2762 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Ernecq assistés de MM. Douchy et Laboulais Buts :

Cergy-Pontoise : 00.47 Nikita Shalei (ass Tristan Crozier et Emils Gegeris) ; 26.16 Robert Baillargeon (ass Gage Torrel et Nikita Shalei) ; 32.18 Emils Gegeris (ass Tristan Crozier et Sayam Limtong) ; 39.26 Alex Barber (ass Daniels Gorsanovs et Sébastian Ylonen)

Amiens : ; 35.06 Nicolas Leclerc (ass Kaylian Leborgne et Mathieu Mony ) ; 43.50 Janis Svanenbergs (ass Bastien Maia et Mathieu Boucher) Pénalités 6 minutes contre Cergy-Pontoise 2 minutes contre Amiens



Les Jokers démarrent le bras de fer sur les chapeaux de roues

Emils Gegeris tire son épingle du jeu de cette bataille en extrayant du regroupement la convoitée rondelle pour Tristan Crozier lequel, de derrière le net, retrouve Shalei dans l’axe. Cette fois le tir du défenseur finit au fond des filets, bien aidé par un malheureux Fouquerel ayant perdu ses appuis lors de son replacement et déjà sur les fesses au moment du lancer (1-0, 00.47). Avec ce but heureux les franciliens entament d’emblée leur course en tête.



Les Gothiques tentent bien immédiatement de réagir mais ils règlent mal la mire. Ils frôlent même la correctionnelle lorsque Daniel Gorsanovs, sur la droite, lance de loin et que le rebond laissé par le gardien arrive dans les patins de Louis Petit qui ne peut l’exploiter face à une cage ouverte (01.50).



Une fois cette chaude alerte passée, un véritable bras de fer s’engage. Amiens obtient rapidement une belle opportunité quand Robert Baillargeon doit prendre le chemin de la prison pour un cinglage sur Antonin Plagnat, idéalement placé dans le slot (02.25). Même si le jeu en boxplay cergypontain fait partie des meilleurs de la ligue en ce moment, la situation est en effet supposée être tendue car le jeu en avantage numérique des Gothiques est plutôt correct cette année (le 5ème du championnat). Finalement il n’en fut rien, les franciliens rendant le powerplay amiénois complétement inoffensif.



Photographe : © Bruno Gouvazé

Une fois au complet, le disque recommence donc à faire l’essuie-glace d’un but à l’autre. Les Jokers, plein de bonne volonté et ayant pris la rencontre par le bon bout, continuent à mettre énormément de vitesse et d’intensité mais, en face, l’équipe samarienne a du répondant également. Le jeu est donc rapide et agréable mais propose finalement assez peu d’occasions franches. A chaque fois que les Jokers semblent avoir pris de vitesse la défense adverse, il y a soit une petite imperfection dans le dernier placement ou le dernier geste, soit un retour défensif amiénois qui contrarie la finition de la belle construction initiale.



Pour l’équipe d’Amiens c’est à peu près la même chose, tant les équipes sont proches. Quand elle pense avoir franchi le rideau vert, il reste toujours une palette ou un sacrifice pour perturber la tentative. Les Gothiques pressent toutefois un peu plus en fin de tiers et auraient peut-être pu bénéficier d’une nouvelle faute quand Gegeris va défendre plein gaz contre la bande et déséquilibre du bras un adversaire contraint, par la force des choses, de se métamorphoser en toupie avant de finir sur les genoux (18.00). Finalement, rapidement après, cette clémence arbitrale est compensée lorsque Alex Barber vient presser Ilies Djemel en zone neutre et que sa petite poussette dans le dos est qualifiée de « charge avec la crosse ».



Les cergypontains creusent l’écart





Les Jokers ne baissent toujours pas le pied même si, sur un revirement et le contre qui s’en suit, Bastien Maia finit par se débarrasser du défenseur qui lui colle aux basques sans néanmoins parvenir à tromper du revers un Sebastian Ylönen vigilant. La pression verte monte un peu d’un cran et, suite à un bon travail de ses coéquipiers en fond de territoire, Crozier est servi dans le cercle gauche d’où il trouve, par une passe laser, Gegeris complètement démarqué en plein slot. Malheureusement pour le letton, son tir fuit la lucarne et il doit encore se demander comment le palet n’a pas fini au fond. Amiens a eu très chaud sur ce coup.



Il ne faut cependant pas attendre très longtemps ensuite, pour voir les Jokers accentuer leur avance. Shalei, en pleine zone défensive, décale Baillargeon qui lance immédiatement Gage Torrel plein axe. L’américain aspire avec lui la défense samarienne jusqu’au cercle droit d’où il retrouve son compatriote qui avait suivi au centre, lui permettant ainsi de tranquillement ajuster Fouquerel (2-0, 26.16).



Les amiénois sont un peu plus dans le dur et Théo Gueurif, en angle, oblige Fouquerel à un bel arrêt. Pourtant, à la mi-période ils connaissent un regain de forme. C’est d’abord Plagnat qui s’illustre sur un rebond suite à une action partie de la gauche puis ensuite il y a quelques moments pressant sur la cage du gardien vert. Cergy subit un peu avant de reprendre le dessus et de refaire déferler les attaques sur le but amiénois.



Photographe : © Bruno Gouvazé

Limtong sert Crozier dont le tir est sorti du bouclier par le portier et dans le prolongement de l’action le disque revient et reste dangereusement libre devant la cage avant que Fouquerel ne le gèle in extremis au nez et à la barbe de Raphaël Faure. Les Jokers n’en restent pas là et battent le fer tant qu’il est chaud. Limtong, encore lui, lance vers la cage où la déviation de Petit finit dans les bottes du gardien. Puis, le jeune cergypontain récidive en servant cette fois Crozier qui ne parvient à marquer.



A force de plier les blancs finissent par craquer lorsque Gegeris tente un tir de loin. Le lancer, loupé ou contré, est loin d’atteindre sa cible mais n’est pas perdu pour tout le monde car Crozier va le récupérer derrière le net et redonne au letton qui, entre les cercles, arrive au milieu d’une défense apathique et fusille Fouquerel (3-0, 32.18).



Avec 3 buts de retard, les Gothiques accusent un peu le coup et un une/deux entre Aleksi Hämäläinen et Petit est à deux doigts d’apporter le 4ème but aux Jokers. Pourtant, contre toute attente, c’est peu après que les amiénois finissent par enfin ouvrir leur compteur. Au terme d’un travail collectif vers le coin gauche, Kaylian Leborgne centre pour Nicolas Leclerc posté au premier poteau. Le vaillant défenseur blanc tente un revers en se retournant mais Ylönen le repousse. Leclerc ne lâche cependant pas le morceau et, du bout de la palette, exploite victorieusement du revers son propre rebond (3-1, 35.06).



Cette réduction de l’écart redonne du baume au cœur des samariens et les 2 équipes se rendent coup pour coup, une grosse tentative de Jaakko Niskala dont le rebond est difficilement gelé par Ylönen puis un missile de Gegeris cueilli de la mitaine par Fouquerel.



Tout ce petit monde semble devoir filer vers la seconde pause quand les Jokers frappent à nouveau et ajoute une nouvelle bosse sur les têtes amiénoises. Sur un palet trop long, Ylönen devance l’attaquant et décale le disque sur Gorsanovs qui, après être passé derrière son but, voit Barber partir dans l’axe en zone neutre. Une fois servi, l’américain s’engouffre dans la défense, bénéficie d’un contre favorable et va inscrire son 10ème but de la saison (4-1, 39.26). Ylönen en profite aussi pour se voir crédité de sa seconde assistance depuis le début du championnat.



Cergy ne lâche pas sa victoire





Le jeu va d’un camp à l’autre mais les amiénois finissent par être récompensés de leurs efforts. Côté gauche, Gibb et Mathieu Boucher travaillent contre la balustrade pour le gain du palet ce qui profite à Maia qui décale Janis Svanenbergs esseulé de l’autre côté. La nouvelle recrue samarienne s’offre un duel victorieux face à Ylönen (4-2, 43.50). A bout portant, le revers qui conclut la feinte du letton a été imparable.



Rassérénés, les amiénois poursuivent donc leur pression pour recoller au score et peu après obtiennent un nouvel avantage numérique quand Gueurif fait trébucher Niskala qui parfait en zone neutre. La boite défensive francilienne ne cèdera pas plus que sur les précédents jeux de puissance des Gothiques, même si celui-ci est un peu plus dangereux.



Malgré la pénalité tuée, et la belle opportunité de revenir à une longueur de Cergy gâchée, Amiens conserve le même tempo mais ne parvient pas à mettre hors de position le bloc vert. Gibb lâche donc un gros lancer de loin que voit venir Ylönen (49.00). De leur côté les Jokers ont une belle occasion par Hämäläinen sur une remise de Barber, mais Fouquerel s’interpose (51.00). Leborgne de son côté oblige ensuite le gardien cergypontain à un nouvel arrêt.

Photographe : © Bruno Gouvazé Les Gothiques pensent enfin avoir à nouveau marqué quand, suite à un gros travail de Zachary Lavigne en fond de territoire, Justin Bergeron contourne le but francilien et y rabat le puck au pied du premier poteau. Ylönen colle son poteau et a le gant d’attrape sur la rondelle aussi, vu des tribunes, difficile de savoir si elle a franchi la ligne. Les arbitres recourent donc à la VAR mais, aucune image ne leur permettant de le confirmer, ils restent sur la décision initiale et le but est refusé.

Encore une occasion manquée pour Amiens qui voit la perspective d’un retour s’éloigner quand Mathieu Mony retient Torrel qui repiquait sur le but. Les Jokers conservent le puck et jouent en pénalité différée avant d’obtenir leur premier powerplay. Celui-ci sera plutôt bien mené mais sans toutefois ouvrir les fenêtres espérées. Les tentatives de Patrick Coulombe et Gueurif finiront dans la mitaine de Fouquerel et la pénalité sera tuée non sans que Bergeron n’ait eu l’occasion de prendre les Jokers à revers sur un contre.



Les Gothiques ont beau essayer, ils restent impuissants et le score n’évolue plus. Maigre consolation pour eux ils gagnent le dernier vingt au cours duquel les forces s’étaient rééquilibrées (10 tirs cadrés pour chaque équipe).



Photographe : © Bruno Gouvazé



Avec cette victoire, la 4ème de rang, les franciliens réalisent une bonne opération dans leur course aux play-offs. Ils passent devant leurs adversaires du jour à la 6ème place du classement et confortent leur capital confiance avant leur périlleux déplacement chez les Dragons de Rouen.



Meilleurs joueurs du match :



Janis Svanenbergs pour les Gothiques



Tristan Crozier pour les Jokers





