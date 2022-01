Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 34ème journée : Cergy-Pontoise vs Chamonix 4 - 1 (1-0 1-1 2-0) Le 28/01/2022 l’Aren’ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Chamonix ] Les Jokers font chuter les Pionniers Vu de loin, avec 20 points d’avance au classement et un bilan plus que positif sur leurs deux précédentes confrontationsde la saison (2 victoires, 14 buts marqués, 5 buts encaissés), les Jokers de Cergy-Pontoise faisaient figures de favoris face aux Pionniers de Chamonix. En y regardant de plus près, forts de leur série en cours de 6 victoires consécutives, les haut-savoyardsdébarquaientmalgré tout à l’Aren’icedans la peau de véritables épouvantails. La rencontre tint toutes ses promesses et les deux protagonistes offrirent au public une belle promotion du hockey. Les Jokers surent rester maîtres sur leur glaçon et l’emportèrent (4-1). l’Aren’ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 29/01/2022 à 19:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1703 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Rauline assistés de MM. Collin et Thorrignac Buts :

Cergy-Pontoise : 16.28 Thomas Suire (ass Brayden Sherbinin et Norbert Abramov) ; 36.56 Ryan Tait (ass Timothée Franck et Aku Kestila) ; 51.02 Pierre-Charles Hordelalay (ass Charles Levesque et Norbert Abramov) ; 54.33 Norbert Abramov (ass Aurélien Dorey et Thomas Suire)

Chamonix : ; 27.24 Matthias Terrier (ass Samuel Salonen et Christian Silfver) Pénalités 8 minutes contre Cergy-Pontoise 14 minutes dont 10 à Kara contre Chamonix Les Jokers marquent leur territoire



Comme souvent, Ryan Tait la pile électrique américaine de l’alignement francilien allume le premier pétard du match. Sur un débordement il teste en angle Richard Sabol qui garde le but chamoniard ce soir. Le portier slovaque bloque sans difficulté. Le ton est donné et les Jokers prennent le jeu à leur compte. Les Pionniers ont certes moins le contrôle du palet mais cela ne les empêchent pas de se procurer, eux aussi, des occasions. Ainsi, Samuel Salonen oblige Patrick Munson, le gardien vert, à un arrêt de la bottepuis sur une autre action à un arrêt mitaine. Entre temps, Sébastien Delemps aura lui aussi sollicité Munson.



Photographe : Olivier Benard Thomas Suire aura été très présent ce soir

Vers la 8ème minute les cergypontains se créent une grosse opportunité sur une remise de Thomas Suire pour Norbert Abramov démarqué qui tire juste à côté. La rencontre est agréable et les deux équipes se rendent coup pour coup. Les pensionnaires de l’Aren’ice manquent de se faire punir une minute plus tard sur une étourderie défensive et un palet bêtement perdu derrière leur cage. Loïc Coulaud, esseulé, qui se trouve servi dans le slot ne cadre pas sa tentative. Comme le symbole de ce tiers spectaculaire, dans le prolongement de l’action les Jokers se projettent en attaque et sur le débordement qui s’en puit remettent devant la cage de Sabol tout heureux de voir la rondelle passer devant le but ouvert sans que la moindre palette ne puisse la pousser au fond. Pas d’ennui possible ce soir car peu après c’est Brien Diffley qui oblige Sabol à un arrêt mitaine. Il ne manque que des buts dans ce beau spectacle.



Les chamoniards pensent pouvoir briser l’égalité quand Brayden Sherbinin accroche un adversaire servi par une magnifique remise de Samuel Guer. Hélas pour eux, leurs unités spéciales sont bien muselées par la défense verte qui tue la pénalité. Une fois au complet les Jokers reprennent le contrôle du puck et Louis Petit de retour dans l’alignement manque une belle occasion face à Sabol. La lumière, pour les franciliens, viendra peu après sur un travail sur la gauche de Abramov qui remet derrière à Sherbinin lequel décoche un missile en diagonale. Suire qui rodait exploite le rebond et inscrit son 7ème but de la saison (1-0, 16.28).Les Jokers ouvrent la marque et continuent à dominer. Diffley s’offre ensuite un slalom lors duquel il passe en revue toute la défense chamoniarde avant de buter sur la botte de Sabol.



Contrairement à leurs dernières sorties, c’est un premier tiers plutôt bien maitrisé qu’ont livré les franciliens et où il n’est pas illogique de les voir passer devant. Les Pionniers ont été dominés mais pas dépassés ce qui leur a permis de rendre les coups et de se procurer de belles opportunités également.



