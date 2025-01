Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 33ème journée : Rouen vs Cergy-Pontoise 8 - 3 (3-1 3-2 0-0) Le 10/01/2025 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Cergy-Pontoise ] Rouen renoue avec la victoire. Trois jours après la déconvenue en coupe de France face à Angers, les dragons ont l’occasion de laver cette claque avec la réception des jokers et de montrer un autre visage au fidèle public rouennais. Une formation des jokers qui arrive en Normandie avec une équipe fortement diminuée puisque Coulombe, Shalei, Faure, Hamalainen, Bouchard et Gorsanovs font défaut excusé du peu du coup Fertin (Grenoble) et Zwikel (Marseille sont arrivés en renfort. Chez les dragons Hervé, Perret, Lamperier et Setanen sont absent. Occasion pour le public de l’ile Lacroix de voir à l’œuvre le nouveau gardien Lackovic. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 12/01/2025 à 10:28 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3209 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Metais assistés de MM. Simon et Mercier-Landry Buts :

Rouen : 04.16 Jared Dmytriw (ass Sébastian Bengtsson et Robin Colomban) ; 09.28 Robin Colomban (ass Jared Dmytriw et Sébastian Bengtsson) ; 18.33 Tomas Simonsen (ass Florian Chakiachvili) ; 30.14 Robin Colomban (ass Vincent Nesa et Quentin Tomasino) ; 35.25 Rolands Vigners (ass Alexander Lindelof et Dylan Yeo) ; 35.34 Jared Dmytriw (ass Sébastian Bengtsson et Florian Chakiachvili) ; 51.19 Tomas Simonsen (ass Rolands Vigners et Anthony Rech) ; 56.42 Daniel Glad (ass Sébastian Bengtsson et Enzo Cantagallo)

Cergy-Pontoise : ; 07.17 Colin Delatour (ass Tomas Pardo) ; 28.54 Alex Barber (ass Kevin Da Costa) ; 36.09 Louis Petit (ass Colin Delatour et Antoine Addamo) Pénalités 8 minutes contre Rouen 8 minutes contre Cergy-Pontoise



Rouen capitalise.



Surpris face à Angers d’entrée de rencontre, Rouen a compris la leçon et se rue sur la cage de Richard sans pour autant le mettre à contribution. Le premier arrêt du match est pour le nouveau gardien rouennais Lackovic qui gèle bien le palet sur un tir de Delatour (02.05).

Lackovic répond encore présent par un double arrêt sur des tentatives de Théodore et Barber sur le rebond (02.43).

Photographe : Marine Romain Par la suite Rouen reprend le contrôle du palet et va vite ouvrir son compteur.

Sur une remontée de palet du duo Bengtsson et Colomban, le tir du dernier nommé est repoussé de la crosse par Richard dans la palette de Bengtsson qui voit Dmytriw seul au poteau gauche qui marque dans une cage grande ouverte (04.16 / 1-0 / Dmytriw ass. Bengtsson et Colomban).

Mais Rouen cette année à des absences et Cergy va en profiter.

Sur une perte de palet en zone offensive rouennaise, Delatour en hérite et file plein gaz en break et d’un tir du poignet trompe Lackovic d’un tir ras glace (07.17 / 1-1 / Delatour ass. Pardo).

Rouen accuse le coup et Cergy manque de doubler la mise par Théodore et Welsh mais Lackovic s’impose (07.42).

Rouen se reprend et va faire mouche par le même trio que sur le premier but.

Bengtsson se démène sur le côté gauche sert à l’opposé Dmytriw qui tir sur la cage, Colomban sur la trajectoire dévie le palet hors de portée de Richard (09.28 / 2-1 / Colomban ass. Dmytriw et Bengtsson).

Les occasions se multiplient sur la cage de Richard qui met en échec toutes les velléités offensives des dragons.

Rouen va bénéficier d’un jeu de puissance pour accroitre son capital.

Installés dans la zone offensive, le palet circule bien, le décalage se fait et Vigners trouve côté gauche Simonsen qui repique légèrement dans l’axe et trouve la lucarne opposée de Richard (18.33 / 3-1 / Simonsen ass. Vigners).



Un tiers bien maitrisé globalement par les dragons qui se sont montrés enfin réaliste. Même si tout ne fut pas parfait, Rouen aura montré une réelle volonté. Cergy de son côté aura au mieux exploité les petites erreurs défensives des normands.



Rouen ne faiblit pas.



Rouen repart à l’assaut de la cage des jokers pendant les cinq premières minutes mais manque de précision dans ses tirs ou bute sur Richard inspiré. Cergy va avoir l’occasion de refaire quelque peu son retard par un jeu de puissance mais ni Welsh (25.25), ni Limtong (25.33) ne tromperont la vigilance de Lackovic et de ses boys.

Photographe : Marine Romain Avertissement sans frais, du coup Dmytriw s’échappe sur la gauche sert Colomban dans le slot qui expédie le palet sur le poteau (28.01). Une nouvelle erreur normande va relancer Cergy.

Rouen amorce une attaque, la passe de relance est ratée et n’arrive pas dans la crosse mais dans le patin, Barber en hérite du coup dans la neutre et file tout seul défié Lackovic qu’il trompe facilement (28.54 / 3-2 / Barber ass. Mylymaa).

Rouen ne va pas douter bien longtemps puisque la réaction sera active moins de deux minutes plus tard. Tomasino et Nesa s’amuse en fond de glace derrière la cage de Richard, Nesa trouve complètement seul Colomban dans le slot qui ne se fait pas prier pour fusiller le gardien des jokers (30.14 / 4-2 / Colomban ass. Nesa et Tomasino).

Par la suite, si le palet circule bien, les défenses prennent régulièrement le dessus sur les attaques. Puis arrive les cinq dernières minutes.

Rouen est à l’attaque, Lindelof adresse un caviar de passe à Vigners seul dans l’enclave qui n’a juste à mettre sa palette en opposition pour mettre le palet derrière la ligne (35.25 / 5-2 / Vigners ass. Lindelof et Yeo).

Les mains encore chaudes et le public à peine assis qu’il se lève de nouveau.

Sur l’engagement gagné par Rouen l’attaque se développe Chakiachvili sert Bengtsson sur la gauche qui remise dans l’axe à Dmytriw qui d’une feinte se débarrasse de Richard pour marquer (35.34 / 6-2 / Dmytriw ass. Bengtsson et Chiakachvili).

Le récital but n’est pas fini. Un contre rondement mené par les jokers va faire mouche.

Delatour à la manœuvre entre en zone offensive, fixe la défense et sert légèrement en retrait Petit qui d’un gros slap trompe Lackovic (36.09 / 6-3 / Petit ass. Delatour et Addamo).

Trois buts en 44 secondes wahou !



Encore un bon tiers pour les dragons face à des jokers qui ne lâchent rien.



Les dragons pour conclurent.



Avec trois unités de retard, Cergy attaque d’entrée et met Rouen et son gardien Lackovic en difficulté. C’est d’abord Addamo qui échoue (40.29) puis Welsh pourtant idéalement placé qui manque le cadre (41.19). Photographe : Marine Romain Cergy aura une nouvelle occasion puisque Rouen est pris par la patouille.

Mais un nouvelle fois Rouen va s’en sortir sans dommage grâce à Lackovic qui fera un double arrêt devant Mylymaa et Welsh (44.13). Revenu en nombre va se créer deux belles occasions. D’abord sur la sortie de cachot du rouennais, c’est Rech qui reçoit la rondelle mais il manque le cadre (46.59) puis c’est Vigners qui pense scorer mais Richard est supplanté une nouvelle fois par son poteau (49.41). A force de pousser Rouen va mettre Cergy à la faute.

Le jeu de puissance qui en découle verra le septième filet.

Le début de cette supériorité verra Rouen mettre beaucoup de tems à s’installer en zone offensive, la faute à des jokers pressant très haut. Mais c’est dur de presser très haut pendant deux minutes.

Une fois installé, Vigners sur la droite, trouve Simonsen à l’opposé, il fixe une nouvelle fois Richard pour lui loger la rondelle dans la lucarne (51.19 / 7-3 / Simonsen ass. Vigners et Rech).

Lackovic sera présent sur un gros tir de Melin (53.22). Sur cette occasion Rouen est pris par la patrouille et le coach de Cergy profite pour prendre son temps mort (53.22).

Sur cette supériorité, Cergy ne mettra pas Lackovic à contribution, bien au contraire puisque Tomasino contre et file sur le côté droit, voit dans l’axe Perron qui n’ose pas prendre sa chance mais veut retrouver Tomasino qui se fait contrer (55.08).

Photographe : Marine Romain Rouen aura le dernier mot pour un dernier filet. Bengtsson très en vue ce soir, trouve son compatriote Glad qui d’un bon tir trouve la lucarne gauche (56.42 / 8-3 / Glad ass. Bengtsson et Cantagallo).

Dans l’ultime minute Cergy joue en supériorité mais ne se procure quasiment pas d’occasion.



Rouen remporte cette rencontre après deux revers de suite sur son glaçon (Grenoble et Angers) et reste à portée de fusil de la troisième marche du podium. Que retenir de ce match. Défensivement, si tout ne fut pas parfait loin de là, on a senti des défenseurs bien plus concentrés et surtout bien plus agressif sur le palet dans leur défensive. Pour Lackovic on va attendre car le garçon n’a pas joué depuis six mois, effectue son premier match sous ses nouvelles couleurs et donc est à revoir. Même si sur les trois breaks il concéda trois buts, il aura à des moments chauds fait des arrêts déterminent. En attaquant, on peut saluer les doublés de Dmytriw, Colomban et Simonsen, les quatre points de Bengtsson et des actions bien construites. Si je dois sortir un joueur par ligne je choisi Glad omniprésent et Bengtsson qui hausse de plus en plus son niveau de jeu.

Côté Cergy, les jokers auront eu le mérite de toujours essayer de rendre le palet vivant, mais la pléiade de blesser dans leur effectif ne peut pas leur permettre de rivaliser avec les dragons. Gageons pour eux qu’il les récupère rapidement.

