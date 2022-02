Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 37ème journée : Rouen vs Bordeaux 2 - 1 (0-1 0-0 1-0 1-0) Après prolongation Le 18/02/2022 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Bordeaux ] LM : Rouen à bout de force. Après une double confrontation contre Amiens mi-figue mi-raisin, nouveau match à domicile pour les dragons avec la réception des boxers de Bordeaux. Si les boxers naviguent dans le milieu de classement, cette formation est toujours très difficile à manœuvrer. De plus avec un quatrième match en 6 jours les organismes normands peuvent quelque peu en pâtir. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 20/02/2022 à 18:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Fabre et Cregut assistés de MM. Laboulais et Thiebault Buts :

Rouen : ; 47:45 David Gilbert (ass Mark Flood et Kelsey Tessier) ; 63:48 Sacha Guimond (ass David Gilbert et Matija Pintaric)

Bordeaux : 11:24 Enzo Carry (ass Julien Guillaume et Jules Boscq) Pénalités 4 minutes contre Rouen 6 minutes contre Bordeaux



Bordeaux vire en tête.



Ce sont les boxers qui entrent le mieux dans le match et qui prennent le contrôle de la rondelle. Du coup c’est fort logiquement que des deux gardiens se soit Pintaric qui par Carry soit le premier sollicité (00.37). Une timide réaction des locaux par Johnston côté gauche pour Gilbert dans le slot mais la crosse de l’attaquant est trop courte (01.31).

La rencontre a du mal à trouver son rythme. C’est encore Carry qui se met en évidence tout comme Pintaric à la parade (03.35). Rouen va répliquer par Chakiachvili en deux reprises mais sans succès (07.42 et 07.48). Photographe : Marine Romain Rouen n’arrive pas à accélérer le rythme, et Bordeaux va en profiter.

C’est d’abord Bosq qui met Pintaric à l’œuvre (08.53) puis les boxers vont trouver la faille.

Un contre express initié par Guillaume côté gauche qui trouve Carry son premier tir est repoussé par Pintaric dans la crosse de …. Carry qui cette fois trompe le cerbère rouennais (11.24 / 0-1 / Carry ass. Guillaume et Boscq).

Déjà pas très en jambe, Rouen vient de mettre un genou à terre et Bordeaux du coup va poursuivre son pressing. Le gardien normand sera encore mis à contribution sur des tentatives de Poudrier (13.45) puis Wideman sur une échappée solitaire (14.08).

Rouen ne réagira que par Yeo qui du slap à la bleue verra Richard s’imposer bien que masquer (17.13). La dernière action est au crédit de Bordeaux grâce à Belisle mais Pintaric dit non (19.46).



Bordeaux rentre au vestiaire avec ce petit but d’avance ce qui n’est pas immérité au regard de ses 20 premières minutes. Rouen n’aura jamais réussi à trouver le bon rythme ni même à le hausser, ce qui convient parfaitement à des boxers qui de plus réussissent fort bien à faire déjouer la formation normande.



Un tiers vierge.



Dès le début de ce second acte, les boxers jouent en jeu de puissance, malgré cet avantage numérique seul Levesque d’un bon tir à la bleue sollicitera Pintaric (21.02). Revenu en nombre, Rouen tentera de hausser le rythme sans vraiment y parvenir.

En bon capitaine Flood montre l’exemple et d’un shoot puissant oblige Richard à faire l’arrêt, ce qui est à noter est le véritable premier arrêt du gardien visiteur (22.24). Tout doucement Rouen accélère et se montre par la même occasion bien plus dangereux sur la cage de Richard. Comme en atteste le gros slap de Dorion à la bleue que Caron dévie au passage mais Richard vigilent bloque (23.29).

Photographe : Marine Romain C’est au tour des jeunes Hervé, Guerif et Tomasino de se mettre en évidence avec ce contre rapidement mené avec un tir de ce dernier qui fait tinter la barre transversale (24.48). Rouen bénéficie d’un jeu de puissance et va de nouveau inquiéter fortement Richard. Guimond d’abord qui manque une cage ouverte (28.18), puis Tessier sur la gauche se heurte au portier bordelais (29.13).

Lors de cette infériorité le gardien des boxers se montrera intraitable s’opposant à toutes les velléités normandes. Après cette grosse pression normande, le jeu va baisser en intensité, la baisse de rythme de la rencontre convient très bien aux boxers qui continuent à faire déjouer des dragons en manque quelque peu d’inspiration. On entre dans les dernières minutes de ce tiers, moment que choisi Rouen pour retrouver de l’allant. Le duo Tessier – Lamperier ne parviennent pas à faire le dernier geste pour marque (36.10).

Puis le show Richard va se mettre en action avec toute la palette du gardien pour tout repousser. C’est le bouclier qui repousse la tentative de Chakiachvili (36.31) puis le bon lancer de botte devant Gilbert (36.57), la mitaine face au tir de Johnston (37.06) et la crosse dévie le slap de Tessier (38.19). Les bordelais rentrent ainsi au vestiaire avec toujours ce petit avantage au tableau d’affichage.



Si dans ce tiers on a senti une légère amélioration dans le jeu normand c’est encore loin des prestations déjà vu dans l’enceinte de l’ile Lacroix. Bordeaux lui aussi diminué par des absences de taille oppose une bonne résistance en jouant de façon simple mais efficace et surtout avec un petit rythme fait très bien déjoué des normands recherchant toujours la seconde et la troisième.



Rouen trouve la faille.



Rouen, surement recadrer par le coach Lhenry, débute le tiers avec de biens meilleures intentions et Yeo légèrement à droite décoche un gros slap qui est repoussé par la barre transversale (40.50). Les actions normandes se suivent mais trouvent toujours la même issue… Richard.

Pourtant Rouen se donne mais que ce soit Tessier (44.15), Chakiachvili (45.40) ou Bedin (45.59) rien n’y fait. Photographe : Marine Romain Pour le moment Bordeaux plie mais ne rompt pas. Mis sous pression les boxers se mettent à la faute. A cinq contre cinq c’était déjà dur alors avec un de moins cette fois se fut trop et Rouen trouve la faille dans la cuirasse Richard.

Le palet voyage bien dans la zone offensive rouennaise pour finir sur le côté droit à Gilbert qui ne manque pas de fusiller le gardien adverse (47.45 / 1-1 / Gilbert ass. Flood et Tessier).

Revenu à hauteur au score, Rouen ne relâche pas la pression et se rue sur la cage de Richard. Mais rien n’y fait que ce soit de loin, de près par la gauche, par la droite mais Richard est bien dans son match et repousse tout. Et Pintaric dans tout cela ?

Rien il regarde impuissant mais doit se montrer extrêmement concentré lorsque Wideman lui adresse un bon tir qu’il bloque sans rebond (56.42). Le temps réglementaire arrive à son terme sur ce score nul de 1 à 1.

Si le troisième tiers des dragons a été bien plus conforme à ce que l’on attend avec un réveil, il fut néanmoins très tardif ce qui va obliger les normands à une prolongation qui au regard du calendrier très changer, va surement laisser beaucoup d’énergie aux jaunes et noirs. Le point déjà pris par les bordelais est mérité sur l’ensemble de la rencontre.



Rouen pour conclure.



La prolongation à trois contre trois ne change pas par rapport au tiers précédent. C’est Rouen qui à la maitrise du palet. Mais comme durant la rencontre Richard est fort bien présent. Lamperier (62.39), Flood (62.44) et le duo Bedin – Caron (63.01) se casse les crosses sur le gardien visiteur.

Photographe : Marine Romain On arrive tout doucement vers la fin de la rencontre et les boxers espèrent faire un bon coup lors de l’épreuve des tirs au but qui se profile.

