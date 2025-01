Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 34ème journée : Nice vs Cergy-Pontoise 1 - 3 (0-1 0-0 1-1) Le 14/01/2025 Patinoire Jean Bouin de Nice [ Nice ] [ Cergy-Pontoise ] Welsh voit triple ! Au terme d’une rencontre très animée, les Aigles n’ont pu confirmer leur belle victoire à Bordeaux (1-3) et replongent dans l’irrégularité. Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 16/01/2025 à 07:20 Tweeter FICHE TECHNIQUE



980 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Furet assistés de MM. Aumeras et Barthe Buts :

Nice : ; 43.08 Adam Raska (ass Taavi Tiala et Nicolas Ruel)

Cergy-Pontoise : 16.03 Tyler Welsh (ass Kalle Myllymaa et Patrick Coulombe) ; 57.28 Tyler Welsh (ass Kalle Myllymaa et Vincent Melin) ; 59.57 Tyler Welsh (ass Alex Barber) Pénalités 4 minutes contre Nice 6 minutes contre Cergy-Pontoise

Alors que les deux équipes allaient se quitter sur un score nul et vierge, c’est quatre minutes avant la fin du tiers que les visiteurs ont ouvert le score. Dans l’axe, Coulombe décale le Top Scorer Myllymaa. Il parvient à centrer sur Welsh qui dévie au fond de la cage de Molder (16:03 ; 0-1).



La seconde période sera largement en faveur des azuréens (18 tirs à 7). Dans les cages, Ylonen fait un match XXL.



Photographe : © Stéphanie Prévot (Archives)

Rebelote au 3ème tiers où les hommes de Stolc vont être récompensés par une égalisation. Dans la continuité d’un jeu de puissance, Nice conserve la rondelle. Sur le côté gauche, Ruel mise sur Tiala, dans l’axe. Sa tentative est « seulement » ralentie par le portier adverse qui voit Raska glisser la rondelle sur le rebond dans une cage pratiquement vide (43:08 ; 1-1).

Malheureusement, Nice va se saboter tout seul, la faute à une fin de rencontre très mal gérée. En effet, Tiala et Salve sont sanctionné à la 54ème et 55ème minute. Un temps mort est demandé par Elomo afin de peaufiner la tactique … Et cela va payer cash ! Myllymaa mise la rondelle dans l’axe et proche de l’enclave, Welsh parvient à dévier dans la cage de Molder (57:28 ; 1-2). Ce même Welsh s’offrira un triplé en cage vide quelques instants plus tard (59:57 ; 1-3).



Victoire très précieuse des Jokers qui se relancent dans la course des play-offs.

