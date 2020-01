Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 34ème journée : Rouen vs Gap 6 - 1 (2-0 2-1 2-0) Le 10/01/2020 Rouen - l'Ile Lacroix [ Rouen ] [ Gap ] LM : Les Dragons maintiennent le Cap Les Dragons ont l’ambition ce soir de gagner leur cinquième match de suite pour récoler au trio de tête et ainsi accéder au podium alors qu’il ne reste plus que 10 matchs pour grappiller des points. Ce d’autant plus que leur adversaire directs et voisin Picards a perdu trois matchs dernièrement. Les Rapaces eux, ont besoin de points pour éviter les Play down et ayant récemment fait déjouer les Gothiques, accrocher les Normands est donc du domaine du possible pour eux. Rouen - l'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Ludovic Manchon le 11/01/2020 à 20:17 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2747 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Peyre assistés de MM. Barthe et Yssembourg Buts :

Rouen : 11.20 Nicolas Ritz (ass Mathieu Roy et Florian Chakiachvili) ; 13.07 Maurin Bouvet (ass Nicolas Deschamps et Bastien Maia) ; 25.53 Florian Chakiachvili (ass Vincent Nesa) ; 37.07 Maurin Bouvet (ass Vincent Nesa et Cam Barker) ; 48.24 Joël Caron (ass Chad Langlais et Bastien Maia) ; 52.09 Loïc Lamperier (ass Chad Langlais et Nicolas Deschamps)

Gap : ; 29.38 Mathieu Guertin (ass Roman Vondracek) Pénalités 12 minutes contre Rouen 36 minutes dont 10 à Gutierrez et Colotti contre Gap



Un tiers engagé.



L’entame du match donne vite le tempo d’une confrontation entre deux équipes motivées et capables de réaliser des attaques rapides et dangereuses.

Photographe : Marine Romain L’engagement emporté par les Rapaces est vite mis à profit puisque Pintaric se trouve mis à contribution par Wronka sur cette première mise en jeu. La pression mise par les Alpins pousse ainsi à la faute Rouen qui se retrouve vite en infériorité.

Dans la foulée le trio arbitral va sanctionner également Gap pour un retard de jeu. Ce qui permet à Barker de titiller une première fois le rempart Alpin. Durant ces dix premières minutes les deux équipes vont ainsi jouer à jeux égal, montrant la même détermination à menacer le camp adverse tout en évitant de se prendre un but. En contre Guertin et Correia d’un côté, et Langlais ou Lampérier de l’autre, vont se montrer les plus dangereux face aux deux cerbères mis en lumière sur ces occasions de but.

Photographe : Marine Romain Finalement, c’est Rouen qui finit par trouver la faille. Sur un premier shoot entre les cercles de Thinel dévié de la botte par Ylonen, le palet est vite récupéré par Chakiachvili qui le transmet à son capitaine. Après avoir feinté une passe, il lance vers la cage. Ritz qui rode près du slot dévie finement le palet et trompe Ylonen (11.20 / 1 - 0 / Ritz ass Roy et Chakiachvili).

Profitant de l’ascendant pris sur l’adversaire, les Normands appuient sur l’accélérateur et sur une récupération dans les bandes vont prendre de vitesse leur adversaire dans une attaque près du but. Deschamps récupère au premier poteau la passe en retrait de Maïa, voyant Bouvet esseulé, il lui fait une passe rapide. Ce dernier ne laisse pas passer l’offrande et marque dans le but ouvert grâce à son compère (13.07 / 2 – 0 / Bouvet ass Deschamps et Maïa).

Toujours survoltés les Dragons ne sont pas loin de remettre le couvert, avec cette fois Caron sur un rebond qui vise le 2e poteau du but d’Ylonen qui semble ouvert. Mais ce dernier sort une superbe parade venue de nulle part qui douche les espoirs de but de l’attaquant normand (14.54). Gap sanctionné peu après fini le match en infériorité.



F.O. : Rouen 17 - Gap 7 / / Tirs : Rouen 14 – Gap 6



Première assistance pour Barker.



Les rapaces remontent sur la glace, avec l’intention d’en découdre à nouveau avec les Rouennais, portant à nouveau des attaques rapides sur le but de Pintaric. Ce dernier bien dans son match bloque ainsi sans problème les tirs de Guertin (22e), Faure puis Correia (25e). Mais les Rouennais ne vont pas rester sans réaction, tout d’abord sur un contre en solo de Bedin, sans conséquence…

Photographe : Marine Romain Puis, sur l’action suivant, Nesa lance Chakiachvili d’une passe en zone neutre. Le défenseur Rouennais lancé, longe le côté gauche du camp Alpin avant de décocher un slap puissant depuis le cercle sur la cage. Le cerbère a beau lever sa mitaine, trop tard. D’une belle lucarne le tir puissant donne trois buts d’avance aux Dragons (25.53 / 3 – 0 / Chakiachvili ass Nesa).

Les Rapaces vont alors dans un sursaut d’orgueil vont alors se montrer plus dangereux et mettre plusieurs fois à contribution le cerbère Normand. Guertin, l’homme du match ce soir coté Gapençais, va obliger Pintaric a sortir une belle mitaine. Puis se montre impérial face à Gutierrez.

Sur leur troisième attaque, les Gapençais vont finir par tromper Pintaric, sur un tir précis du poignet, Guertin prend le cerbère Normand de vitesse (29.38 / 3 – 1 / Guertin ass Vondracek).

S’en suit une période de jeu durant laquelle les deux équipes semblent jouer a jeu égal. Les dragons se retrouvent cependant en infériorité alors qu’il reste à peine cinq minutes à jouer sur ce tiers médian. Sereins, les Normands font preuve de sang-froid avec leur killer play le meilleur de ligue actuel. Mieux, Barker la nouvelle recrue Normande contre un palet pour une passe limpide vers Nesa qui part en contre avec l’appui de Bouvet. Ce dernier récupère la rondelle repique vers le centre pour défier Ylonen, et marque !!! (37.07 / 4 – 1 / Bouvet ass Nesa et Barker).

C'est sur ce score que les Dragons regagnent leur vestiaire, ayant refroidis les ardeurs Alpines



F.O. : Rouen 11 - Gap 10 / / Tirs : Rouen 9 – Gap 10



Rouen en pleine confiance.



Retour sur le glaçon avec à la baguette des Dragons qui portent la menace aussitôt sur Ylonen, via Bouvet le feu follet. Si Rouen se retrouve par la suite doublement sanctionné par la patrouille, cela n’entame en rien leur capacité à éteindre les attaques adverses et porter le danger sur la cage des visiteurs de ce soir.

Mieux, avec malice Barker provoque une faute pour charge à retardement à l’encontre de Gap, dont les nerfs flanchent, Frustrés du déroulement du match (46.48). La supériorité va ainsi permettre aux Rouennais de scorer à nouveau. Patiemment les unités spéciales Normandes font tourner le palet pour tenter de décaler la défense adverse.

Il reste une poignée de secondes en supériorité quand Langlais de ligne bleue profite d’une passe de Maïa pour tirer dans le trafic devant la cage. Caron dévie le palet pour tromper la vigilance du cerbère des Rapaces (48.24 / 5 – 1 / Caron ass Langlais et Maïa).

Photographe : Marine Romain Toujours à l’offensive, Bouvet et Thinel, manquent de peu la cage, alors que Gap émoussé enchaine les pénalités avec un banc de prison qui se rempli de 3 joueurs (dont un de dix minutes pour conduite antisportive). Cette double supériorité permet alors à Rouen d’inscrire un deuxième but en supériorité.

A trois contre cinq, Gap fait le dos rond et a nouveau Langlais de la bleue est à l’initiative du but. Son tir est certes repoussé par Ylonen, mais le palet tombe tout près de la ligne de but. Lampérier est le plus prompt à pousser celui-ci au fond du filet d’une pichenette de la crosse (52.09 / 6 – 1 / Lampérier ass Langlais et Deschamps).

Suite à ce dernier but, le coach Blais demande un temps mort pour recadrer ses troupes et fait sortir son gardien numéro un pour le remplacer par Darier. Sur le money time, les deux équipes vont chacune écoper d’une pénalité, le score de ce fait n’évoluera plus.



F.O. : Rouen 15 - Gap 13 / / Tirs : Rouen 13 – Gap 6

Nouveau match plein des Rouennais, avec un Bouvet étincelant ce soir, Langlais décisif sur les supériorités et une nouvelle recrue Barker, qui inscrit son premier point en Magnus (avec une assistance sur le quatrième but) et de par la justesse dans ses interventions et des lancers sur la cage plus mordants montre un potentiel d’apport pour cette équipe qui vise de plus en plus le podium. Coté supporteur un message a été lancé sur le clapping de fin de match à l’équipe : la volonté d’aller à Bercy.

