350 spectateurs Arbitres : MM. Fabre et Peyre assistés de MM Pointel et Zede Buts :

Nice : ; 36.08 Valère Vrielynck (ass Danick Crete et Jérémie Penz)

Rouen : 33.46 Joël Caron (ass Mark Flood et Marc-André Dorion) ; 49.09 Joël Caron (ass Rolands Vigners et Marc-André Dorion) ; 56.09 Joël Caron (ass Joris Bedin et Vincent Nesa) ; 58.56 Joris Bedin (ass Sacha Guimond et Marc-André Dorion) Pénalités 8 minutes contre Nice 2 minutes contre Rouen 20 premières minutes ternes



Premier shoot très timide de Pelamo qui met à contribution Duquenne au bout de quelques secondes de jeu. Sutor, actif avec Carpentier, jouent dans les petits périmètres. Le puck ressort vers la gauche pour Brincko qui tente sa « spéciale » de loin, excentré à gauche. Duquenne gèle de nouveau. Juste après, Carpentier met de nouveau à contribution le gardien adverse qui dévie bien. Nice montre de l’envie dans les premières minutes et cela peut surprendre les Dragons qui ne réagissent pas. Valtonen coupe bien les passes des visiteurs dans la zone neutre ce qui empêche les contres.



Photographe : Patrick Giaume (archives) Le bloc défensif local est parfaitement en place, le jeu rouennais semble avoir été bien étudié. Penz, pas attaqué à la bleue, décroche un tir correct depuis l’axe de la glace. Vigilant, Duquenne dévie la rondelle, une nouvelle fois. Après 11 minutes de jeu, Rouen ne s’est pas procuré la moindre occasion. Il suffit d’une perte en zone neutre côté niçois et une interception de Tomasino qui file au but. Malgré un patinage de bonne qualité, il ne peut rien faire sur le retour défensif d’un défenseur local. Première alerte pour les azuréens.

Bonvalot maintiendra au chaud son premier puck de la rencontre quelques instants plus tard mais n’a toujours pas concédé le moindre tir. Il sera mis à contribution dans la foulée en sortant une très belle parade à bout portant, de la poitrine. Il sera légèrement essoufflé. Vrielynck s’essai en solitaire et déborde côté gauche. De nouveau, le portier normand gèle sans trembler. Gueurif profite d’une nouvelle perte du puck pour s’exiler à gauche dans la zone niçoise. Le retour spectaculaire de Brincko empêche le joueur de s’illustrer. Dans la norme, le geste défensif est applaudi par l’ensemble de ses partenaires. Kopta est tout proche d’ouvrir le score à 5 minutes de la fin mais le cadre fuit de peu. En fin de période, Rouen est légèrement plus entreprenant des tirs mais le score ne bougera pas.



Score neutre et vierge à la fin de cette première période. Après vingt minutes de jeu sans temps mort et de pénalité, Nice tient tout de même à Rouen. La rencontre est agréable à suivre, le public ne demande que des buts.



Tirs : Nice 5 / Rouen 10



Photographe : Patrick Giaume (archives)

Les Aigles tiennent tête aux Dragons



C’est Guimond qui va s’octroyer le premier tir pour son équipe après trente seconde de jeu, bien gelé par Bonvalot. Le gardien était masqué au départ. Il sera sauvé par son poteau quelques instants plus tard. Les joueurs de Fabrice Lhenry ont dû s’attendre à une soufflante lors de la pause. Ils commencent très bien la seconde période. Thomas est parfaitement servi en profondeur par un coéquipier. Face à Duquenne, il manque l’ultime geste pour ouvrir le score en ne cadrant même pas le tir. Celui-ci passe au-dessus de la cage. L’intensité est montée d’un cran. Brincko est parfaitement servi dans l’axe. Malgré un très bon contrôle et le temps d’ajuster Duquenne, ce dernier manque lui aussi le cadre. Sur le banc, Sutor n’y croit pas. Bonvalot a du travail face à des rouennais plus entreprenants. Il est obligé de se déployer par deux fois pour éviter l’ouverture de la marque. Les dix premières minutes sont dans la continuité de la première période. Gueurif proche de l’enclave tombe sur Bonvalot décisif, à bout portant. Son haut du corps fait barrage, une nouvelle fois. Nesa a l’occasion de filer en contre, seul. C’est sans compter la détermination de Bonnardel qui fait lui aussi, un excellent retour défensif juste avant que Nesa puisse armer.

Nice écope de la première pénalité à 32’13 pour surnombre, la faute à Valtonen. La sanction est immédiate. Rouen fait tourner la rondelle, de droite vers la gauche avant de repiquer au centre. Flood arrive à trouver Caron-Belleville qui s’est bien démarqué de tout adversaire pour dévier le palet de manière intelligente dans le but niçois (33:46 ; 0-1).



Rouen prend l’ascendant et est proche d’inscrire un second but. Vigners trouve Bedin et malgré qui soit seul, manque d’inscrire le but. Cela aura une conséquence dans la foulée. Vrielynck est à gauche et passe pour Crête qui tir de loin. Au lieu de geler la rondelle, Duquenne relance directement sur Vrielynck de manière incompréhensible. Ce dernier égalise facilement (36:08 ; 1-1).



Bonnardel, seul dans l’axe et parfaitement servi, tir en direction de la cage mais Duquenne est sur la trajectoire. Dommage car il était dans une position optimale. Duquenne est de nouveau décisif sur un tir de loin en déviant le shoot de Brincko. Le portier rouennais se rattrape de son erreur.



Nice et Rouen font jeu égal durant ce match. Malgré l’ouverture du score des visiteurs, les locaux ne se sont pas laissé avoir par la déception de but. Les Aigles pourront malgré tout, regretter les face à face manqués face au gardien adverse.



Tirs : Nice 6 / Rouen 9



Photographe : Patrick Giaume (archives)

Carron-Belleville & Dorion, puissance trois



L’engament de Bonnardel suivi de la première charge est contesté par les visiteurs. Les officiels n’iront pas dans leur sens. Le jeune et talentueux Tomasino est tout proche d’inscrire un beau but de manière individuelle. En contournant la cage, il bute encore une fois sur Bonvalot. Il s’accroche pour être au rebond mais il est pris par la patrouille niçoise. Bedin, à droite essai de glisser le palet dans le petit filet de Bonvalot puis Salve, de loin, shoot fort mais le portier azuréen assure. Il n’est pas content de la prise de son shoot. Tomasino encore lui, souhaite vraiment inscrire son but du soir mais Bonvalot enlève la rondelle de la lucarne. Rouen veut absolument l’emporter dans le temps réglementaire mais l’ensemble des joueurs locaux sont déterminés à prendre si ce n’est, un point face à un cador. La double infériorité numérique infligée à Crête aura une conséquence pour le club local. Vigners temporise à droite pour trouver une solution. Elle est trouvée par Carron-Belleville qui reprend la passe de son partenaire devant le but et sans difficulté (49:09 ; 1-2).



Pendant de longues minutes Nice va tenter de revenir mais les Dragons vont plier la rencontre. Bedin et Carron-Belleville partent en contre. Avec un joli une-deux, Bedin offre une aide pour Carron-Belleville pour qu’il aille inscrire son triplé et son 8ème but de la saison (56:09 ; 1-3). Bedin inscrira le dernier but de sa formation dans une cage vide (56:56, 1-4). A noter la triple assistance de Dorion dans cette rencontre.



Tirs : Nice 1 / Rouen 13





Victoire logique de Rouen sur Nice. Malgré une résistance de 40 minutes, les Aigles n’ont pas pu tenir physiquement dans le dernier tiers. Carron-Belleville a été logiquement été élu MVP de la rencontre avec son coup du chapeau. Les deux formations vont s’affronter en back-to-back le 25 janvier à l’Ile Lacroix. Rouen reste 3ème alors que Nice est 8ème et enchaîne un cinquième revers consécutif. Inquiétant.

