A peine rentrés de Rouen avec une courte défaite chez le leader du championnat, les Boxers de Bordeaux retrouvaient Mériadeck ce mardi soir pour la réception des Aigles de Nice. De plus, ils allaient également pouvoir compter sur le retour du défenseur Kevin Spinozzi et du gardien Quentin Papillon, aligné en back-up sur la feuille de match. Lors de la précédente confrontation en terre bordelaise, les Aigles s'étaient clairement imposés en tout début de saison (6-3), autant dire que ce nouveau duel contre la formation niçoise devrait proposer encore un spectacle de choix. Le duel entre les deux top-scoreurs finlandais Jesper Larinmaa (11 buts + 17 assistances) chez les Aigles et Samuel Salonen (16 buts + 16 assistances) du côté des Boxers s'annonçait de très grande qualité. Place au jeu ! Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 17/01/2024 à 07:50 FICHE TECHNIQUE



2651 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Garbay assistés de MM. Barthe et Fauvel Buts :

Bordeaux : 06.07 Maxime Legault (ass Rudy Matima et Julien Guillaume) ; 06.57 Samuel Salonen (ass Mathieu Pompéi et Antti Kauppila) ; 09.06 Maxime Legault (ass Mathieu Pompéi) ; 31.50 Nikita Jevpalovs (ass Baptiste Bruche et Victor Bodin) ; 35.08 Julien Guillaume (ass Axel Prissaint et Baptiste Bruche) ; 36.43 Samuel Salonen (ass Mathieu Pompéi) ; 43.05 Maxime Legault (ass Rudy Matima et Antti Kauppila) ; 53.44 Mathieu Pompéi (ass Enzo Carry et Samuel Salonen)

Nice : ; 07.24 Ivan Esipov (ass Mikael Kuronen et Jesper Larinmaa) ; 46.21 Norbert Abramov (ass Bryan Sautereau) Pénalités 6 minutes contre Bordeaux 4 minutes contre Nice



Absents Bordeaux : Charles-David Beaudoin

Absents Nice : Nikita Bespalov – Isaac Charpentier – Roope Reini – Kasper Elo – Yevgeni Nikiforov



1ère période :



Gardiens : Victor Bodin (Bordeaux) – Conrad Molder (Nice)

Capitaines : Maxime Legault (Bordeaux) – Louis Bélisle (Nice)



Dans les premières secondes, Enzo Carry obtient la première occasion réelle des Boxers mais ne cadre pas son lancer (0'39).

Les visiteurs montrent déjà quelques difficultés dans leurs relances en voulant sortir de leur moitié de glace. Ils réagissent sur un tir de Bryan Sautereau repoussé par Victor Bodin (4'35). Les Boxers, qui sont plutôt bien rentrés dans ce match, du point de vue de l'envie et de la pression exercée sur leurs adversaires, repassent rapidement à l'offensive avec des tirs de Kevin Spinozzi (5'11) et Rudy Matima (5'41)...Conrad Molder bloque le premier alors que l'autre passe juste à gauche. Dans les secondes qui suivent, les Boxers trouvent une première fois l'ouverture. Aina Rambelo décoche un tir vers la cage dévié dans le bon timing par son capitaine Maxime Legault qui surprend Conrad Molder (1-0 à 6'07).



Moins d'une minute plus tard, à la fois gonflés à bloc par l'ouverture du score et soutenus au maximum par leurs partisans, les joueurs d'Olivier Dimet réussissent à faire le break. Légèrement sur la gauche, dans la zone des Aigles, Mathieu Pompei récupère un palet mal dégagé après une erreur défensive et sert idéalement Samuel Salonen qui marque son 17ème but en championnat (2-0 à 6'57).



Les Boxers offrent un power-play aux Aigles juste après ce deuxième but car Julius Valtonen rejoint le banc de la prison (7'12). Les visiteurs exploitent parfaitement cette supériorité numérique en seulement douze secondes car Ivan Esipov dévie dans le coin gauche de la cage une passe de Jesper Larinmaa. Victor Bodin ne peut pas empêcher la rondelle de rentrer dans ses filets (2-1 à 7'24).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Bien que le rythme du match ne soit pas spécialement élevé comme lors de rencontres face à Rouen, Angers, Grenoble ou encore Gap, le spectacle est tout de même au rendez-vous. Mathieu Pompei trouve devant lui son capitaine Maxime Legault. Celui-ci évite un défenseur et se dirige vers la cage avant d'envoyer un tir puissant dans le coin droit du but azuréen, laissant Conrad Molder sans réaction (3-1 à 9'06).



Comptant à nouveau deux unités de retard au tableau d'affichage, les Aigles ne se découragent pas et réagissent de manière dangereuse avec un tir de Yoan Salvé qui trouve le poteau gauche (9'24). Jesper Larinmaa accélère ensuite sur la gauche et décale Lucas Villain mais Victor Bodin repousse la tentative du numéro 18 des Aigles avec une grande autorité (10'21).

La supériorité numérique dont béneficient les Boxers dans les secondes suivantes ne donne rien. Dans les cinq dernières minutes de ce tiers-temps, Conrad Molder bloque un tir de Kévin Dusseau à la ligne bleue (15'16).

Une minute plus tard, Baptiste Bruche remet les Boxers en infériorité numérique en écopant d'une prison de deux minutes (16'32). Les Aigles multiplient les tirs sans trouver le cadre. La plus belle occasion est un lancer de Radek Cip sur le poteau de Victor Bodin (18'06). Quand les solutions offensives manquent devant la cage, les Aigles n'hésitent pas à tirer de loin et cela se vérifie sur la tentative de Louis Bélisle qui passe à droite de la cible.



Les Boxers conservent donc un avantage de deux buts à l'issue de la première période qu'ils ont plutôt bien maîtrisée.



Tirs BORDEAUX 8 NICE 11





2ème période :



Le deuxième tiers-temps se lance avec un premier tir dangereux de Radek Cip, le nouvel attaquant tchèque des Aigles. Le palet passe juste à gauche (21'14). Loik Poudrier répond depuis le côté droit en adressant une longue passe qui ressemble plus à un centre (si nous étions au football), le palet passe devant la cage sans qu'Alexei Polodyan ne parvienne à le dévier (22'10).

Un peu plus tard, en réponse à une occasion d'Andrei Rychagov, Mathieu Pompei fait briller Conrad Molder (24'16). Les occasions bordelaises se multiplient car les locaux bénéficient d'un nouveau power-play suite à une prison de Radek Cip (25'34). Nikita Jevpalovs (26'14) ou encore Antti Kauppila (27'23) manquent de nouvelles munitions, mais cela n'est que partie remise. Il faut attendre quatre minutes supplémentaires et franchir le cap de la mi-match pour voir les Boxers faire évoluer le score. Nikita Jevpalovs réceptionne une magnifique passe d'Antti Kauppila et décoche un tir d'une immense précision sur lequel Conrad Molder s'incline une quatrième fois (4-1 à 31'50).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

La réaction des Aigles intervient réellement sur un tir de Mikael Kuronen parfaitement bloqué par Victor Bodin (33'06). Toujours très impliqués collectivement, dominateurs dans tous les secteurs de jeu et surtout très efficaces offensivement comme défensivement, les Bordelais sortent jusqu'à présent une prestation d'un niveau très satisfaisant. Loik Poudrier tire sur Conrad Molder, obligé de repousser avec son épaule... Axel Prissaint arrive lancé et décoche un missile qui frôle la cage par la droite (35'00). Le cinquième but bordelais est à la conclusion de l'action suivante. Baptiste Bruche prend l'initiative de tirer vers la cage, le palet se dirige dans la palette de Julien Guillaume qui trompe le gardien des Aigles (5-1 à 35'08).



Moins d'une minute plus tard, bien que l'addition commence à être salée pour les visiteurs de la Côte d'Azur, ces derniers poursuivent le combat avec une occasion intéressante d'Ondrej Kopta qui termine dans les bras de Victor Bodin (36'04). Un problème de taille se pose du côté des Aigles... le festival offensif bordelais n'est pas encore terminé. En effet, Mathieu Pompei profite d'une nouvelle erreur défensive niçoise. Il s'empare de la rondelle sur le côté droit avant de trouver Samuel Salonen devant la cage et lui offrir sa 18ème réalisation cette saison (6-1 à 36'43).



Cette deuxième période se termine avec un dernier tir à pleine puissance de Jesper Larinmaa (38'15).



C'est avec désormais cinq buts d'avance que les Boxers regagnent les vestiaires avant d'aborder le dernier acte de ce match.



Tirs BORDEAUX 15 NICE 8



3ème période :



Avant la reprise du jeu, Pascal Margerit, le coach des Aigles, décide de changer son gardien et fait donc rentrer Lou Silighini à la place de Conrad Molder, qui a vécu une soirée très compliquée. Pourtant après trois minutes disputées sur un faux-rythme en mode partie d'échecs, les Boxers sont récompensés une septième fois ! Rudy Matima, placé sur le côté droit, tire dans le trafic devant la cage, Antti Kauppila transmet une courte passe vers Maxime Legault qui place le palet dans un tout petit espace laissé vide sur la droite de Lou Silighini pour s'offrir un triplé (7-1 à 43'04).



Trois minutes plus tard, alors que la rencontre est à présent pliée, les Aigles amorcent une contre-attaque très rapide. Bryan Sautereau voit son tir du côté gauche repoussé par Victor Bodin. Norbert Abramov suit l'action de son partenaire et marque dans le coin droit du but bordelais (7-2 à 46'21).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Les Aigles continuent de fournir de gros efforts offensifs pour essayer de réduire encore l'écart avec des occasions d'Andrei Rychagov (48'02), Ondrej Kopta et Louis Bélisle (50'38). Une fois le temps-fort des Aigles passé, les joueurs d'Olivier Dimet reprennent le contrôle du palet pour réactiver le mode offensif. Enzo Carry oriente le jeu en direction de Samuel Salonen. Le meilleur buteur des Boxers excelle aussi dans le rôle de passeur décisif et le prouve en offrant une déviation victorieuse à Mathieu Pompei qui inscrit le huitième but de ce festival bordelais (8-2 à 53'43).



Les gardiens continuent de briller chaque fois qu'ils en ont la possibilité. Victor Bodin repousse un lancer cadré de Louis Bélisle (55'59). Ensuite, sur l'autre cage, Lou Silighini dévie le tir de Rudy Matima à la bleue (56'33).

A 1'14 de la fin d'un match terminé depuis longtemps si l'on regarde le score, Axel Prissaint se dirige en prison et laisse l'équipe azuréenne finir cette rencontre en supériorité numérique. Malgré quelques bonnes situations devant la cage de Victor Bodin, les Aigles ne réduisent pas la marque. Dans les toutes dernières secondes, Enzo Carry obtient une ultime occasion bloquée par Lou Silighini.



Tirs BORDEAUX 12 NICE 8



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Les Boxers sont récompensés d'une victoire très convaincante obtenue grâce à un excellent travail défensif mais aussi une efficacité redoutable en attaque confirmée par un capitaine en très grand forme, auteur d'un triplé. Au classement, Bordeaux reprend la cinquième place en profitant de la défaite des Gothiques d'Amiens (4-2) à l'Aren'Ice de Cergy.



Les Aigles, de leur côté, font une mauvaise opération comptable et descendent au neuvième rang suite à la victoire de Chamonix contre Briançon (7-4).



Gardiens

Victor Bodin 25 arrêts (60'00)

Conrad Molder 17 arrêts (40'00)

Lou Silighini 10 arrêts (20'00)



ETOILES DU MATCH



NICE : 13 Ivan Esipov



BORDEAUX : 1 54 Maxime Legault 2 91 Samuel Salonen 3 19 Mathieu Pompei



Prochain match

Amiens / Bordeaux (Mardi 23 Janvier 20h15)



© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







