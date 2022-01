Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 34ème journée : Rouen vs Gap 6 - 3 (1-0 3-2 2-1) Le 23/01/2022 Rouen, Patinoire Île lacroix [ Rouen ] [ Gap ] Les jeunes Dragons font le boulot Déjà diminué vendredi à Nice, Rouen allait se présenter avec encore moins de joueurs aguerris. Touchés par la Covid, avec pas moins de cinq joueurs malades, ajoutés à plusieurs blessés, les Dragons se présentaient avec 7 juniors, sur un total de 18 joueurs, sur la feuille de match face aux Rapaces de Gap. Un scénario qui ne paraissait pas favorable aux Dragons qui actuellement alterne le bon et le moins bon, d’autant plus face aux Gapençais vainqueurs par deux fois depuis le début de la saison face aux Rouennais. Rouen, Patinoire Île lacroix, Hockey Hebdo Alexandre Canivet le 24/01/2022 à 22:07 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2000 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Rauline assistés de MM. Debuche et Douchy Buts :

Rouen : 13:28 Jordan Herve (ass Joris Bedin et Yoan Salve) ; 23:19 Théo Gueurif (ass Quentin Tomasino et Simon Suoranta) ; 27:50 Joël Caron (ass Yoan Salve et Vincent Nesa) ; 38:47 Yoan Salve (ass Joris Bedin et Joël Caron) ; 45:10 Loïc Lamperier (ass Jordan Herve) ; 58.46 Vincent Nesa (ass Loïc Lamperier)

Gap : ; 25:51 Arnaud Faure (ass Romain Chapuis et Fabien Bourgeois) ; 36:41 Chad Langlais (ass Julien Correia et Romain Chapuis) ; 55.41 Axel Prissaint (ass Fabien Colotti et Sébastien Rohat) Pénalités 20 minutes dont 10 à Nesa contre Rouen 12 minutes contre Gap



Marine Romain Ce sont plusieurs visages que le public de l’Ile Lacroix a découvert ce dimanche après-midi sous la tunique parée du Dragon. Avec un effectif décimé par la pandémie et les blessures, il a fallu pour le staff Rouennais composer avec une bonne partie du contingent junior. Un véritable baptême du feu pour Marc-André Thinel, promut entraineur en chef exceptionnellement pour pallier les absences de Fabrice Lhenry et Ari Salo, eux aussi touchés par la maladie.

Pourtant, avec uniquement trois lignes en attaque et deux en défense, les Dragons vont prendre les choses en main. Un lancer de Lampérier (2’40) et une déviation de Bedin (3’37) devant Junca, faisait réagir un public lui aussi un peu abattu. Les Rapaces allaient répondre dans la foulée par Lagarde, bien servi par Langlais, mais Pintaric était à la parade (3’54). Plutôt équilibrée jusque-là, une pénalité à l’encontre de Nesa, allait permettre aux visiteurs de prendre le jeu à leur compte. Mickevics (8’15) testant la solidité du rempart rouennais.

Mais ce sont bien les locaux qui allaient ouvrir la marque. Après un bon travail en zone offensive de Bedin, ce dernier trouvait parfaitement Hervé, seul aux abords de la cage, pour une déviation imparable (1-0/13’28/ Hervé ass. Bedin et Salve). Non rassasié par ce but, Hervé prenait un lancer sur Junca que Lampérier ne parvenait pas à conclure, la faute à la botte droite du portier alpin (14’00). Les Rapaces réagissaient par Thillet qui butait par deux fois sur Pintaric (16’27) et Guttierrez en break échouait à son tour face au cerbère slovène (17’30).

L’égalisation évitée de peu, Caron n’était pas loin de donner une avance plus confortable sur déviation et le rebond qui s’en suivait (19’58), mais Junca fermait bien la porte avant le retour aux vestiaires.

Marine Romain Avec un premier tiers plutôt correct compte tenu des circonstances et malgré des approximations dans le jeu plutôt compréhensives, il fallait maintenant confirmer ce bon début de match pour la jeune garde rouennaise. Une prison sifflée contre les gapençais tombait à point nommé pour faire le break. Pourtant sur un contre mené à trois contre deux par Gap, Pintaric évitait l’égalisation face à l’immense Sosunov (22’37).

Installé de nouveau en power-play, Gueurif, dans le slot prenait une première fois sa chance (23’00) avant de revenir à la charge de plus loin pour une superbe lucarne et le deux à zéro (2-0/23’18/ Gueurif ass. Tomasino et Suoranta).

La patinoire commençait à se réchauffer après ce joli lancer, mais malheureusement allait redescendre quelque peu.Sur une nouvelle supériorité rouennais un mauvais repli ajouté à un changement de ligne hasardeux allait offrir un nouveau contre aux Rapaces et cette fois Arnaud Faure ne manquait pas l’occasion de fusiller Pintaric (2-1/25’51/ Faure ass. Chapuis et Bourgeois). Mais la jeunesse normande n’allait pas avoir le temps de douter. Après un bon travail le long de la bande, Nesa héritait du palet et décalait Salve sur la gauche, le jeune défenseur Rouennais voyait parfaitement Caron couper au second poteau et lui servait un caviar pour le but (3-1/ 27’50/ Caron ass. Salve et Nesa).

Vexés, les Gapençais allient pousser pour recoller. Mickevics, en supériorité tentait de nouveau sa chance face à Pintaric sans succès (30’06).

Il fallait attendre une longue présence dans la zone rouennaise pour voir les Haut-Alpins revenir à la marque. Après plusieurs engagements en zone offensive rouennaise, Correia déclenchait un tir dans le trafic que Pintaic repoussait difficilement devant sa cage, Langlais à l’affût s’y reprenait à deux fois pour marquer dans le filet désert (3-2/ 36’41/ Langlais ass. Correia et Chapuis).

Les Rouennais loin d’être abattus repartaient à l’attaque comme si de rien n’était. Caron bataillait derrière la cage de Junca et ressortait avec la rondelle. Salve lancer pleine vitesse sur la gauche récupérait le palet au passage et venait en angle tromper Junca d’un magnifique revers en lucarne opposé (4-2/38’46/ Salve ass. Caron et Lampérier). Pas le temps de douter dans les vestiaires pour les Rouennais, la jeunesse fait le job !

Marine Romain Après un tiers riche en but, et encore vingt minutes de hockey à jouer, la question était de savoir si les Dragons auraient assez de carburant pour allait au bout du match et conserver leur avance. Chapuis tentait rapidement de faire recoller son équipe, mais Pintaric ne laissait rien passer (41’27). Pour éviter tout retour adverse le mieux était pour les rouennais de creuser encore plus l’écart.

Message reçu pour Hervé qui empêchait la sortie de zone défensive adverse et provoquait un revirement fatal, puisque sa passe trouvait Lampérier seul devant Junca qui ne manquait pas l’occasion en or (5-2/ Lampérier ass. Hervé).

Avec trois buts d’avance les Dragons paraissaient à l’abri d’autant plus que les Gapençais ne semblaient plus capables de les mettre sous pressions. Chaque équipe tentant des tirs assez lointains sans réelle chance de marquer. Langlais n’était pourtant pas très loin, d’un beau slap, en supériorité, de faire trembler son ancien public (53’27), imité quelques instants plus tard par Thillet (54’24). Les visiteurs allaient malgré tout réussir à revenir dans les cinq dernières minutes.

Après un tour de cage de Colotti, Tessier repoussait mal le puck dans l’axe, vers Prissaint, en haut du slot, pour un tir victorieux (5-3/ 55’40/ Prissaint ass. Colotti et Correia). Ce but ne changeait rien aux dernières minutes, si ce n’est une tentative de coach Blais, dans les derniers instants, de sortir son gardien pour un baroud d’honneur. Situation vite annihilée par Nesa qui après avoir contré un lancer tirait de son camp pour trouver le fond de la cage adverse et sceller le score final (6-3/ 58’46/ Nesa).

Pourtant très diminués par de nombreuses absences, les Dragons, portés par leur jeunesse accompagnée de quelques vétérans ont rempli la mission parfaitement. Malgré des difficultés dans la construction, notamment en début de match, les Dragons ont rendu une copie sérieuse face à une équipe de Gap qui n’aura pas semblé aussi mordante que les fois précédente.

Yoan Salve qui du haut de ses 21 ans faisait office «d’ancien » a guidé ses jeunes coéquipiers avec un but magnifique et deux assistances. Les « vieux soldats » que sont Mark Flood et Marc-André Dorion qui ont dû jouer près de trente minutes chacun sans jamais baisser d’intensité et ont abattu un travail remarquable en défense.De bons points à retenir de cette rencontre sur la qualité du vivier rouennais dans cette période difficile.

Il va falloir maintenant récupérer certains éléments, car dès mardi Nice se présentera déjà sur la glace Rouennaise. Difficile d’imaginer que physiquement ces matchs en effectif réduit n’auront pas au bout d’un moment un impact sur le rendement des joueurs sollicités.



