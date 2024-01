Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 32ème journée : Rouen vs Bordeaux 4 - 3 (1-0 2-2 1-1) Le 14/01/2024 Rouen - L'Ile Lacroix [ Rouen ] [ Bordeaux ] LM : Rouen enchaine face au Boxers Le match de ce dimanche après-midi oppose les Dragons de Rouen aux Boxers de Bordeaux. Les Boxers restent sur une défaite face à l’équipe d’Angers, Rouen en revanche revient d’un long déplacement à Marseille avec la victoire. Rouen se présente sans Mallet qui a été libéré part le club pour accueillir un heureusement événement au Canada, il se rajoute aux nombreux absents déjà connu (Kristensen, Guimond, Flick, Hervé, Boivin) Pour les Boxers trois absents sont toujours à déplorer Papillon, Beaudoin et Spinozzi, c’est donc Bodin qui garde les cages ce jour. Rouen - L'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Jean-Charles Hayes Vue le 15/01/2024 à 07:02 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Levasseur assistés de MM. Debuche et Simon Buts :

Rouen : 08.19 Quentin Tomasino (ass Vincent Nesa) ; 24.11 Anthony Rech (ass Marcel Hascak et Milan Kytnar) ; 25.45 Marcel Hascak (ass Dylan Yeo et Rolands Vigners) ; 48.39 Dylan Yeo (ass Florian Chakiachvili et Tommy Perret)

Bordeaux : ; 20.45 Samuel Salonen (ass Loïk Poudrier et Nikita Jevpalovs) ; 30.24 Enzo Carry (ass Mathieu Pompéi et Samuel Salonen) ; 56.11 Baptiste Bruche Pénalités 8 minutes contre Rouen 6 minutes contre Bordeaux



Les Dragons score les premiers



Le début de match se joue sur un bon rythme les deux équipes se livrent et on assiste à de belle phase de jeu. Les Bordelais ont la possession du palet dans ce début de tiers et tir les premiers, Pintaric ne concède pas de rebond.

Les premières minutes sont à l’avantage des Boxers qui vont petit à petit perdre le contrôle du palet et ainsi permettre aux Dragons de déployer leur jeu. Kytnar est tout proche d’ouvrir le score sur un palet qui traine devant Bodin mais celui-ci intervient et bloque le palet.

Photographe : Marine Romain Une seconde occasion de but se fait rapidement sentir avec un contre orchestré par Tomasino, Rech et Sotnieks mais ils ne parviennent pas à ouvrir le score.

Les Dragons sont bien organisés, le pressing défensif est efficace, Nesa récupère un palet en zone neutre et part en contre accompagné par Tomasino, Nesa fixe le défenseur et le gardien, transmet à Tomasino qui ajuste Bodin d’un tir sous la barre pour l’ouverture du score (1-0 / 08.19 / Tomasino ass Nesa).

Les Dragons ouvrent logiquement le score dans ce premier tiers après avoir eu plusieurs occasions de but. Les Boxers sous pression vont se mettre à la faute par Carry.

Les Rouennais efficaces en power play depuis plusieurs matchs ne parviennent pas à s’installer et son même en danger sur un contre Bordelais bien sauvé par Pintaric.

Sur cette intervention de Pintaric, Perron perd l’équilibre et vient percuter son portier qui est contraint de quitter la glace accompagnée par ces coéquipiers. Le portier Rouennais semble sonner à la suite de ce choc.

Caubet prend donc la place de Pintaric dans les cages Rouennaises et va rapidement s’illustrer sur un bon tir de Poudrier.



Les Dragons vont être sanctionné dans les dernières secondes du tiers par Cantagallo pour retenir. Les Boxers débuteront le second tiers en supériorité numérique.



Les Boxers dominés mais réalistes



Les Bordelais entame ce tiers en supériorité numérique et vont réduire la marque très rapidement suite à un bon mouvement collectif, Salonen conforte son statut de Top scorer et trompe Caubet (1-1 / 20.45 / Salonen ass Jevplovs et Pompei).

Les Dragons vont reprendre le contrôle du palet, Hascak et Tomasino vont mettre Bodin à contribution avec notamment un arrêt acrobatique du bout de la crosse pour empêcher le palet de franchir la ligne sur le tir de Tomasino.

Le retour des vestiaires est compliqué pour les Boxers qui vont se mettre à la faute par Polcs pour cinglage. Photographe : Marine Romain Le jeu de puissance Rouennais s’installe, Hascak et Kytnar travaillent bien sur la gauche pour remettre le palet au Top scorer Rouennais Rech qui trouve la lucarne au premier poteau sur un tir du poignet, Bodin ne peut rien faire (2-1 / 24 :11 / Rech ass Hascak et Kytnar).

Les Rouennais continuent de pousser suite à ce but et vont rapidement prendre deux longueur d’avance suite à un tir de Hascak au centre de la glace qui trompe Bodin bien masqué par Vigners (3-1 / 25.45 / Hascak ass Vigners et Yeo).

Les Dragons sont dominateurs et peuvent tuer le match à la suite d’un contre mené par Perron et Rech mais Bodin s’interpose.

Les Boxers n’ont pas la possession du palet dans ce tiers mais se projettent rapidement vers l’avant dès qu’ils arrivent à prendre le contrôle du puck. Cette stratégie est payante, à la suite d’une action collective, Bordeaux met le palet à la cage, Caubet réalise l’arrêt mais laisse un rebond, Carry bien placé dans le trafic devant la cage réussi à mettre le palet au fond des filets (3-2 / 30.24 / Carry ass Pompei et Salonen)



Les Boxers sont dominés dans ce second tiers mais sont pleins de réalismes avec seulement 5 tirs ils inscrivent 2 buts et restent au contact des Dragons avant le dernier tiers.



Les Dragons indisciplinés se font peur



Les Boxers reviennent des vestiaires avec beaucoup d’envie Pompei réalise un gros tir d’entrée, Caubet réalise l’arrêt s’en suit un contre de Hascak et Perron qui se termine par un tir juste au-dessus du but.

Photographe : Marine Romain Les Bordelais sont rattrapés par leur envie, Prissaint se met à la faute et offre une situation de supériorité à Rouen mais Tomasino n’arrive pas à trouver le chemin des filets malgré 3 tentatives.

Les minutes passent et la tension montent, les Bordelais sont à une longueur des Rouennais et tout est possible dans ces dernières minutes

Les Rouennais le sentent bien et c’est l’infatigable Yeo qui va venir donner un bol d’air à toute la patinoire bien servi par Chakiachvili, Bodin masqué ne peut rien faire (4-2 / 48.39 / Yeo ass Chakiachvili et Perret).

Immédiatement après le but Rouen se met à la faute par Villard pour un cinglage, Caubet réalise un arrêt précieux en infériorité numérique et permet à son équipe de ne pas prendre de but durant ce power play.

C’est ensuite au tour de Kytnar d’être sanctionné pour un cinglage, Caubet ne cédera pas et est très solide notamment sur un tir de Poudrier.

Les Dragons au complet reprennent le contrôle du palet, Yeo lance à la cage mais voit son tir contré par Bruche qui récupère le palet au niveau de la ligne bleue et s’en va seul contre face à Caubet qui s’incline (4-3 / 56.11 / Bruche).

Ce but remet les Bordelais dans la course à la victoire finale et ils vont pousser pour arracher les prolongations, d’abord sur une déviation de Kauppila bien suivi par Caubet puis sur la situation de supériorité offerte par les Rouennais à 1 minute de la fin du match à la suite d’une faute de Lampérier sur le gardien des Boxers.

Photographe : Marine Romain Les unités spéciales Rouennaises ne vont pas céder et vont être solidaire afin de maintenir ce résultat. Rouen remporte ce match 4-3 et enchaine une cinquième victoire consécutive avant un déplacement à Gap mardi soir.



Les Boxers repartent donc de Rouen avec une courte défaite mais se sont montrés très réaliste lors de leur phase offensive.



Les nouvelles semblent rassurantes pour Pintaric qui était sur la glace à la fin du match pour le traditionnel tour d’honneur avec ces coéquipiers.



A noter l’arrivée prochaine sur les bords de Seine de Christophe Boivin qui a combattu la maladie sur les premiers mois de la saison et semble prêt à rechausser les patins.