Les Pionniers se rebiffent



De retour sur le glaçon, les chamoniards montrent qui n’ont pas remporté 6 victoires de suite par hasard. Ils sont les premiers à se mettre en évidence et Matthias Terrier bien placé tire juste à côté. Qu’à cela ne tienne, les Pionniers s’installent et engagent le bras de fer avec leurs hôtes. Timothée Franck leur répond et Aku Kestilä sur une remise de son compatriote Antti Kauppila manque de peu le cadre. La rencontre est moins facile pour les Jokers et ça le sera encore moins quand Abramov est sanctionné en bataillant en attaque à la bleue. Ce coup-ci, le jeu de puissance des haut-savoyards est récompensé. Salonen trouve Christian Silfver qui allume de loin Munson lequel laisse un rebond qui profite à Terrier plus prompt que les défenseurs (1-1, 27.24). Les Pionniers sont plus que jamais de retour dans le game avec ce 7ème but de la saison pour leur attaquant.



Photographe : Olivier Benard Ryan Tait au cœur de la défense adverse

Le momentum chamoniard provoque une nouvelle faute cergypontaine mais là, la boite défensive verte ne se laisse pas déborder et tue la pénalité. Du coup, les Jokers rééquilibrent un peu le jeu et se créent de belles opportunités, Tait qui trouve Jules Lefebvre lequel tire à côté de la lucarne, Sherbinin qui lui aussi ne cadre pas ou encore Aurélien Dorey dont Sabol bloque la tentative.



Le tournant du tiers intervient en fin de période sur une faute de Vincent Kara qui écope en plus de 10 minutes pour comportement antisportif. Les franciliens sont globalement performants en supériorité numérique et il est toujours risqué de leur en offrir. La démonstration arrive vite quand Kestilä trouve Franck à côté du but, lequel sert en retrait Tait pour une imparable lucarne de l’américain (2-1, 36.56). Les Jokers repassent devant et Tait inscrit au passage son 10ème but de la saison.



Fin de tiers quasi idéale pour les franciliens mise à part la faute de Dorey sur le gong qui obligera son équipe à jouer 2 minutes à 4 contre 5 après la pause.



Les chamoniards ont poussé et contrôlé le palet une bonne partie de la période. Du coup les Jokers se sont mis en difficulté par des fautes ce qui a accentué cette domination. Les unités spéciales ont donc pu s’exprimer et, des 2 côtés, se sont-elles qui ont fait évoluer le score. Les Pionniers peuvent être déçus car ils avaient inversé la tendance et il n’aurait pas été immérité de voir les 2 équipes regagner les vestiaires dos à dos.



Les Jokers enfoncent le clou



Forts de leur supériorité numérique, les haut-savoyards se ruent à l’attaque et Munson repousse d’entrée une belle tentative de Phil Marinaccio. Les cergypontains parviennent néanmoins à tuer la pénalité après quoi ils reprennent progressivement la maitrise des débats.Kevin Da Costa, le capitaine des verts, de retour sur la glace après une absence de quelques matchs oblige Sabol à un arrêt de la botte sur un tir ras de glace. De nouveau à la poursuite du palet les visiteurs sont sanctionnés sur une faute de Marinaccio. Les Jokers, sur la pénalité différée, trouvent le poteau avant de faire le break une fois le powerplay installé après le départ en prison du canadien. Abramov, encore plus actif que d’ordinaire aujourd’hui trouve Charles Levesque qui décale Pierre-Charles Hordelalay dans le cercle d’engagement droit lequel ne laisse aucune chance à Sabol (3-1, 51.02). Hordelalay tout sourire rejoint, avec cette réalisation, son coéquipier Dennis Kearney à la tête du classement des buteurs franciliens (20 buts chacun).



Photographe : Olivier Benard Les Pionniers tentent en vain de faire perdre de nord aux Jokers

La fin de match sera à quasi sens unique malgré le comportement irréprochable des Pionniers qui joueront leur chance jusqu’au bout. Ils boivent le calice jusqu’à la lie quand sur un contre, Suire sert Dorey dans la profondeur à droite. A la lutte avec son vis-à-vis le défenseur vert se retourne et délivre une remise à Abramov lequel avait suivi et peut attraper la lucarne de Sabol (4-1, 54.33). Le sort du match est scellé et tableau d’affichage ne change plus jusqu’à la sirène.



Très beau retour des Jokers à la manœuvre dans cet ultime vingt. Après avoir contenu le powerplay introductif chamoniard ils ont repris le match en main et ont logiquement fini par faire craquer les Pionniers pour creuser l’écart.



Photographe : Olivier Benard Da Costa très actif pour son retour dans l’équipe

Belle opération pour les franciliens qui confortent leur 4ème place avant de recevoir mardi les très redoutables Dragons de Rouen. Le menu ne sera pas moins copieux pour les Pionniers 9èmes qui recevront l’escouade qui survole la ligue depuis le début de la saison, les Brûleurs de loups de Grenoble. Ensuite, le hasard du calendrier opposera à nouveau dans une semaine les 2 protagonistes du soir pour une revanche à Chamonix qui ne manquera pas de saveur.



Meilleurs joueurs du match

Matthias Terrier pour les Pionniers

Norbert Abramov pour les Jokers



Galerie Photos complète d'Olivier

