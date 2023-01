Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 36ème journée : Chamonix vs Nice 3 - 1 (1-0 0-1 2-0) Le 27/01/2023 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Nice ] Les Pionniers rebasculent en playoffs ! La bataille pour les playoffs est toujours aussi rude et indécise ! Ce vendredi les Pionniers de Chamonix accueillaient les Aigles de Nice pour un nouveau duel direct entre deux formations qui peuvent encore prétendre à la phase finale entre les 8 premiers du classement. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 28/01/2023 à 15:35 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1734 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Scolari assistés de Mme Cheyroux et de M. Zede Buts :

Chamonix : 15.14 Romain Chapuis (ass Malo Ville et Christian Silfver) ; 52.59 Matthias Terrier (ass Gabin Ville et Christian Silfver) ; 57.16 Matt Tugnutt (ass Camil Durand et Matthias Terrier)

Nice : ; 34.37 Julius Valtonen (ass Samuli Vainionpaa et Norbert Abramov) Pénalités 6 minutes contre Chamonix 8 minutes contre Nice



Légère avance locale



Alors que les premières minutes sont âpres, et difficile à se dessiner, Chapuis s’échappe en contre et manque son face à face. Dans la foulée un nouveau contre chamoniard s’enclenche, Tugnutt coupe une transmission et prend à revers la défense avec Alanne. Son tir est contré et dans l’élan de l’action il percute son coéquipier contre la bande, qui tarde à se relever. Action manquée et blessure en prime.

Le jeu est brouillon, à croire que les acteurs sont stressés par l’enjeu.

Coffy pour les Pionniers tente de la bleue, quand Vainionpaa s’essaie à son tour dans le sens inverse, mais les deux actions restent timides.

La possession du palet est partagée et le reste même avec un powerplay en faveur des locaux, qui ne parviennent pas à s’installer en zone offensive.

Belisle lance un tir puissant directement sur Sabol, alors qu’il aurait pu être davantage altruiste. Finalement le jeu repart, et Chapuis ouvre le score pour les Pionniers avec un poteau rentrant, 1-0 à 15’14.



Sabol détend magnifiquement sa botte face à Abramov, pour conserver l’avantage. S’en suit un jeu de puissance pour Nice, Torres met le feu devant la cage, le portier résiste.

Maxime Richier





1 partout, palet au centre



Les Pionniers en infériorité, sont proches de la correctionnelle à la reprise, mais conserve le score miraculeusement. A noter que les locaux font leur retour sur la glace sans Alanne, blessé en début de partie.

Chaque équipe à son petit temps fort, même si Villain se rapproche un peu plus du but, en touchant les montants de Sabol.

Cette période passe à vive allure, sans trop d’arrêts de jeu, mais le score n’évolue pas !

Maxime Richier



A la mi-match, les Pionniers font tourner en zone offensive, Nikiforov seul au second poteau est mis sur orbite mais manque le cadre. Les Niçois cèdent du terrain avant de bénéficier d’une double supériorité numérique.

Il ne faut pas longtemps aux Aigles pour faire la différence. Vainionpaa à hauteur de la cage, distribue dans l’axe pour Valtonen qui lance, et fait trembler les filets, 1-1 à 34’37 [5-3].



Terrier se joue de la défense à lui seul, il conserve le palet jusqu’à un tir du revers, malheureusement pour lui, Weninger couvre bien son poteau gauche pour parer au but.

La supériorité numérique change de camp, mais celle-ci n’aura pas autant de réussite pour les locaux.

Les deux formations regagnent les vestiaires sur un score paritaire !





Sur le fil !



Gare à la prochaine équipe qui marquera et qui prendra une belle option sur la victoire.

Cet ultime tiers est similaire aux deux précédents. Le palet va et vient dans chaque camp, avec davantage d’occasions individuelles que collectives.

Sabol abandonné par sa défense, fait un double arrêt face à Vainionpaa et Valtonen.

Maxime Richier



Les défenses sont aux abois, Malo Ville se crée un chemin jusqu’à la cage, même conclusion, Weninger repousse.

Sur l’action suivante, Penz rejoint le banc des pénalités et laisse Chamonix en supériorité. Celle-ci ne donnera rien.

Les gardiens doivent être solides dans cette fin de partie, sous haute tension.

Le premier à craquer est Weninger ! Gabin Ville excentré à droite, tire de loin, Terrier dévie au fond des filets, 2-1 à 52’59.



Ce but ne relance pas les Niçois et galvanise les Pionniers, qui tentent à plusieurs reprises de faire le break. En chef de file, Tugnutt donne de l’air aux siens au meilleur moment, 3-1 à 57’16.



Un temps mort est demandé par les Niçois, qui feront revenir leur gardien sur le banc pour mettre toutes les chances de leur côté. Mais les choses ne se passent pas comme prévues, puisque Villain provoque une faute et laisse ses partenaires en infériorité. Les Pionniers conservent le palet, et le score jusqu’au bout !

Maxime Richier





Victoire dans la douleur pour les Pionniers de Chamonix, qi s’imposent dans les tous derniers instants de la partie, 3 buts à 1 face aux Aigles de Nice. Une victoire difficile mais ô combien importante, puisque dans le même temps Amiens s’est incliné face à Grenoble. Les Chamoniards ressortent donc grands vainqueurs de la soirée, en chipant la 8e place synonyme de playoffs. Rien n’est encore joué au classement mais les Pionniers ont pour le moment la place la plus favorable. Affaire à suivre ce mardi, Chamonix se déplacera à Angers, Nice à Grenoble et Amiens à Gap !



© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







