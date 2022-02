Hockey sur glace - Ligue Magnus : 34ème journée : Anglet vs Nice 1 - 2 (0-0 0-0 1-1 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 28/01/2022 Anglet (Patinoire de la Barre) [ Anglet ] [ Nice ] Défaite aux tirs au but pour Anglet Retour photos de la rencontre du 28 janvier du championnat français élite de hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu Anglet s'incliner 2 à 1 aux tirs au but face aux Aigles de Nice. Anglet (Patinoire de la Barre), Hockey Hebdo Jean-Marc Lestage le 30/01/2022 à 08:03 Tweeter FICHE TECHNIQUE



905 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Scolari assistés de MM. Fauvel et Briolat Buts :

Anglet : ; 57.10 Florent Neyens (ass Kevin Massy et Lionel Tarantino)

Nice : 54.56 Loïc Chabert (ass Ondrej Kopta et Evgueni Nogachyov) ; 65.00 Emil Bagin Pénalités 8 minutes contre Anglet 8 minutes contre Nice







Credit Photo Jean-Marc Lestage

Credit Photo Jean-Marc Lestage







