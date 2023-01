Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 36ème journée : Rouen vs Cergy-Pontoise 4 - 2 (1-1 1-1 2-0) Le 27/01/2023 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Cergy-Pontoise ] LM : Rouen s'impose dans la difficulté Pour cette 36ème journée de ligue magnus, les dragons recevaient sur leur glaçon les jokers de Cergy/Pontoise dans une enceinte affichant encore complet. Occasion pour les jaunes et noirs de prendre une petite revanche sur cette formation qui les avait éliminés en coupe de France. Occasion aussi pour les normands de consolider leur place de dauphin de ce championnat. Gare néanmoins aux jokers qui posent bien des difficultés aux autres formations et jouent pour assurer leur place dans le top 8 pas encore acquise. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 28/01/2023 à 15:02 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Barcelo assistés de MM. Douchy et Goncalves Buts :

Rouen : 01.07 Loïc Lamperier (ass Kelsey Tessier et Hugo Deberge) ; 36.56 Christophe Boivin (ass Sacha Guimond et Valentin Claireaux) ; 44.12 Vincent Nesa (ass Loïc Lamperier et Dylan Yeo) ; 56.19 Kelsey Tessier (ass Vincent Nesa)

Cergy-Pontoise : ; 15.45 Tomas Pardo (ass Pierre-Charles Hordelalay et Thomas Suire) ; 34.33 Will Thompson (ass Robert Baillargeon et Aurélien Dorey) Pénalités 39 minutes dont 5+20 à Mallet contre Rouen 40 minutes dont 25 à Thompson contre Cergy-Pontoise



Rouen domine sans concrétiser.



C’est tambour battant que les dragons entament la rencontre et il ne faut attendre bien longtemps pour que cette domination se concrétise au tableau d’affichage. La pendule entame son second tour que le filet tremble déjà.

Tessier s’active sur le côté droit et adresse un bon tir que Gilbert ne peut que repousser sur la gauche, où se trouve Lamperier qui n’a plus qu’à finir le travail (01.07 / 1-0 / Lamperier ass. Tessier et Deberge).

Photographe : Marine Romain Les jokers juste après réagissent mais le tir de Torrel est repoussé par Pintaric (02.04). Rouen poursuit sa domination et les artificiers normands se cassent les crosses sur un Gilbert chaud bouillant. Cergy procède par des contres rapides et incisifs qui obligent la défensive normande et Pintaric à rester vigilants.

Rouen continue son travail mais rien n’y fait Cergy fait bloc et défend fort bien profitant aussi de la maladresse normande lors du dernier geste. Et comme bien souvent quand on a trop d’occasions manquées on le paye cash.

Sur un puck mis au fond Pintaric et son défenseur ne se comprennent pas et Suire derrière la cage donne à Hordelalay a deux mètres de lui sur sa droite qui trouve tout seul dans le slot Pardo qui ajuste Pintaric (15.45 / 1-1 / Pardo ass. Hordelalay et Suire).

Par la suite Rouen sera toujours aussi imprécis dans le dernier geste ou Gilbert se mettra en opposition, laissant ainsi sa formation toujours dans le match.



Rouen rentre au vestiaire avec ce sentiment du travail pas fini ni abouti. Au nombre d’occasions que les normands ont totalisé la différence aurait dû être faite, au dragon de régler la mire. Les jokers, de leur côté, ont exploité au mieux leur peu d’occasion et reste toujours dans la gagne. Leur solidité défensive, leur rapidité à se projeter vers l’avant sont des atouts qu’ils exploitent fort bien.



Bis répétita



Le second tiers débute de la même manière avec un siège de la zone défensive des jokers par les dragons, mais là encore la pause n’aura pas refroidi le gardien des visiteurs. Les dragons y mettent du cœur à l’ouvrage mais rien n’y fait.

Est-ce de la frustration qui fait que Rouen se met à faire des fautes ?

C’est un 5 contre 3 que les hommes de coach Parades vont jouer, mais Pintaric restera infranchissable durant ces 90 secondes. Revenu à égalité en nombre de joueurs, la domination normande reprend, mais toujours avec autant d’imprécision dans le dernier geste.

Photographe : Marine Romain Les minutes défilent et Rouen ne trouve pas la faille, du coup Cergy prend confiance et repense surement au bon coup fait lors du match de coupe de France. Rouen à force de buter sur Gilbert s’essouffle quelque peu et c’est logiquement qu’ils sont dans un moment faible. Moment que Cergy va exploiter de la meilleure des façons pour punir une nouvelle fois les dragons.

Sur un gros temps fort des jokers qui investissent la zone offensive, la rondelle est dans la crosse de Baillargeon derrière la cage et adresse une belle passe à Thompson esseulé dans le slot qui ne laisse aucune chance à Pintaric (34.33 / 1-2 / Thompson ass. Baillargeon et Dorey).

La fin de tiers approche quand Thompson et Mallet s’expliquent et obligent le corps arbitral à renvoyer les belligérants au vestiaire (35.02). Ce but et cette bagarre n’affecte en rien la domination normande qui reprend. Sur un 4 contre 3 à l’avantage des rouennais va être prolifique.

Guimond arrive à décaler côté droit Boivin qui expédie une mine, Gilbert ne peut que constater les dégâts (36.56 / 2-2 / Boivin ass. Guimond et Claireaux).

Juste récompense pour le nombre incalculable d’occasions normandes.



Rouen sera revenu à hauteur mais une nouvelle fois la prestation des locaux laisse un gout amer tant le score aurait dû etre plus lourd. Il reste un tiers pour que les uns retrouvent leur efficacité et pour les autres renouer l’exploit.



La délivrance



Photographe : Marine Romain Contrairement au deux autres tiers c’est cette fois ci Cergy qui prend possession de la rondelle à l’aube de ce dernier tiers, mais Pintaric ne se laisse pas surprendre. La bonne séquence des jokers terminée, Rouen repart à l’assaut de la cage de Gilbert. Mais à force de subir les coups de boutoir normand, les jokers vont craquer.

C’est Yeo qui va sonner la charge, sur un tir puissant, Gilbert lâche un rebond, s’en suit un cafouillage devant son filet et le plus prompt ou le plus intuitif c’est Nesa qui loge le palet au-delà de la ligne fatidique (44.12 / 3-2 / Nesa ass. Lamperier et Yeo).

Une délivrance pour la patinoire qui se demandait bien comment faire fléchir ce diable de Gilbert jusque-là irréprochable et impuissant sur les trois buts concédés. Fort de cet avantage au score les normands se sentent pousser des ailes et continuent de pilonner des jokers qui commencent à s’essouffler.

Ils auront un moment de répit lorsque Rouen sera pris par la patrouille et Makkinen se demande encore comment il n’a pas réussi à conclure alors que la cage était grande ouverte devant lui (56.10).

Photographe : Marine Romain L’action se poursuit et Tessier gratte le palet et file seul face à Gilbert. Le tir de l’attaquant rouennais est non maitrisé par Gilbert qui ne fait que le ralentir et file tout doucement derrière la ligne de but (56.19 / 4-2 / Tessier ass. Nesa).

Malheureux Gilbert sur l’action qui aura hélas pour lui et sa formation fait sa seule petite erreur du match (si erreur il y a). En fin de rencontre Gilbert laisse sa place à un joueur de champ (58.20) mais c’est peine perdue rien ne sera inscrit.



Rouen remporte un nouveau succès non sans mal tant elle fut longue à venir. Faute d’avoir pas su tuer la rencontre, les dragons auront tremblé pendant toute la durée du match. L’abnégation normande a été récompensée. Cergy, comme pour chaque match, aura livré une belle prestation et doit son salut à la maladresse des attaquants rouennais mais aussi à la remarquable prestation de son gardien Gilbert auteur d’un quasi sans faute. Avec cette victoire Rouen assure sa place pour les play-off, ce qui n’est pas encore fait loin de là pour les jokers.



PS : nous recherchons un rédacteur pour couvrir les matchs des dragons à domicile. Si vous êtes intéressé nous contacter sur la boite rédaction : redaction@hockeyhebdo.com C’est tambour battant que les dragons entament la rencontre et il ne faut attendre bien longtemps pour que cette domination se concrétise au tableau d’affichage. La pendule entame son second tour que le filet tremble déjà.Les jokers juste après réagissent mais le tir de Torrel est repoussé par Pintaric (02.04). Rouen poursuit sa domination et les artificiers normands se cassent les crosses sur un Gilbert chaud bouillant. Cergy procède par des contres rapides et incisifs qui obligent la défensive normande et Pintaric à rester vigilants.Rouen continue son travail mais rien n’y fait Cergy fait bloc et défend fort bien profitant aussi de la maladresse normande lors du dernier geste. Et comme bien souvent quand on a trop d’occasions manquées on le paye cash.Par la suite Rouen sera toujours aussi imprécis dans le dernier geste ou Gilbert se mettra en opposition, laissant ainsi sa formation toujours dans le match.Rouen rentre au vestiaire avec ce sentiment du travail pas fini ni abouti. Au nombre d’occasions que les normands ont totalisé la différence aurait dû être faite, au dragon de régler la mire. Les jokers, de leur côté, ont exploité au mieux leur peu d’occasion et reste toujours dans la gagne. Leur solidité défensive, leur rapidité à se projeter vers l’avant sont des atouts qu’ils exploitent fort bien.Le second tiers débute de la même manière avec un siège de la zone défensive des jokers par les dragons, mais là encore la pause n’aura pas refroidi le gardien des visiteurs. Les dragons y mettent du cœur à l’ouvrage mais rien n’y fait.Est-ce de la frustration qui fait que Rouen se met à faire des fautes ?C’est un 5 contre 3 que les hommes de coach Parades vont jouer, mais Pintaric restera infranchissable durant ces 90 secondes. Revenu à égalité en nombre de joueurs, la domination normande reprend, mais toujours avec autant d’imprécision dans le dernier geste.Les minutes défilent et Rouen ne trouve pas la faille, du coup Cergy prend confiance et repense surement au bon coup fait lors du match de coupe de France. Rouen à force de buter sur Gilbert s’essouffle quelque peu et c’est logiquement qu’ils sont dans un moment faible. Moment que Cergy va exploiter de la meilleure des façons pour punir une nouvelle fois les dragons.La fin de tiers approche quand Thompson et Mallet s’expliquent et obligent le corps arbitral à renvoyer les belligérants au vestiaire (35.02). Ce but et cette bagarre n’affecte en rien la domination normande qui reprend. Sur un 4 contre 3 à l’avantage des rouennais va être prolifique.Juste récompense pour le nombre incalculable d’occasions normandes.Rouen sera revenu à hauteur mais une nouvelle fois la prestation des locaux laisse un gout amer tant le score aurait dû etre plus lourd. Il reste un tiers pour que les uns retrouvent leur efficacité et pour les autres renouer l’exploit.Contrairement au deux autres tiers c’est cette fois ci Cergy qui prend possession de la rondelle à l’aube de ce dernier tiers, mais Pintaric ne se laisse pas surprendre. La bonne séquence des jokers terminée, Rouen repart à l’assaut de la cage de Gilbert. Mais à force de subir les coups de boutoir normand, les jokers vont craquer.Une délivrance pour la patinoire qui se demandait bien comment faire fléchir ce diable de Gilbert jusque-là irréprochable et impuissant sur les trois buts concédés. Fort de cet avantage au score les normands se sentent pousser des ailes et continuent de pilonner des jokers qui commencent à s’essouffler.Ils auront un moment de répit lorsque Rouen sera pris par la patrouille et Makkinen se demande encore comment il n’a pas réussi à conclure alors que la cage était grande ouverte devant lui (56.10).Malheureux Gilbert sur l’action qui aura hélas pour lui et sa formation fait sa seule petite erreur du match (si erreur il y a). En fin de rencontre Gilbert laisse sa place à un joueur de champ (58.20) mais c’est peine perdue rien ne sera inscrit.Rouen remporte un nouveau succès non sans mal tant elle fut longue à venir. Faute d’avoir pas su tuer la rencontre, les dragons auront tremblé pendant toute la durée du match. L’abnégation normande a été récompensée. Cergy, comme pour chaque match, aura livré une belle prestation et doit son salut à la maladresse des attaquants rouennais mais aussi à la remarquable prestation de son gardien Gilbert auteur d’un quasi sans faute. Avec cette victoire Rouen assure sa place pour les play-off, ce qui n’est pas encore fait loin de là pour les jokers. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur