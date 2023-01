Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 35ème journée : Bordeaux vs Chamonix 5 - 2 (0-1 2-0 3-1) Le 24/01/2023 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Chamonix ] Chamonix ne s'imposera pas à Bordeaux cette saison ! Deux jours après le déplacement à Rouen (perdu 4 buts à 2), les Boxers de Bordeaux, ce mardi soir, lors de la 35ème journée de Synerglace Ligue Magnus, accueillaient les Pionniers de Chamonix, privés tout comme les bordelais, de plusieurs joueurs importants. Les chamoniards, huitièmes avant la rencontre, restent bien sur en course pour une qualification en play-offs en ayant montré certaines belles choses jusqu'à présent dans cette saison régulière. Battus (4-1) à Mériadeck lors de leur précédente venue, en début de saison, les montagnards peuvent-ils prendre leur revanche sur le glaçon bordelais ? Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 25/01/2023 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2527 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Rohwedder assistés de MM. Fauvel et Barthe Buts :

Bordeaux : ; 24.01 Maxime Legault (ass Jules Boscq et Nikita Jevpalovs) ; 29.27 Nikita Jevpalovs (ass Axel Prissaint et Peter Valier) ; 50.03 Aina Benjamin Rambelo (ass Louis Vitou et Enzo Carry) ; 57.23 Enzo Carry (ass Massimo Carozza et Loïk Poudrier) ; 58.54 Alexandre Mulle (ass Massimo Carozza et Fabien Colotti)

Chamonix : 07.41 Joonas Alanne (ass Mikko Kuukka et Matt Tugnutt) ; 42.25 Malo Ville (ass Joonas Alanne et Antti Virtanen) Pénalités 10 minutes contre Bordeaux 14 minutes contre Chamonix



Absents Bordeaux : Gaétan Richard – Kevin Spinozzi – Julien Guillaume – Niklas Salo



Absents Chamonix : Christian Silfver – Sébastien Delemps – Vincent Kara – Clément Masson – Yevgenii Nikiforov – Matthias Terrier



Gardiens : Samu Perhonen (Bordeaux) – Richard Sabol (Chamonix)

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Mikko Kuukka (Chamonix)

1ère période :



Le match démarre sur un rythme assez bon et les visiteurs ne perdent pas de temps pour se porter à l'attaque car Joonas Alanne obtient le premier tir du match qui offre un bon arrêt de Samu Perhonen (0'23). Le palet circule rapidement d'une zone à l'autre et les deux équipes se créent peu d'occasions pendant les deux premières minutes du match. Les lignes défensives bordelaises et chamoniardes, bien positionnées sur la glace, contrôlent sans paniquer les premiers assauts. Suite à une grosse occasion de Maxime Legault, la cage des Pionniers se déssocle (4'31).

Dans les secondes qui suivent, la réaction des visiteurs intervient sur deux tirs de Joonas Alanne repoussés de manière efficace par Samu Perhonen (5'10). Les Boxers repartent plus tard à l'assaut du but gardé par Richard Sabol. Enzo Carry voit son tir passer juste à gauche de la cage (7'03). Pourtant, sur la phase offensive des Pionniers qui suit, Camil Durand, aidé de Matthew Tugnutt, exercent une forte pression devant la cage bordelaise. Le palet arrive dans la crosse de Joonas Alanne, placé légèrement sur la gauche. Celui-ci décoche un lancer sous la barre transversale sur lequel Samu Perhonen s'incline (0-1 à 7'41).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures Après cette ouverture du score des visiteurs, les Boxers vont multiplier les occasions et Richard Sabol aura à plusieurs reprises l'opportunité de montrer à nouveau tout son talent. Le gardien slovaque des Pionniers commence par arrêter un tir du côté gauche signé Alexandre Mulle (9'56). Dans les deux minutes suivantes, les joueurs d'Olivier Dimet intensifient leurs attaques et leur pressing offensif en obtenant une double supériorité numérique car les Pionniers envoient deux joueurs en prison (10'53). Maxime Legault puis Karri Forsblom s'offrent de nouvelles munitions mais Richard Sabol reste intraitable jusqu'à présent (11'05). Après les dernières tentatives de Massimo Carozza et Peter Valier, les Boxers laissent finalement échapper cette situation de double supériorité numérique au profit d'un gardien et d'une défense chamoniarde d'une grande solidité (12'04).

Une fois l'orage passé, les Pionniers reprennent le palet et se montrent à leur tour dangereux. Lauric Convert, oublié par la défense bordelaise, se retrouve seul face à Samu Perhonen... le gardien finlandais sauve la maison des Boxers (15'03). Antti Virtanen trouve un peu plus tard la mitaine du portier bordelais (17'56). Le dernier power-play dont bénéficient les Pionniers au cours de ce tiers-temps quelques secondes plus tôt, ne donne finalement rien. Les deux équipes rentrent au vestiaire à la pause avec un but d'écart au tableau d'affichage, favorable aux visiteurs.



Tirs BORDEAUX 19 CHAMONIX 8



2ème période :



Contrairement au tiers-temps précédent, cette fois-ci, les Boxers s'offrent la première occasion sur un tir d'Enzo Carry qui met un terme à une longue séquence offensive (20'28). Une minute plus tard, suite à une prison de Gabin Ville, les Boxers obtiennent une nouvelle supériorité numérique (21'32). Massimo Carozza – Alexandre Mulle et Fabien Colotti dirigent le jeu d'attaque jusqu'au changement de ligne. Les efforts bordelais finissent par être récompensés deux minutes plus tard lorsque Jules Boscq et Nikita Jevpalovs travaillent autour de la cage des Pionniers. Placé sur la gauche, Maxime Legault récupère le palet et par un tir précis, parvient à lober Richard Sabol... Le palet finit sa course dans le coin droit de la cage (1-1 à 24'01).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures Lancé sur le côté droit, Massimo Carozza arrive devant Richard Sabol avant de voir son tir bloqué par le redoutable gardien slovaque des Pionniers (27'55). Sur la cage opposée, Samu Perhonen repousse un tir suite à une interception, de Matthew Tugnutt (29'00). Quelques instants plus tard, les Boxers prennent l'avantage au tableau d'affichage pour la première fois de la soirée. Axel Prissaint oriente le jeu devant lui vers Nikita Jevpalovs. L'attaquant letton prend de vitesse les défenseurs adverses pour ensuite battre Richard Sabol d'un lancer du revers (2-1 à 29'27).



En seconde partie de période, l'indiscipline frappe plusieurs fois les deux équipes et ralentit le rythme du jeu. Pourtant, plusieurs autres occasions des deux côtés seront proposées dans les dernières minutes. Loik Poudrier voit son tir frôler le poteau gauche (32'46). Les Pionniers réagissent par l'intermédiaire du duo Jakub Muller – Matthew Tugnutt (35'10 puis 36'24) mais Samu Perhonen ajoute deux jolis arrêts à sa ligne de statistique de la soirée. Après une première action venue de la gauche par Nikita Jevpalovs, Miloslav Jachym trouve Richard Sabol sur sa route avec un tir puissant décoché du haut de la zone chamoniarde (37'55). Dans les ultimes secondes, les visiteurs bénéficient d'un nouveau palet d'égalisation... Placé sur le côté gauche, Jakub Cerny n'inquiète finalement pas Samu Perhonen, soulagé de voir le palet s'éloigner de son cadre (39'56). Au terme des quarante premières minutes, les Boxers mènent d'un petit but contre des Pionniers, à qui il ne manque pas grand chose, pour revenir à hauteur.



Tirs BORDEAUX 12 CHAMONIX 10





3ème période :



Jakub Cerny écope d'une prison de deux minutes pour avoir retardé le jeu juste avant la fin du tiers précédent, ce qui laisse les Boxers démarrer ce troisième acte en supériorité numérique (40'00). Massimo Carozza trouve Fabien Colotti qui voit finalement son tir repoussé par Richard Sabol (41'33). Les bordelais exercent une bonne pression dans la défense et près de la cage mais les solutions offensives manquent pour être plus dangereux et arriver à concrétiser davantage. Suite à une faute d'Alexandre Mulle, les Pionniers récupèrent à leur tour une phase de power-play et en profitent pleinement. Joonas Alanne et Antti Virtanen organisent une nouvelle offensive brillamment conclue par un tir face à la cage de Malo Ville (2-2 à 42'25).



Dans les minutes qui suivent, Richard Sabol bloque parfaitement un tir à ras de glace du capitaine bordelais Marc-André Lévesque (46'20). Le capitaine canadien des Boxers se fait ensuite subtiliser le palet par Joonas Alanne qui, heureusement pour les bordelais, ne trouve pas le cadre (46'34). Les phases et séquences offensives se multiplient pour les joueurs d'Olivier Dimet, près de la cage chamoniarde, avec des tirs de Peter Valier et Marc-André Lévesque (48'00). Le gardien des Pionniers poursuit son grand match, comme à son habitude à Mériadeck, en ajoutant un nouvel arrêt sur un tir de Jules Boscq à la ligne bleue (49'26). Pour voir le score évoluer à nouveau, il faut se diriger dans les dix dernières minutes de ce match. Aina Rambelo, pratiquement libre de tout marquage près de la cage, contrôle une passe de Louis Vitou et trompe Richard Sabol, inscrivant à cette occasion son quatrième but de la saison (3-2 à 50'02).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures Les visiteurs parviennent à réagir avec un bon tir de Matthew Tugnutt stoppé par Samu Perhonen (51'34). Toujours menés d'un petit but, les visiteurs ne renoncent pas et poussent au maximum avec les armes dont ils disposent et l'énergie qui leur reste. Kasper Elo, placé face à la cage des Boxers, trouve les bras du gardien finlandais (54'25). Aleksi Poikola puis Jakub Cerny auront deux palets supplémentaires d'égalisation mais l'arrière-garde des Boxers éloigne le danger et conserve ce maigre avantage (56'14). Quelques instants plus tard, Massimo Carozza lance en profondeur Enzo Carry dans un face à face avec Richard Sabol... Le jeune attaquant bordelais fait preuve d'une grande lucidité pour remporter son duel et inscrire le quatrième but des Boxers, portant son total à six cette saison (4-2 à 57'23).



Malheureusement, le calvaire n'est pas tout à fait terminé pour les visiteurs en cette fin de rencontre. Fabien Colotti effectue une passe diagonale (de la droite vers la gauche) parfaite en direction d'Alexandre Mulle. Le numéro 11 bordelais lève la tête, prend le temps de viser la cage et trouve les filets vides après la sortie de Richard Sabol (5-2 à 58'54).



Les Boxers terminent ce match de manière parfaite avec ces deux derniers buts inscrits ce qui leur assure une victoire plus confortable mais surtout les trois points qu'il fallait prendre à tout prix ce soir. Dans les dernières secondes, Richard Sabol s'offre un dernier arrêt en repoussant le tir d'Axel Prissaint (59'29).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures Les Boxers remportent donc cette rencontre à domicile (5 buts à 2) en ayant relativement bien maîtrisé leur sujet pendant la totalité de la rencontre, contre une équipe des Pionniers de Chamonix qui, malgré les nombreux joueurs absents, aura vendu chèrement sa peau ce soir, surtout lors des deux premiers tiers-temps. Avant leur difficile déplacement à Angers vendredi, les Boxers conservent leur cinquième place en prenant trois nouveaux points sur les Rapaces de Gap, sévèrement battus dans leur Alp'Arena.



Tirs BORDEAUX 11 CHAMONIX 7



Gardiens

Samu Perhonen 23 arrêts (60'00)

Richard Sabol 37 arrêts (58'45)



ETOILES DU MATCH

CHAMONIX : 36 Richard Sabol

BORDEAUX : 1) 71 Nikita Jevpalovs – 2) 76 Aina Rambelo – 3) 24 Enzo Carry



Prochain match

Angers / Bordeaux : Vendredi 278 janvier à 20h30



© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