Mais voilà un homme en a décidé autrement.

Guimond, puisque c’est de lui qu’il s’agit, traverse tout la patinoire, fait le tour de la cage par la droite et arrivé au poteau opposé glisse le palet dans un trou de souris et délivre ainsi toute sa formation (63.48 / 2-1 / Guimond ass. Gilbert et Pintaric).



Rouen remporte cette rencontre au forceps, si la victoire n’est pas totalement imméritée car les dragons n’ont jamais lâché, il faut aussi reconnaitre que c’est dur pour cette équipe bordelaise. A défaut d’etre flamboyant, les dragons ont montré (personne n’en doutait) une force de caractère, un esprit d’équipe et une combativité pour venir à bout d’une partie loin d’etre gagné au départ. Avec comme dit plus tôt quatre matchs en six jours et avec les bobos et virus, on ne peut pas toujours être au top du top et dans certaines rencontres il est déjà important de ne pas perdre comme ce fut le cas ce soir. A Rouen de bien récupérer pour ce dimanche avec un déplacement chez les scorpions de Mulhouse.

Ce sont les boxers qui entrent le mieux dans le match et qui prennent le contrôle de la rondelle. Du coup c’est fort logiquement que des deux gardiens se soit Pintaric qui par Carry soit le premier sollicité (00.37). Une timide réaction des locaux par Johnston côté gauche pour Gilbert dans le slot mais la crosse de l’attaquant est trop courte (01.31).La rencontre a du mal à trouver son rythme. C’est encore Carry qui se met en évidence tout comme Pintaric à la parade (03.35). Rouen va répliquer par Chakiachvili en deux reprises mais sans succès (07.42 et 07.48).Rouen n’arrive pas à accélérer le rythme, et Bordeaux va en profiter.C’est d’abord Bosq qui met Pintaric à l’œuvre (08.53) puis les boxers vont trouver la faille.Déjà pas très en jambe, Rouen vient de mettre un genou à terre et Bordeaux du coup va poursuivre son pressing. Le gardien normand sera encore mis à contribution sur des tentatives de Poudrier (13.45) puis Wideman sur une échappée solitaire (14.08).Rouen ne réagira que par Yeo qui du slap à la bleue verra Richard s’imposer bien que masquer (17.13). La dernière action est au crédit de Bordeaux grâce à Belisle mais Pintaric dit non (19.46).Bordeaux rentre au vestiaire avec ce petit but d’avance ce qui n’est pas immérité au regard de ses 20 premières minutes. Rouen n’aura jamais réussi à trouver le bon rythme ni même à le hausser, ce qui convient parfaitement à des boxers qui de plus réussissent fort bien à faire déjouer la formation normande.Dès le début de ce second acte, les boxers jouent en jeu de puissance, malgré cet avantage numérique seul Levesque d’un bon tir à la bleue sollicitera Pintaric (21.02). Revenu en nombre, Rouen tentera de hausser le rythme sans vraiment y parvenir.En bon capitaine Flood montre l’exemple et d’un shoot puissant oblige Richard à faire l’arrêt, ce qui est à noter est le véritable premier arrêt du gardien visiteur (22.24). Tout doucement Rouen accélère et se montre par la même occasion bien plus dangereux sur la cage de Richard. Comme en atteste le gros slap de Dorion à la bleue que Caron dévie au passage mais Richard vigilent bloque (23.29).C’est au tour des jeunes Hervé, Guerif et Tomasino de se mettre en évidence avec ce contre rapidement mené avec un tir de ce dernier qui fait tinter la barre transversale (24.48). Rouen bénéficie d’un jeu de puissance et va de nouveau inquiéter fortement Richard. Guimond d’abord qui manque une cage ouverte (28.18), puis Tessier sur la gauche se heurte au portier bordelais (29.13).Lors de cette infériorité le gardien des boxers se montrera intraitable s’opposant à toutes les velléités normandes. Après cette grosse pression normande, le jeu va baisser en intensité, la baisse de rythme de la rencontre convient très