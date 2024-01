Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 36ème journée : Rouen vs Angers 3 - 4 (1-3 1-1 1-0) Le 28/01/2024 Rouen - L'Ile Lacroix [ Rouen ] [ Angers ] LM : Les ducs s’imposent en terre normande. Quand le leader reçoit son dauphin, quand les dragons reçoivent les ducs, on sait que le match sera intense et disputé. Les données sont simples, si Rouen s’impose l’écart grandi et Rouen à une très grande probabilité de finir en tête lors de la phase régulière, en revanche si Angers s’impose, les ducs reviennent dans la course pour le leader ship. Si Angers se présente sans Ritz, Halley et Serrer, Rouen est aussi fortement diminué puisque manque toujours Mallet, Bedin, Perron, Flick et Boivin. Si en plus on rajoute les 35 heures de transport (suite aux grèves) pour le match de Briançon, les normands n’abordent pas cette rencontre dans les meilleures conditions. Rouen - L'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 29/01/2024 à 20:27 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Levasseur assistés de MM. Simon et Yssembourg Buts :

Rouen : ; 07.43 Milan Kytnar (ass Rolands Vigners et Anthony Rech) ; 32.47 Marcel Hascak (ass Anthony Rech et Milan Kytnar) ; 53.05 Loïc Lamperier (ass Enzo Cantagallo et Rolands Vigners)

Angers : 00.22 Nikita Scherbak (ass Robin Gaborit et Vincent Llorca) ; 01.47 Brady Shaw (ass Téo Sarliève et Nick Ross) ; 10.03 Peter Valier (ass Nikita Scherbak et Robin Gaborit) ; 30.15 Cédric Di Dio Balsamo (ass Brodie Reid et Vincent Llorca) Pénalités 6 minutes contre Rouen 12 minutes contre Angers



Les dragons pris à froid.



Il ne fallait pas arriver en retard pour ce sommet puisque l’horloge n’avait pas fini son deuxième tour qu’Angers avait déjà fait trembler les filets par deux fois.

Photographe : Marine Romain La première action est angevine, Gaborit sur la droite belle transversale pour Scherbak qui file sur le côté gauche et adresse un shoot du poignet qui trouve la lucarne gauche et trompe un Pintaric pas encore bien chaud (00.22 / 0-1 / Scherbac ass. Gaborit et Llorca).

Ça commence bien mal. A peine remis de cette réalisation rapide que sur un contre rapide et parfaitement exécuté qui est quasiment la copie conforme du premier.

Sarlieve sur la droite entre en zone offensive pour Shaw dans l’axe qui d’une feinte se défait d’un Pintaric qui n’a toujours pas touché le palet (01.47 / 0-2 / Shaw ass Sarlieve et Ross).

Deux buts sur deux tirs en moins de deux minutes quel départ en fanfare des ducs face à des normands surement toujours dans le car de Briançon.

Les dragons sont quelque peu KO et le jeu de puissance pour Angers qui suit ne fait pas arranger les choses.

Photographe : Marine Romain Mais cette fois Pintaric a mis les barbelés devant Garborit et Scherbak (05.33 et 05.36). Rouen, revenu en nombre pousse et sur une supériorité numérique va revenir au tableau d’affichage.

Le face off est gagné par l’attaque rouennaise qui se positionne bien, Rech sur la droite trouve Vigners dans le slot, son tir est repoussé par Cowley dans la crosse de Kytnar qui marque (07.47 / 1-2 / Kytnar ass. Vigners et Rech).

Revigoré par ce filet, Rouen pousse fort mais se heurte à une formation angevine bien regroupé qui défend à 5 sur la bleue et opère par contre qu’il négocie fort bien que Pintaric bien vigilent y met fin. Mais sur un d’eux Angers va porter l’estocade.

Une sortie de leur zone défensive ultra rapide, Scherbak dans l’axe décale Valier sur la gauche qui de volée adresse le palet dans la lucarne gauche (10.03 / 1-3 / Valier ass. Scherbak et Gaborit).

Le reste du tiers verra Rouen poussé très fort mais sans succès et restera à la merci de contre qu’Angers maitrise parfaitement bien.



Un tiers que les dragons auront très mal débuté et qu’ils portent tel un fardeau. Rouen aura poussé durant tout ce tiers se heurtant à une formation attentiste à sa bleue et jouant par contre qu’ils maitrisent fort bien. Il ne fallait pas arriver en retard pour ce sommet puisque l’horloge n’avait pas fini son deuxième tour qu’Angers avait déjà fait trembler les filets par deux fois.Ça commence bien mal. A peine remis de cette réalisation rapide que sur un contre rapide et parfaitement exécuté qui est quasiment la copie conforme du premier.Deux buts sur deux tirs en moins de deux minutes quel départ en fanfare des ducs face à des normands surement toujours dans le car de Briançon.Les dragons sont quelque peu KO et le jeu de puissance pour Angers qui suit ne fait pas arranger les choses.Mais cette fois Pintaric a mis les barbelés devant Garborit et Scherbak (05.33 et 05.36). Rouen, revenu en nombre pousse et sur une supériorité numérique va revenir au tableau d’affichage.Revigoré par ce filet, Rouen pousse fort mais se heurte à une formation angevine bien regroupé qui défend à 5 sur la bleue et opère par contre qu’il négocie fort bien que Pintaric bien vigilent y met fin. Mais sur un d’eux Angers va porter l’estocade.Le reste du tiers verra Rouen poussé très fort mais sans succès et restera à la merci de contre qu’Angers maitrise parfaitement bien.Un tiers que les dragons auront très mal débuté et qu’ils portent tel un fardeau. Rouen aura poussé durant tout ce tiers se heurtant à une formation attentiste à sa bleue et jouant par contre qu’ils maitrisent fort bien.

Dos à Dos.

Avec deux unités de retard, les dragons n’ont plus trop le choix de se ruer sur le but de Cowley c’est ce qu’ils font mais une nouvelle fois la réussite n’est pas au rendez-vous. Angers, avec deux buts d’avance, laisse les dragons venir et attend le bon moment pour adresser les contres.

Rouen ne mâche pas ses efforts, mais bute sur une défensive angevine agressive et sur un Cowley impérial. Malgré deux supériorité de suite Rouen ne trouvera pas la faille et Cowley mettra les artificiers normands en échec. Il y aura toujours un patin, une crosse, une jambière ou une plaque pour repousser les assauts des jaunes et noirs.

Photographe : Marine Romain A force de pousser, Rouen va se faire une nouvelle fois contrer. Un domaine que les angevins maitrise de fort belle manière.

LLorca dans sa zone défensive côté droit donne à Reid qui file plein gaz son shoot est dévié de la botte par Pintaric sur Di Dio Balsamo qui marque en cage vide. (30.15 / 1-4 / Di Dio Balsamo ass. Reid et Llorca).

Un but tout en vitesse. Ces dragons-là ont de l’orgueil et pas question de mourir sans combattre. Alors ils réenclenchent la première et on repart. Toujours le même scénario Angers attend à la bleue, ce qui pose de gros problème au normand pour entrer en zone offensive, et contre dès que l’occasion se présente.

Il faudra un jeu de puissance au normand pour voir le tableau d’affichage monté d’une unité.

Le jeu est installé et après un premier tir d’Hascak repoussé par le gardien le palet revient sur Rech côté droit le long de la bande, qui retrouve à l’opposé Hascak qui cette fois trouve le bon chemin (32.47 / 2-4 / Hascak ass. Rech et Kytnar).

La rage du buteur dans son expression en dit long sur la volonté des normands. Malgré les velléités des locaux et l’engagement mis pour revenir au score, rien ne bougera. Les gardiens auront fermé les cages à double tour.



Les dragons trainent toujours leur deux boulet du début de rencontre mais affichent une volonté et un esprit d’équipe qui font plaisir à voir. De son côté pour Angers c’est la même, un esprit d’équipe bien présent et une rapidité de patinage qui mettent les normands en difficultés. Reste un tiers pour les uns à revenir dans la rencontre et pour les autres à créer l’exploit.



Il n’aura pas manqué grand-chose.



Pourquoi changer une tactique qui fonctionne et ce début de troisième tiers ne déroge pas à la règle. Rouen attaque d’entrée et Angers par Garborit contre et titille Pintaric (40.27). Ces contres éclair angevin ne refroidissent pas les ardeurs normandes qui reprennent leur marche en avant.

Le duo Rech – Tomasino s’y emploi pour le troisième larron mais Perret est un peu trop court (41.40). Angers est fidèle à sa tactique et il faut un splendide mitaine de Pintaric pour mettre fin à l’attaque éclair de Valier (43.01).

Rouen ne renonce pas et continue ses attaques mais ça reste hélas stérile, peu importe le maître mot c’est : attaquer.

Photographe : Marine Romain Nullement résigné Rouen poursuit son travail mais ni Tomasino ni Guimond ne trouveront grâce, Cowley étant toujours sous bonne garde. Angers en supériorité oblige Pintaric à s’employer sans dommage. Sur un cafouillage devant la cage angevine Cowley se blesse sur un contact pourtant anodin (47.44).

Par la suite Rouen va être récompensé de ses efforts. Après un jeu de puissance endigué par Angers ou Barrier s’est mis en évidence, le salut va venir du capitaine.

Vigners s’active sur son côté droit pour récuperer le palet et donne en retrait à Cantagallo qui envoie sur la cage, Lamperier dévie le puck, Barrier repousse sur Lamperier qui cette fois conclue (53.05 / 3-4 / Lamperier ass. Cantagallo et Vigners).

Rouen sentant l’exploit de la remonter pousse encore plus et Angers sentant le vent se recroqueville. En vain Rouen ne parvient pas à égaliser. A l’approche de l’ultime minute coach Lhenry sort Pintaric mais là encore sans couronner de réussite.



Rouen s’incline une nouvelle fois sur son glaçon par son dauphin du championnat. Une défaite qui voit Angers revenir à 6 points avec un match de retard (donc 3 hypothétique). Que reprocher aux dragons, pas grand-chose à part d’avoir manqué juste deux minutes de concentration qui fut fatale et aussi un brin de réussite. Le courage, la débauche d’énergie et la volonté n’auront pas suffi cette fois face à une belle équipe angevine. Angers avec deux buts marqué très rapidement, ont joué avec intelligence profitant avec merveille des contres dut à leur vitesse de patinage. Un beau match de hockey a été offert aux nombreux spectateurs, qui bien sûr, ont été déçu du résultat. Rouen n’a plus qu’un seul joker jusqu’à la fin de la saison régulière et se doit de réagir pour le prochain match chez les aigles Nice, avant une trêve surement prolifique et une récupération d’une grande partie de ses blessés. Avec deux unités de retard, les dragons n’ont plus trop le choix de se ruer sur le but de Cowley c’est ce qu’ils font mais une nouvelle fois la réussite n’est pas au rendez-vous. Angers, avec deux buts d’avance, laisse les dragons venir et attend le bon moment pour adresser les contres.Rouen ne mâche pas ses efforts, mais bute sur une défensive angevine agressive et sur un Cowley impérial. Malgré deux supériorité de suite Rouen ne trouvera pas la faille et Cowley mettra les artificiers normands en échec. Il y aura toujours un patin, une crosse, une jambière ou une plaque pour repousser les assauts des jaunes et noirs.A force de pousser, Rouen va se faire une nouvelle fois contrer. Un domaine que les angevins maitrise de fort belle manière.Un but tout en vitesse. Ces dragons-là ont de l’orgueil et pas question de mourir sans combattre. Alors ils réenclenchent la première et on repart. Toujours le même scénario Angers attend à la bleue, ce qui pose de gros problème au normand pour entrer en zone offensive, et contre dès que l’occasion se présente.Il faudra un jeu de puissance au normand pour voir le tableau d’affichage monté d’une unité.La rage du buteur dans son expression en dit long sur la volonté des normands. Malgré les velléités des locaux et l’engagement mis pour revenir au score, rien ne bougera. Les gardiens auront fermé les cages à double tour.Les dragons trainent toujours leur deux boulet du début de rencontre mais affichent une volonté et un esprit d’équipe qui font plaisir à voir. De son côté pour Angers c’est la même, un esprit d’équipe bien présent et une rapidité de patinage qui mettent les normands en difficultés. Reste un tiers pour les uns à revenir dans la rencontre et pour les autres à créer l’exploit.Pourquoi changer une tactique qui fonctionne et ce début de troisième tiers ne déroge pas à la règle. Rouen attaque d’entrée et Angers par Garborit contre et titille Pintaric (40.27). Ces contres éclair angevin ne refroidissent pas les ardeurs normandes qui reprennent leur marche en avant.Le duo Rech – Tomasino s’y emploi pour le troisième larron mais Perret est un peu trop court (41.40). Angers est fidèle à sa tactique et il faut un splendide mitaine de Pintaric pour mettre fin à l’attaque éclair de Valier (43.01).Rouen ne renonce pas et continue ses attaques mais ça reste hélas stérile, peu importe le maître mot c’est : attaquer.Nullement résigné Rouen poursuit son travail mais ni Tomasino ni Guimond ne trouveront grâce, Cowley étant toujours sous bonne garde. Angers en supériorité oblige Pintaric à s’employer sans dommage. Sur un cafouillage devant la cage angevine Cowley se blesse sur un contact pourtant anodin (47.44).Par la suite Rouen va être récompensé de ses efforts. Après un jeu de puissance endigué par Angers ou Barrier s’est mis en évidence, le salut va venir du capitaine.Rouen sentant l’exploit de la remonter pousse encore plus et Angers sentant le vent se recroqueville. En vain Rouen ne parvient pas à égaliser. A l’approche de l’ultime minute coach Lhenry sort Pintaric mais là encore sans couronner de réussite.Rouen s’incline une nouvelle fois sur son glaçon par son dauphin du championnat. Une défaite qui voit Angers revenir à 6 points avec un match de retard (donc 3 hypothétique). Que reprocher aux dragons, pas grand-chose à part d’avoir manqué juste deux minutes de concentration qui fut fatale et aussi un brin de réussite. Le courage, la débauche d’énergie et la volonté n’auront pas suffi cette fois face à une belle équipe angevine. Angers avec deux buts marqué très rapidement, ont joué avec intelligence profitant avec merveille des contres dut à leur vitesse de patinage. Un beau match de hockey a été offert aux nombreux spectateurs, qui bien sûr, ont été déçu du résultat. Rouen n’a plus qu’un seul joker jusqu’à la fin de la saison régulière et se doit de réagir pour le prochain match chez les aigles Nice, avant une trêve surement prolifique et une récupération d’une grande partie de ses blessés. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo