3500 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Rohwedder assistés de MM. Barthe et Martin Buts :

Bordeaux : ; 57.47 Mathieu Pompéi (ass Maxim Lamarche)

Nice : 15.39 Julien Msumbu (ass Hugo Nogaretto et Jules Lefebvre) ; 21.03 Adam Raska (ass Taavi Tiala et Louis Cirgues) ; 46.33 Ondrej Kopta (ass Teemu Loizeau et Leevi Karjalainen) Pénalités 6 minutes contre Bordeaux 4 minutes contre Nice



Absents :

Bordeaux : Tommy Giroux – Ulysse Tournier – Tom Guidoux

Nice : Lou Silighini – Hugo Proux – Marc-André Lévesque – Alexis Sutor



1ère période :



Gardiens : Quentin Papillon (Bordeaux) – Conrad Molder (Nice)

Capitaines : Loik Poudrier (Bordeaux) – Nicolas Ruel (Nice)



Si dès le début du match, les Boxers prennent possession de la moitié de glace azuréenne, la première énorme occasion de but est clairement à mettre au crédit des visiteurs. Maxime Corvez, Adam Raska et Taavi Tiala prennent des tirs dangereux qui obligent Victor Bodin à s'illustrer par un sauvetage de grande classe (4'29). Très précis dans les relances et plus rapides dans la récupération du palet, les Aigles ne tardent pas à mettre du rythme et montrer une réelle domination. Celle-ci se confirme par la récupération du palet après la ligne bleue suivie d'un tir d'Adam Raska bloqué par Victor Bodin (7'30).



Photographe : © Stéphanie Prévot

Un peu plus d'une minute plus tard, en réaction à une occasion de Nikita Jevpalovs, Julien Msumbu trouve les bras du gardien des Boxers, parfaitement positionné (8'51). Les minutes défilent, les Boxers parviennent à leur tour à se créer quelques opportunités devant la cage de Conrad Molder mais celui-ci remplit sa mission, avec l'appui d'une solide et remarquable défense.



A moins de cinq minutes de la pause, les Aigles débloquent le tableau d'affichage. Décalé sur la gauche par Hugo Nogaretto, Jules Lefebvre adresse une passe au premier temps déviée dans le bon timing au fond des filets par Luka Kalan (0-1 à 15'38).



Piqués au vif par cette ouverture du score assez logique au vu du début de match, les Boxers se lancent à l'assaut de la cage azuréenne. La dernière occasion, signée Kévin Dusseau, est sans aucun doute la plus belle, mais Conrad Molder intervient en se couchant sur le palet (19'09). Après vingt minutes d'une rencontre disputée sur un rythme assez moyen, les Aigles comptent un but d'avance.



Tirs BORDEAUX 8 NICE 8



2ème période :



Il ne faut pas longtemps aux Aigles pour concrétiser leur nouvelle période de domination en tout début de deuxième acte. Une minute après le face-off du coup d'envoi, Taavi Tiala travaille offensivement avec l'aide du défenseur Louis Cirgues. Adam Raska récupère ensuite le palet et trompe Victor Bodin tout en offrant le break à son équipe (0-2 à 21'03).



Quelques minutes plus tard, les Boxers, en manque de réussite jusqu'ici, tentent de réagir avec un tir de Bastien Lemaitre repoussé par Conrad Molder (24'55). Les Aigles conservent le bénéfice de leur domination et la maîtrise de la rencontre au cours de ce deuxième tiers-temps. Ondrej Kopta décoche un tir lointain au-dessus (27'44) alors que Marek Sloboda, placé à la ligne bleue, tire sur Victor Bodin qui dévie la rondelle avec sa crosse (29'16).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Une fois la mi-match passée, les Boxers obtiennent à leur tour quelques munitions... Conrad Molder repousse le tir de Rudolfs Polcs (33'30), puis Kaylian Leborgne, depuis la ligne bleue, tire juste à droite (34'02). Plus inspirés, incisifs et déterminés, les Aigles accentuent leur domination dans cette deuxième période en portant systématiquement un vrai danger autour de la cage bordelaise. A la ligne bleue, le défenseur bordelais Justin Hamonic saisit sa chance et bute sur Conrad Molder (36'16).



Cette occasion est suivie de la première bagarre de la rencontre. Celle-ci se situe derrière la cage azuréenne, près de la vitre, et oppose Mathieu Pompei à Harijs Brants. Une fois le bordelais déclaré vainqueur (ou presque), les deux joueurs prennent une pénalité de deux minutes (36'31). Dans la minute qui suit, Victor Bodin effectue une nouvelle intervention décisive face à Adam Raska, le top scoreur des Aigles (37'32).



Un avantage de deux buts au tableau d'affichage et un nombre de tirs supérieur à celui des Boxers après la fin de la seconde période (23-14), il n'en faut pas plus aux Aigles pour continuer leur marche en avant.



Tirs BORDEAUX 6 NICE 15



3ème période :



Le dernier tiers-temps commence sur un rythme plus élevé que les deux précédents. Julius Valtonen est le premier à se mettre en action mais sa tentative est repoussée par Conrad Molder (40'49). De l'autre côté, Victor Bodin maintient le navire bordelais en surface grâce à un nouveau sauvetage devant Julien Msumbu (42'33). Les occasions s'enchaînent de part et d'autre, la partie semble davantage retrouver l'intensité et le rythme de la Ligue Magnus. Maxim Lamarche décale Enzo Carry mais le tir du top scoreur bordelais manque de justesse et passe à côté (44'06). Le gardien des Aigles Conrad Molder, toujours imprenable, repousse un tir lointain de Bastien Lemaitre mais aussi la tentative bordelaise qui suit (44'24).



Photographe : © Stéphanie Prévot

Un peu plus tard, Bastien Lemaitre est sanctionné d'une pénalité pour avoir accrocher un adversaire. Les Aigles bénéficient alors d'un power-play qu'ils vont exploiter d'une excellente manière. Teemu Loizeau et Leevi Karjalainen n'hésitent pas à prendre deux bons tirs difficilement écartés par Victor Bodin et sa ligne de défense. Du coup, Ondrej Kopta parvient à s'emparer du palet et le glisse tranquillement sur la gauche du gardien bordelais (0-3 à 46'33).



Ce coup-ci, les Aigles semblent avoir fait la différence et la fin de match leur donnera raison. Dans les dix dernières minutes, Kevin Spinozzi décoche un tir légèrement depuis le côté droit après avoir suivi l'action d'Enzo Carry, mais Conrad Molder reste omniprésent devant sa cage (50'48). Quelques instants plus tard, les Boxers continuent de pousser mais l'efficacité leur fait défaut... tout comme l'inspiration et la créativité offensive. Conrad Molder repousse un tir puissant de Kévin Dusseau (53'32) puis parvient à bloquer celui de Loik Poudrier (54'45).



Dans les dernières minutes, les deux équipes multiplient les mauvais gestes et cela se termine parfois en bagarre. C'est justement le cas à 3'28 de la sirène finale, victime d'un mauvais coup donné par Marek Sloboda, l'attaquant bordelais n'hésite pas à lui expliquer sa vision des choses en utilisant les poings. Du coup, l'arbitre envoie les deux joueurs en prison (56'32). Les Boxers trouvent peut-être trop tardivement le chemin des filets niçois. Servi par Maxim Lamarche sur le côté gauche, Mathieu Pompei surprend Conrad Molder avec un tir placé sur sa gauche (1-3 à 57'46).



Les visiteurs vont obtenir une de leurs ultimes occasions dans les dernières secondes après la sortie de Victor Bodin. En cage vide, Adam Raska tire d'abord sur le bas du poteau gauche puis à droite de la cible (59'18).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Grâce à un très brillant Conrad Molder (32 arrêts) appuyé par une défense compacte, bien en place et extrêmement solide, les Aigles s'imposent logiquement à Mériadeck et s'emparent de la huitième place en profitant de la défaite des Jokers de Cergy-Pontoise, alors que les Boxers restent sur le podium mais voient les Dragons de Rouen leur mettre la pression en revenant à une unité.



Mardi soir, pour les Boxers, direction le Pays Basque pour le dernier derby de la saison régulière avant le retour à Mériadeck vendredi prochain contre les Rapaces de Gap.



Tirs BORDEAUX 19 NICE 7



Gardiens

Victor Bodin 27 arrêts (58'17)

Conrad Molder 32 arrêts (60'00)



ETOILES DU MATCH



NICE : 94 Adam Raska



BORDEAUX :

1) 19 Mathieu Pompei

2) 13 Julien Guillaume

3) 22 Justin Hamonic



Prochain match

Anglet / Bordeaux (Mardi 14 Janvier 20h30 Ligue Magnus J34)