bien aux boxers qui continuent à faire déjouer des dragons en manque quelque peu d’inspiration. On entre dans les dernières minutes de ce tiers, moment que choisi Rouen pour retrouver de l’allant. Le duo Tessier – Lamperier ne parviennent pas à faire le dernier geste pour marque (36.10).Puis le show Richard va se mettre en action avec toute la palette du gardien pour tout repousser. C’est le bouclier qui repousse la tentative de Chakiachvili (36.31) puis le bon lancer de botte devant Gilbert (36.57), la mitaine face au tir de Johnston (37.06) et la crosse dévie le slap de Tessier (38.19). Les bordelais rentrent ainsi au vestiaire avec toujours ce petit avantage au tableau d’affichage.Si dans ce tiers on a senti une légère amélioration dans le jeu normand c’est encore loin des prestations déjà vu dans l’enceinte de l’ile Lacroix. Bordeaux lui aussi diminué par des absences de taille oppose une bonne résistance en jouant de façon simple mais efficace et surtout avec un petit rythme fait très bien déjoué des normands recherchant toujours la seconde et la troisième.Rouen, surement recadrer par le coach Lhenry, débute le tiers avec de biens meilleures intentions et Yeo légèrement à droite décoche un gros slap qui est repoussé par la barre transversale (40.50). Les actions normandes se suivent mais trouvent toujours la même issue… Richard.Pourtant Rouen se donne mais que ce soit Tessier (44.15), Chakiachvili (45.40) ou Bedin (45.59) rien n’y fait.Pour le moment Bordeaux plie mais ne rompt pas. Mis sous pression les boxers se mettent à la faute. A cinq contre cinq c’était déjà dur alors avec un de moins cette fois se fut trop et Rouen trouve la faille dans la cuirasse Richard.Revenu à hauteur au score, Rouen ne relâche pas la pression et se rue sur la cage de Richard. Mais rien n’y fait que ce soit de loin, de près par la gauche, par la droite mais Richard est bien dans son match et repousse tout. Et Pintaric dans tout cela ?Rien il regarde impuissant mais doit se montrer extrêmement concentré lorsque Wideman lui adresse un bon tir qu’il bloque sans rebond (56.42). Le temps réglementaire arrive à son terme sur ce score nul de 1 à 1.Si le troisième tiers des dragons a été bien plus conforme à ce que l’on attend avec un réveil, il fut néanmoins très tardif ce qui va obliger les normands à une prolongation qui au regard du calendrier très changer, va surement laisser beaucoup d’énergie aux jaunes et noirs. Le point déjà pris par les bordelais est mérité sur l’ensemble de la rencontre.La prolongation à trois contre trois ne change pas par rapport au tiers précédent. C’est Rouen qui à la maitrise du palet. Mais comme durant la rencontre Richard est fort bien présent. Lamperier (62.39), Flood (62.44) et le duo Bedin – Caron (63.01) se casse les crosses sur le gardien visiteur.On arrive tout doucement vers la fin de la rencontre et les boxers espèrent faire un bon coup lors de l’épreuve des tirs au but qui se profile.Mais voilà un homme en a décidé autrement.Rouen remporte cette rencontre au forceps, si la victoire n’est pas totalement imméritée car les dragons n’ont jamais lâché, il faut aussi reconnaitre que c’est dur pour cette équipe bordelaise. A défaut d’etre flamboyant, les dragons ont montré (personne n’en doutait) une force de caractère, un esprit d’équipe et une combativité pour venir à bout d’une partie loin d’etre gagné au départ. Avec comme dit plus tôt quatre matchs en six jours et avec les bobos et virus, on ne peut pas toujours être au top du top et dans certaines rencontres il est déjà important de ne pas perdre comme ce fut le cas ce soir. A Rouen de bien récupérer pour ce dimanche avec un déplacement chez les scorpions de Mulhouse. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo