité des buts. C’est d’ailleurs sur un bon pressing de Caron que Nesa se retrouve décalé côté gauche pour surprendre Bertein (1-0/ 27’32/ Nesa ass. Caron). Le plus dur est fait pour les locaux qui mettent un peu plus la patte sur le match qui va s’accélérer. Maïa, souvent dans les bons coups, ne trouve pas la cage sur une bonne action menée avec Lampérier pour ce qui aurait pu être le but du break.

Pour les angloys, avec un peu plus d’espaces laissés derrière par les rouennais, la ligne composée de Olsson, Poudier et Riendeau se créer quelques contres. Il faut un bon Pintaric pour s’imposer, deux fois, devant le dernier nommé (30’26). Le portier slovène sera même décisif face à l’attaquant québécois sur un pénalty accordé aux visiteurs (30’59). C’est le tournant de la partie.

Dans les minutes qui suivent et après quelques tentatives infructueuses, Maïa remonte la glace sur la gauche, sert Koivisto qui lance à la cage. Le rebond laissé par Bertein est aussitôt propulsé dans la cage par Bedin aux aguets (2-0/ 32’54/ Bedin ass. Koivisto et Maïa). Le break fait, les Dragons vont tuer le match sur un revirement en zone neutre. Un palet intercepté est de suite exploité par Deschamps qui lance Maïa en profondeur pour le 3-0 avant le retour aux vestiaires (3-0/36’28/ Maïa ass. Deschamps et Chakiachvili).



Photographe : Marine Romain Le score acquit, les rouennais vont gérer ce troisième tiers, avec le retour d’un tempo soporifique. Martin tentera bien de réduire la marque mois son one-timer trouvera le poteau extérieur de Pintaric (41’56). Thinel dans le slot ne sera pas loin de faire enfler le score (43’45), son lancer trouvant le plastron de Bertein. Un relance hasardeuse de la défensive rouennaise se transforme en ouverture, mais Deschamps, qui été plus prompt que son défenseur, ne parvient pas à tromper le rempart de L’Hormadi (45’31).

Un joli une-deux entre Deschamps et Caron termine sur le poteau (50’36) pour ce qui sera l’action de classe du tiers et peut être du match. Pintaric parviendra à préserver son but pour un nouveau blanchissage en refusant l’accès de ses filets à Neyens (57’53) ou encore Decock (58'25), après un slalom de Kunnas, dans la défensive normande et signer ainsi un troisième succès à domicile de rang en un peu moins de huit jours.



Photographe : Marine Romain Les Dragons enchainent donc une troisième victoire consécutive durant cette période de fêtes. C’est bien là l’essentiel pour les hommes de Fabrice Lhenry, déçu à la fin du match du «manque d’intensité produit par les joueurs en début de rencontre». Le coach, rouennais regretté le fait que « les joueurs n’ont pas été assez actifs et ne se sont pas montrés dangereux, surtout durant le premier tiers». Il a bien aimé « l’agressivité du second tiers avec deux buts à la clé marqués sur du pressing haut ». Le troisième tiers « a été géré par les joueurs qui ont préservé leurs cage ».

L'attraction de la soirée était bien évidement la présence de Cam Barker sur la glace, à la place de Pierre Crinon malade et laissé au repos. Le grand défenseur canadien a montré beaucoup de calme et de maitrise dans son jeu. Il a paru déjà tactiquement bien au point et bien adapté au style de l'équipe. Nul doute, une fois le rythme de la compétition retrouvé, qu'il apportera en défense et à la bleue avec un puissant slap déjà constaté.







