Hockey sur glace - Ligue Magnus : 34ème journée : Anglet vs Bordeaux 2 - 4 (1-2 0-1 1-1) Le 10/01/2020



1265 spectateurs Arbitres : MM. Gremion et Rauline assistés de MM. Thiebault et Gielly Buts :

Anglet : ; 18.51 Thomas Decock (ass Riku Silvennoinen et Nicolas Arrossamena) ; 46.49 Juuso Perttila (ass Sébastien Gauthier et Thomas Decock)

Bordeaux : 08.46 Felix-Antoine Poulin (ass Jules Gallet et Alexandre Mulle) ; 10.33 Mitch Ferguson (ass Marc André Lévesque et Félix Petit) ; 33.10 Aina Benjamin Rambelo (ass Robin Colomban et Alexandre Mulle) ; 56.26 Mitch Ferguson (ass Marc André Lévesque et Jonathan Lessard) Pénalités 26 minutes dont 10 à Tarantino contre Anglet 12 minutes contre Bordeaux



