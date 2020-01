Rouen domine mais ne cadre pas

Comme cela devient maintenant une habitude, l’entame du match se joue sans round d’observation, et c’est encore une fois l’équipe visiteuse qui ouvre les hostilités par une première pique d’Eriksson.

Photographe : Marine Romain Au bout de deux minutes Rouen prend les commandes avec Crinon puis Caron assisté de Lehtonen qui portent le danger sur l’adversaire (4’).

Kazarine coté Chamoniard puis Salonen vont trouver eux aussi le goal de Rouen pour bloquer le palet, son homologue répondant au duel à distance sur un tir de Lampérier (8’). Les dragons monopolisent le palet, jouant le plus souvent dans le camp adverse, mais manque de réussite face au but.

Que ce soit Chakiachvili de la bleue ou Deschamps de près, la mire semble mal réglée. Heureusement, si coté Pionniers, de nombreux contres sont initiés sur des palets contrés, sur les surnombres qui en découlent, aucun ne trompe la vigilance d’un Pintaric solide sur les tentatives d’Eriksson ou de Salonen.

F.O. : Rouen 8 / Chamonix 4 Tirs : Rouen 14 /Chamonix : 9



Rouen d’une courte tête

Malgré un engagement gagné sur l’adversaire, Chamonix se retrouve à nouveau sous pression, et sur la remise en jeu suivante, c’est les Dragons remportent le face-off et se projettent immédiatement en zone offensive.

Ils prennent possession de la zone adverse et cette fois sur un tir de Thinel plein axe, Sabol laisse un rebond qui atterri devant la palette de Lampérier esseulé, qui pousse le palet au fond (21.20 / 1 – 0 / Lampérier ass THINEL et RITZ).

Photographe : Marine Romain Forts de cette ouverture du score, les dragons restent sur le même tempo, le nouvel attaquant Rouennais montre déjà quelques aperçus de sa maitrise du palet, et se montrant dangereux de près sur le gardien de Chamonix en solo, puis en deux contre un avec Caron (25’). Puis c’est Koivisto en échappée qui fonce sur le but, mais Sabol tiens son équipe dans le match.

A force de défendre Chamonix se fait prendre en défaut par la patrouille qui siffle une pénalité. Les unités spéciales Normandes investissement alors le camp adverse, et alors qu’un contre de Sammalmaa a donné des sueurs froides au public, sur une perte de palet Rouennaise évitable.

Ces dernier vont finir par trouver la faille à quelques secondes de la fin de pénalité sur une accélération, Caron prends de vitesse le killer play des Pionniers avant de repiquer au centre à pleine vitesse, passe devant le portier et du revers glisse le palet entre les jambières et le poteau gauche de Sabol ( 29.13 / 2-0 / Caron ass Langlais)

Ce second but sonne le réveil de l’escouade Chamoniarde qui dès le retour à parité prends le dessus sur les Rouennais. La pression se fait devant le but de Pintaric avec un trafic dense et une bataille pour le palet où le cerbère Rouennais en perd sa crosse. Les zèbres sifflent alors une pénalité contre Rouen.

Si les unités spéciales des Pionniers ne vont pas savoir profiter de leur power Play, Pintaric les frustrant de ce plaisir quitte à finir sur les fesses mais fait l'arrêt face à Tolvanen et Kazarine.

C'est dans les secondes qui suivent le retour à parité qu'ils vont revenir à un but de Rouen. Tolvanen d'un tir rapide du poignet du cercle gauche trompe Pintaric (32.00 / 2 - 1 / Tolvanen assisté de Sammalmaa et Briand).

Photographe : Marine Romain Chamonix sentant que le vent a tourné, en profite pour chercher l'égalisation, et va rapidement la trouver sur une erreur de concentration coté Rouennais, ce qui permet à Andersen de couper la passe et transmet rapidement à Kazarine qui fixe Pintaric avant de transmettre à Terrier esseulé au second poteau (33.18 / 2 – 2 / Terrier ass Kazarine et Andersen).

En moins de deux minutes les Pionniers ont rattrapé un retard que Rouen avait mis trente minutes à atteindre. Heureusement pour les hommes du coach Lhenry.

Le duo Crinon, Nesa d’une remontée rapide du palet porte le danger sur la cage de Sabol qui ne peux bloquer le palet, ce dernier rebondi à la verticale et retombe devant le cerbère. Bedin, devant le slot reprend le palet au vol et le propulse au fond des filets (33.47 / 3 – 2 / Bedin ass Crinon). Les dragons ont repris le match dans le bon sens, et vont maitriser la fin du tiers, afin d’aborder le dernier tiers avec ce but d’avance. Ni Ritz (35’) ni le duo Thinel Lampérier ne pourrons prendre à défaut le cerbère des Alpes.

F.O. : Rouen 13 / Chamonix 10 Tirs : Rouen 15 / Chamonix 9



Va tout gagnant pour Chamonix

Chamonix, une fois de plus prend l’engagement à son compte et porte rapidement le danger sur Pintaric qui sort une belle mitaine sur le tir de Briand. Et comme pour le début du deuxième tiers, Rouen reprends l’engagement, et investis le camp adverse.

Cette fois, c’est d’un tir de la bleue que vient le but du break Rouennais. Langlais placé dans l’axe tir à la cage à hauteur d’épaule, mais Caron esseulé, au nez et à la barbe de Sabol, dévie le palet au fond des filets. Sabol proteste estimant que la crosse était trop haute, mais après quelques minutes de discussions et analyse vidéo, les zèbres accordent le but (40.53 / 4 – 2 / Caron ass Langlais).

Rouen va malheureusement pas profiter de cette avance, puisque sur l’attaque qui suit de Chamonix, un palet mal géré par les Rouennais, traine pas très loin derrière le but de Pintaric.

Eriksson le récupère et le transmet rapidement à Ville qui voit Salonen esseulé coté poteau droit. Ce dernier d’un slap rapide prend de vitesse le cerbère de Rouen (42.27 / 4 – 3 / Salonen ass Ville et Erikson).

Pas le temps de cogiter qu’en one timer Lehtonen déborde coté ban des joueurs l’équipe des Pionniers et tout comme Caron, repique au centre avant de crucifier de près Sabol devant le but (43.40 / 5 – 3 / Lehtonen ass Deschamps et Chakiachvili). Il signe ainsi son premier but sous les couleurs des Dragons. Photographe : Marine Romain Les Dragons vont calmer le jeu par la suite, obligés de gérer une pénalité sifflée contre eux, seul Sammalmaa se montre dangereux, Pintaric assurant d’une belle mitaine l’avance de deux but.

Photographe : Marine Romain Les Dragons vont calmer le jeu par la suite, obligés de gérer une pénalité sifflée contre eux, seul Sammalmaa se montre dangereux, Pintaric assurant d'une belle mitaine l'avance de deux but.

De retour à égalité les Chamoniards continuent les attaques pour recoller au score et vont se créer une situation de surnombre alors qu'il reste encore un peu plus de dix minutes à jouer avec un bel enchainement de passe à trois qui décale Pintaric sur sa droite, et offre à Andersen le but ouvert (48.42 / 5 – 4 / Andersen ass Terrier et Tolvanen).

L'ambiance devient alors suffocante pour les supporteurs de Rouen qui voient les minutes s'égrener trop lentement à leur gout, surtout que les deux équipes tentent le tout pour le tout, Rouen se mettant à la faute à nouveau (51').

Le coach Saarikoski fini par faire sortir son gardien sur un temp mort demandé alors qu’un engagement dans la zone Rouennaise est appelé par les arbitre (58’27). Cela s’avère payant puisqu’il reste moins d’une minute à jouer lorsque Kazarine de près crucifie le gardien de Rouen qui fini couché après avoir repoussé un premier tir de Widen (59.20 / 5 – 5 / Kazarine ass Widen et Briand)

F.O. : Rouen 12 / Chamonix 12 Tirs : Rouen 9 / Chamonix 14



Trio gagnant pour Rouen

La mort subite commence donc avec trois joueurs sur la glace. Après que Chamonix est pris l’engagement et tiré sans danger sur la cage, Rouen tente sa chance via sa nouvelle recrue qui butte sur le cerbère Alpin (60.38). Puis Bedin en de fois, de près, tente de surprendre en vain Sabol (61.30).

Pintaric lui aussi aura aussi sa part sur un arrêt à genoux face à Chamonix. Roy réussi finalement à chiper le palet pour une passe rapide en contre avec Bedin en receveur qui fonce côté droit de la cage.

Après avoir décalé Sabol il fait une passe rapide en retrait à Koivisto qui arrive lancé côté opposé et crucifie Sabol, l’homme du match ce soir face aux tirs Rouennais (63.23 / 6-5 / Koivisto ass Bedin et Roy).

F.O. : Rouen 2 / Chamonix 3 Tirs : Rouen 4 / Chamonix 2



Rappelé par le public Lehtonen aura les honneurs de faire un tour de piste sous les acclamations d’un public déjà acquis à sa cause.