Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 33ème journée : Nice vs Mulhouse 1 - 3 (0-1 0-1 1-1) Le 17/01/2023 Nice - Patinoire Jean Bouin [ Nice ] [ Mulhouse ] Nice-Mulhouse : Une question de parité En jouant deux matchs consécutifs à Jean Bouin, Nice et Mulhouse ont livré deux prestations opposées. Au final, chacune des équipes ont gagné un match. Nice - Patinoire Jean Bouin, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 20/01/2023 à 08:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



882 spectateurs Arbitres : MM. Hauchart et Rauline assistés de MM. Barthe et Briolat Buts :

Nice : ; 50.44 Julius Valtonen (ass Louis-Mathieu Belisle et Samuli Vainionpaa)

Mulhouse : 13.18 Alex Berardinelli (ass Andrei Rychagov) ; 37.15 Tyler Welsh (ass Sami Pharaon) ; 41.17 Rudy Matima (ass Emils Gegeris et Andrei Rychagov) Pénalités 6 minutes contre Nice 8 minutes contre Mulhouse Mulhouse chirurgical



Mardi soir, les Scorpions ont réalisé un match étonnant. Profitant de l’inefficacité niçoise devant le but de Jean-Philippe Fontaine, Mulhouse ouvre le score en première période. En zone neutre, le puck est perdu par Nice. La rotation niçoise est tardive, Richagov voit Berardinelli qui était resté devant la cage de Weninger en se faisant oublier. Il ouvre le score (13:18 ; 0-1).



Le deuxième but des mulhousiens va faire très mal aux niçois. Alors que la période était équilibrée, c’est le malheureux Faure-Brac qui va inscrire un but contre son camp. Welsh à droite, mise devant la cage pour une possible déviation. Faure-Brac est sur la trajectoire etdévie dans son propre but (37:15 ; 0-2).



Photographe : © Laurent Robert (archives) L’entame du troisième tiers pour les azuréens allait déboucher sur une défaite évidente. Un but est mis d’entrée par les hommes de Kévin Hecquefeuille. Le palet est perdu en zone offensive mulhousienne par les Aigles. Un contre rapide se met en place. Rychagov transmet dans l’axe pour Gegeris. Il décale sur sa gauche Matima, qui remonte la glace pour rentrer à l’intérieur. L’yvréen s’en va battre Weninger avec une grande décontraction (41:17 ; 0-3).



Malgré tout, Nice va être récompensé d’un but qui relancera un petit peu le suspens en fin de partie. Vainionpaa s’exfiltre à droite et remise sur Belisle, collé à la bleue. Il effectue une mise en direction du but. Sur la trajectoire, Valtonen dévie dans la cage (50:44 ; 1-3).



Les Aigles ne reviendront pas, Mulhouse a été plus réaliste dans ce premier match.



Statistiques : 1 er tiers : 14 à 08 tirs

tiers : 14 à 08 tirs 2 ème tiers : 08 à 07 tirs

tiers : 08 à 07 tirs 3ème tiers : 10 à 07 tirs

FICHE TECHNIQUE 666 spectateurs Arbitres : MM. Hauchart et Rauline assistés de MM. Barthe et Goncalves Buts :

Nice : ; 08.45 Daniel Babka Jr (ass Louis-Mathieu Belisle et Julius Valtonen) ; 11.17 Eetu Paasovaara (ass Mathieu Mony et Samuli Vainionpaa) ; 24.02 Julius Valtonen ; 35.41 Lucas Bonnardel (ass Ondrej Kopta et Mikael Kuronen) ; 53.11 Julius Valtonen (ass Louis-Mathieu Belisle et Eetu Paasovaara) ; 57.02 Ondrej Kopta (ass Miha Stebih et Eetu Paasovaara)

Mulhouse : 04.10 Andrei Rychagov (ass Rudy Matima et Emils Gegeris) ; 31.50 Sami Pharaon (ass Bryan Ten Braak et Tyler Welsh) Pénalités 8 minutes contre Nice 4 minutes contre Mulhouse

Nice remporte la seconde manche



Au démarrage du deuxième match, c’est pourtant les visiteurs qui vont ouvrir la marque. Gegeris se bat à gauche pour garder la rondelle. Celle-ci file à droite sur Matima. Il voit dans l’axe Rychagov qui est totalement seul devant la cage. Il ajuste Weninger (04:10 : 0-1).



Peu après, Loizeau est pénalisé pour avoir retenu un adverse. Nice va en profiter pour égaliser. Comme la veille, Belisle est proche de la bleue et mise devant la cage. En pivot, Babka égalise en déviant le puck (08:45 ; 1-1).



Photographe : ©Patrick Giaume (archives) Les locaux sont dans un temps fort et vont passer devant juste après. Suite à un engagement gagné, Vainionpaa trouve Mony en une touche qui joue devant la cage pour Paasovaraa. Le jeu en triangle est parfaitement exécuté, la lucarne trouvée (11:17 ; 2-1).



Le second tiers est pris du bon côté pour les hommes de Sutor, qui vont pousser afin de se mettre un peu plus à l’abri. Le palet est perdu en zone neutre par Mulhouse. Valtonen bénéficie d’un contre favorable et se présente face à Fontaine. Il marque sans trembler (24:02 ; 3-1).



Les Scorpions n’abdiquent pas pour autant et vont réduire la marque. Excentré sur le flanc droit, Pharaon ose un tir croisé qui fini dans la lucarne opposée de Weninger, masqué (31:50 ; 3-2).



Mais les mulhousiens ne retiennent pas leur erreurs, Orysiuk est sanctionné pour un cinglage et Nice va reprendre deux buts d’avance. Sur une tentative du Kuronen à gauche, Kopta dévie mais Fontaine repousse. À droite, Bonnardel fait un contrôle poitrine et marque dans le but ouvert (35:41 ; 4-2).

Ce but va faire du bien à Bonnardel qui revient de blessure.



Ce troisième et dernier tiers va être offensif et plaisant, comme les deux premiers. Nice est vite pénalisé à 42:36 pour une crosse haute de Nogachev. Les Scorpions n’en profitent pas pour réduire la marque. Va suite un magnifique but individuel de Valtonen ! Depuis la défense, Belisle envoi la rondelle en zone neutre. Valtonen prend l’initiative d’y aller seul face à trois défenseurs. Faisant un patinage de droite vers la gauche pour contourner le bloc, il repique au dernier moment pour « piquer » la rondelle au-dessous de Fontaine, impuissant (53:11 ; 5-2).



Alors que les Scorpions faisaient tout pour réduire la marque, les Aigles vont inscrire en toute fin de match, le sixième but. Le palet est récupéré en zone défensive par Paasovarra. Stebih, alors sorti de la prison, a le puck en sa possession. Il remonte la glace et un trois contre un se prépare. Il fixe au dernier moment Matima avant de servir à gauche Kopta, qui marquer sans difficulté (57:02 ; 6-2).



Statistiques : 1 er tiers : 12 à 08 tirs

tiers : 12 à 08 tirs 2 ème tiers : 08 à 10 tirs

tiers : 08 à 10 tirs 3ème tiers : 09 à 10 tirs Avec une victoire chacun, Nice remonte à trois points des play off et Mulhouse conforte sa 6ème place avec 44 points.

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur