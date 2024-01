Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 34ème journée : Rouen vs Chamonix 6 - 3 (2-1 2-1 2-1) Le 23/01/2024 ïle Lacroix [ Rouen ] [ Chamonix ] LM : Les Dragons renouent avec la victoire à domicile Pour ce match comptant pour la 34 éme journée de Ligue Magnus les Dragons de Rouen reçoivent les Pionniers de Chamonix. Le dernier match à Domicile des Rouennais s’est soldé par une défaite contre Cergy, les supporters attendent donc une réaction de leur équipe. A noter que l’infirmerie des Dragons est toujours bien remplie avec les absences de Perron, Mallet, Flick, Goncalves et Bedin. ïle Lacroix, Hockey Hebdo Hayes Vue Jean-charles le 25/01/2024 à 13:21 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Metais et Rauline assistés de MM. Caollot et Yssembourg Buts :

Rouen : 06.18 Loïc Lamperier (ass Florian Chakiachvili et Emil Kristensen) ; 18.29 Tommy Perret (ass Vincent Nesa et Anthony Rech) ; 31.23 Loïc Lamperier (ass Rolands Vigners et Enzo Cantagallo) ; 38.57 Rolands Vigners (ass Sacha Guimond et Marcel Hascak) ; 42.35 Tommy Perret (ass Johanès Avonde et Sacha Guimond) ; 59.55 Tommy Perret (ass Loïc Lamperier et Milan Kytnar)

Chamonix : ; 09.41 Clément Masson (ass Gabriel Chabot) ; 39.51 Valentin Coffy (ass Valtteri Suni et Jack Walker) ; 48.44 Jack Walker (ass Jakub Muller et Camil Durand) Pénalités 8 minutes contre Rouen 12 minutes contre Chamonix



Rouen impose son rythme



Les Pionniers entrent bien dans ce match avec un premier tir dans les premières secondes de ce tiers. Par la suite, les deux équipes essayent d’aller vers l’avant mais perdent rapidement le palet.

Photographe : Marine Romain Il y a peu de temps mort dans cette première partie de tiers. Les Rouennais vont reprendre le contrôle du palet après 5 minutes de jeu et imposer une longue séquence de défense à l’équipe des Pionniers.

Il n’en faut pas plus au Rouennais pour ouvrir le score, sur une récupération de palet en zone neutre.

Lampérier passe à Kristensen qui se met dans l’axe du but et lance à la cage, palet qui n’est pas bloqué par Mugnier, Lampérier bien présent devant la cage pousse le palet au fond des filets (1-0 / 06 :18 / Lampérier ass Chakiachvili et Kristensen).

Les Pionniers réagissent dans la foulée à ce but, suite à une perte de palet de Hervé en zone neutre Masson rentre en zone offensive par la droite et remet le palet devant le but pour trouver Sailio mais le palet est contré par le retour de Guimond qui trompe son propre portier (1-1 / 09 :41/ Masson ass Chabot).

Photographe : Marine Romain La suite du tiers est hachée par plusieurs pénalité, d’abord la sortie de Convert pour dureté qui offre la première supériorité numérique du match aux Dragons. Les Rouennais imposent une grosse pression sur la cage de Mugnier mais ne parviennent pas à concrétiser.

Côté Rouennais c’est le jeune Le Lem qui est ensuite chassé pour accrocher, Pintaric est impérial et réalise un super arrêt de la mitaine sur un tir plein centre de Chamonix.

La tension monte dans ce match et après une grosse phase défensive Rouennaise, Yeo et Sailio sont chassés afin de calmer les esprits de chacun.

Les Rouennais sont bien en place dans cette fin de tiers et ne quitte pas la zone offensive, Rouen joue à 6 contre 5 suite à une pénalité appelée à l’encontre de Chamonix.

Le palet circule bien, Rech lance à la cage dans le trafic, Mugnier ne bloque pas le palet, l’action se termine avec un amas de joueur au sol devant le but sur un coup de sifflet de l’arbitre indiquant qu’il n’y avait pas but malgré la célébration des Rouennais.

Après Challenge vidéo demandé par Fabrice Lhenry, le but est accordé au Rouennais (2-1 / 18 :29 / Perret ass Rech et Nesa)



Rouen à largement dominé son adversaire du jour avec 18 tirs contre 7.



Rouen poursuit sa domination



Les Rouennais reviennent des vestiaires avec de l’envie et s’installent en zone offensive dès le début du tiers. Les Pionniers se mettent rapidement à la faute par Coffy pour retard de jeu. Les Dragons ne parviennent pas à déployer leur jeu de puissance ce qui permet aux chamoniards de tuer cette pénalité sans soucis.

Les Pionniers proposent peu de jeu dans cette seconde période et perdent rapidement le palet quand il est leur possession. Les Dragons ne sont pas efficaces devant le but et malgré leur domination le score n’évolue pas dans ce début de tiers.

Photographe : Marine Romain Il faut attendre 9 minutes de jeu dans ce second tiers pour voir un nouveau but Rouennais.

Le palet est gagné sur la mise au jeu en zone défensive, Yeo récupérer le palet et remonte le terrain, transmet à Vigners sur la droite qui remet au centre pour Lampérier qui arrivait en second rideau et trompe Mugnier d’un tir puissant (3-1 / 31 :28 / Lampérier ass Yeo et Cantagallo) .

Les Rouennais continuent de pousser avec un contre mené par Rech qui oubli Tomasino sur sa gauche ce qui permet à Mugnier de réaliser l’arrêt.

Les Pionniers vont avoir un sursaut de réalisme en fin de période avec un tir de Masson relâché par Pintaric et repris par Sailio qui trouvera encore le portier Rouennais sur son chemin.

Les Dragons bénéficient d’une nouvelle supériorité numérique avec l’exclusion de Dogemont pour Obstruction.

Cette fois les Rouennais son plus propre dans leur jeu de puissance, Rech travaille derrière la cage, remet à Hascak puis à Guimond qui lance de la bleue et trouve la déviation de Vigners dans le trafic (4-1 / 38 :57 / Vigners ass Hascak et Guimond).

Les Dragons prennent le large mais son rapidement surpris par les Pionniers qui obtiennent une pénalité à 14 secondes de la fin du tiers et score aussitôt.

Sur la mise en jeu le palet est récupéré par Suni qui transmet à Coffy qui lance dans le trafic et trouve le chemin des filets à 10 secondes du terme de ce tiers, Pintaric masqué ne peut rien faire ( 4-2 / 39 :51 / Coffy ass Walker et Suni)



Les Dragons gèrent la fin de match



Malgré le retour au score des Pionniers à la fin du tiers précédent, les Dragons sont dominateurs dans le jeu et le montre dès l’entame de ce dernier tiers.

A la suite d’une longue présence en Zone offensive, Guimond lance à la cage de la bleue, Mugnier laisse le rebond, Perret s’applique pour glisser le palet au fond des filet (5-2 / 42 :35 / Perret ass Guimond et Avonde).

Chamonix dispose par la suite d’une supériorité numérique suite à l’exclusion de Yeo pour crosse haute mais n’arrivent pas à installer leur jeu et se retrouvent en mauvaise posture avec un contre de Kristensen qui s’écrase sur le poteau de Mugnier.

Le rythme de jeu baisse dans ce dernier acte et suite à une erreur de relance de Chakiachvili, les Pionniers scorent à nouveau.

Le palet est remis devant le slot de Pintaric par son défenseur après une récupération le long de la bande derrière le but, mais c’est Walker qui est le premier sur le palet et trompe le portier Rouennais (5-3 / 48 :44/ Walker ass Muller et Durand).

Photographe : Marine Romain Quelques minutes plus tard c’est Brassard met la défense Rouennaise en difficulté, mais Pintaric réalise un arrêt spectaculaire de la mitaine sans laisser de rebond.

Rouen maitrise la fin de match, les joueurs de Chamonix ont laissé beaucoup d’énergie dans les deux premiers tiers pour ne pas encaisser plus de but et le jeu s’en fait ressentir. Un dernier temps mort est demandé par les Pionniers qui décident de sortir leur gardien mais sont rapidement puni par un nouveau but de Perret en cage vide.

Le palet est récupéré en zone défensive Rouennaise par Lampérier qui l’offre à Perret qui arrive à trouver le filet malgré la présence du défenseur (6-3 / 59 :55 / Perret ass Lampérier et Kytnar).

Le score est scellé , victoire de Rouen 6-3, les Dragons retrouvent le chemin de la victoire devant leur public avant un déplacement à Briançon en fin de semaine et la réception de Angers dimanche.



A noter que Tommy Perret réalise son premier coup du hat trick ce soir. Nous souhaitons également un bon retour en terre normande à Christophe Boivin qui est de retour sur les bords de seine et qui a repris l'entrainement avec les Dragons.







