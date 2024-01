Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 37ème journée : Rouen vs Cergy-Pontoise 2 - 4 (2-1 0-2 0-1) Le 19/01/2024 Rouen - L'Ile Lacroix [ Rouen ] [ Cergy-Pontoise ] LM : le bon coup de joker. Dans ce match avancé de la 37ème journée les dragons recevait les jokers de Cergy/Pontoise, belle occasion pour les normands d’accentuer leur avance et de mettre ainsi la pression sur leur dauphin Angers. Si du côté de Cergy seul Rouault faisait défaut ce n’est pas pareil côté normand. En effet Perron, Mallet, Boivin, Bedin et Flick manquait en revanche Kristensen et Guimond effectuait leur retour. Pour cette rencontre la patinoire affichait complet. Rouen - L'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 21/01/2024 à 10:32 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Dehaen assistés de MM. Debuche et Constantineau Buts :

Rouen : 01.17 Quentin Tomasino (ass Dylan Yeo et Anthony Rech) ; 02.55 Florian Chakiachvili (ass Emil Kristensen et Rolands Vigners)

Cergy-Pontoise : ; 19.56 Aleksi Hamalainen (ass Aurélien Dorey et Gage Torrel) ; 26.39 Vincent Melin (ass Théo Gueurif et Robert Baillargeon) ; 29.40 Emils Gegeris (ass Tristan Crozier et Colin Delatour) ; 58.15 Alex Barber Pénalités 8 minutes contre Rouen 6 minutes contre Cergy-Pontoise



Un tiers quasi parfait.



Dès le lancer de palet, Rouen d’entrée monopolise la rondelle et investi la zone défensive des jokers. Cueillis à froid les jokers s’inclinent une première fois.

Photographe : Marine Romain Rech entre dans la zone d’attaque côté gauche, donne à la bleue pour Yeo qui lance à la cage, Tomasino à l’affut dévie le palet hors de portée d’Ylonen (01.17 / 1-0 / Tomasino ass. Yeo et Rech).

Après cette réalisation, Rouen ne relâche pas son étreinte et va trouver une nouvelle fois la faille.

Kristensen côté droit adresse une superbe transversale pour Chakiachvili qui se fait un plaisir, d’un tir croisé, d’ajuster Ylonen (02.55 / 2-0 / Chiakachvili ass. Kristensen et Vigners).

Cergy acculé ne se projette vers l’avant que très rarement et obtient son premier tir par Crozier (03.34). Cergy est recroquevillé devant son but et pique dès que possible comme Hamalainen qui part en break mais Pintaric dévie la tentative (04.39).

Photographe : Marine Romain Mais rien n’arrête le rouleau compresseur normand qui multiplie les tentatives mais dans la cage Ylonen dit stop à tout.

Quand ce n’est pas le portier c’est un patin, une crosse ou encore un poteau. Rouen ne faiblie pas et sa pression est constante, ne laissant que des miettes à Cergy.

Des miettes exploitées au mieux par Gegeris qui perd son face à face avec Pintaric (16.39).

Ylonen continue son show mais son filet ne tremblera plus. La fin de tiers approche sur un score de 2 à 0 pour les normands. Sauf que, un tiers dur 20 minutes pleines.

Il ne reste que 4 dixième de seconde à la pendule quand Cergy revient au score. Alors que Rouen aurait pu juste avant augmenter son capital but par Tomasino de près et Hervé qui trouve le poteau, le contre est assassin.

Torrel et Dorey remonte le puck, Dorey tire sur la cage et Hamalainen devie le palet qui file doucement derrière la ligne en passant entre les jambières de Pintaric (19.59 / 2-1 / Hamalainen ass. Dorey et Torrel).



Rouen aura été ultra dominateur dans ce tiers quasi parfait oubliant d’être concentré dans l’ultime minute ce qu'il a été fatal.



Les jokers éteignent les dragons. Dès le lancer de palet, Rouen d’entrée monopolise la rondelle et investi la zone défensive des jokers. Cueillis à froid les jokers s’inclinent une première fois.Après cette réalisation, Rouen ne relâche pas son étreinte et va trouver une nouvelle fois la faille.Cergy acculé ne se projette vers l’avant que très rarement et obtient son premier tir par Crozier (03.34). Cergy est recroquevillé devant son but et pique dès que possible comme Hamalainen qui part en break mais Pintaric dévie la tentative (04.39).Mais rien n’arrête le rouleau compresseur normand qui multiplie les tentatives mais dans la cage Ylonen dit stop à tout.Quand ce n’est pas le portier c’est un patin, une crosse ou encore un poteau. Rouen ne faiblie pas et sa pression est constante, ne laissant que des miettes à Cergy.Des miettes exploitées au mieux par Gegeris qui perd son face à face avec Pintaric (16.39).Ylonen continue son show mais son filet ne tremblera plus. La fin de tiers approche sur un score de 2 à 0 pour les normands. Sauf que, un tiers dur 20 minutes pleines.Il ne reste que 4 dixième de seconde à la pendule quand Cergy revient au score. Alors que Rouen aurait pu juste avant augmenter son capital but par Tomasino de près et Hervé qui trouve le poteau, le contre est assassin.Rouen aura été ultra dominateur dans ce tiers quasi parfait oubliant d’être concentré dans l’ultime minute ce qu'il a été fatal.

Revigorés par la réalisation de fin de tiers, Cergy entame le second acte de fort belle manière en se rendant maitre du palet. Torrel par deux fois mettra Pintaric à rude épreuve (20.36 et 22.49). On joue depuis 5 minutes quad Rouen se trouve en double infériorité pendant 1’30.

Photographe : Marine Romain Mais le portier normand se montre intraitable. Sauf que sur sa sortie de prison Rech intercepte le palet avant que ses deux patins ne soient sur le glaçon, conséquence 2 minutes de cachot et de nouveau un cinq contre trois. Cette fois s’en est trop pour Pintaric.

Le palet circule de crosses en crosses Baillargeon sur la gauche sert à l’opposé Melin qui de voler expédie la rondelle hors de porter de Pintaric (26.39 / 2-2 / Melin ass Baillargeon et Gueurif).

Un but comme un coup de massue. Et le calvaire va continuer. Rouen est devant le but d’Ylonen mais ne parvient pas à scorer, le contre alors s’engage à toute vitesse.

Le palet est mis au fond et mal dégagé par la défensive normande, Crozier s’en saisi et trouve seul dans le slot Gegeris qui allume Pintaric (29.40 / 2-3 / Gegeris ass. Crozier et Delatour).

Une juste récompense pour des jokers très entreprenant et réaliste. Rouen ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Le temps de reprendre un peu ses esprits et les dragons reprennent peu à peu le contrôle. Dès lors les artificiers se mettent en action. Kristensen (32.00), Guimond (33.47), Yeo (33.55), Lamperier (34.06) ou Krytnar (34.11) se casseront les crosses sur un Ylonen en état de grâce.

Rouen pousse et Ylonen repousse. Malgré un nombre important d’occasion rien ne sera inscrit dans cette fin de tiers.



Les dragons se seront fait piéger par des jokers qui auront habilement mené leur barque et exploité au mieux les errances des rouennais.



Rouen domine et Cergy conclue.



Dos au mur, Rouen se doit d’attaquer d’abord pour revenir à hauteur avant de penser à la victoire. Les dragons dès lors s’y attèlent et Guimond bien lancé par Tomasino perd son duel (42.49). Cergy est acculé mais contre très habilement comme lors d’une infériorité par le duo Crozier Gegeris, très en verve, qui échoue sur le gardien (45.40).

Les secondes s’égrènent et Cergy se recroqueville autour de son gardien. Rouen fait bien circuler la rondelle et se crée de multitudes occasions mais n’arrive pas à tromper la vigilance d’Ylonen et ses boys. La réussite fuit les leaders de la ligue.

Photographe : Marine Romain Même lors de supériorité numérique rien n’y fait et c’est pourtant pas faute d’essayer. Cergy se montre très solidaire et très efficace défensivement. Plus le choix pour le coach Lhenry de prendre un temps mort et de sortir son gardien à deux minutes du terme.

Sur une mise au jeu gagnée par Cergy dans sa zone défensive, Barber hérite du palet et envoie la rondelle dans la cage déserte pour le quatrième filet (58.15 / 2-4 / Barber).

Ce même Barber aura l’occasion d’alourdir le score, Pintaric de nouveau sorti, l’attaquant des jokers verra son palet être repoussé par le poteau (58.25).



Rouen s’incline donc une nouvelle fois sur son glaçon et une deuxième fois par les jokers (ils avaient éliminé Rouen en coupe de France à l’Ile Lacroix). Rouen aura failli une minute dans le premier tiers et 10 minutes dans le second.

Chez les jokers on retiendra la grosse performance d’Ylonen entre autre mais de toute la formation qui aura fait bloc face aux assauts des normands. Pour les dragons, que dire, c’est certain que sur cette rencontre il y aura eu un manque de réussite devant la cage.

Encore une fois, Rouen aura manqué de constance ce qui a été profitable aux visiteurs. Il va vite falloir se remettre la tête à l’endroit dès mardi avec la réception de Chamonix.

Si les dragons, depuis leur dernière victoire, sont sûrs de jouer les play-off, la première place elle, est loin d’être assurée. Revigorés par la réalisation de fin de tiers, Cergy entame le second acte de fort belle manière en se rendant maitre du palet. Torrel par deux fois mettra Pintaric à rude épreuve (20.36 et 22.49). On joue depuis 5 minutes quad Rouen se trouve en double infériorité pendant 1’30.Mais le portier normand se montre intraitable. Sauf que sur sa sortie de prison Rech intercepte le palet avant que ses deux patins ne soient sur le glaçon, conséquence 2 minutes de cachot et de nouveau un cinq contre trois. Cette fois s’en est trop pour Pintaric.Un but comme un coup de massue. Et le calvaire va continuer. Rouen est devant le but d’Ylonen mais ne parvient pas à scorer, le contre alors s’engage à toute vitesse.Une juste récompense pour des jokers très entreprenant et réaliste. Rouen ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Le temps de reprendre un peu ses esprits et les dragons reprennent peu à peu le contrôle. Dès lors les artificiers se mettent en action. Kristensen (32.00), Guimond (33.47), Yeo (33.55), Lamperier (34.06) ou Krytnar (34.11) se casseront les crosses sur un Ylonen en état de grâce.Rouen pousse et Ylonen repousse. Malgré un nombre important d’occasion rien ne sera inscrit dans cette fin de tiers.Les dragons se seront fait piéger par des jokers qui auront habilement mené leur barque et exploité au mieux les errances des rouennais.Dos au mur, Rouen se doit d’attaquer d’abord pour revenir à hauteur avant de penser à la victoire. Les dragons dès lors s’y attèlent et Guimond bien lancé par Tomasino perd son duel (42.49). Cergy est acculé mais contre très habilement comme lors d’une infériorité par le duo Crozier Gegeris, très en verve, qui échoue sur le gardien (45.40).Les secondes s’égrènent et Cergy se recroqueville autour de son gardien. Rouen fait bien circuler la rondelle et se crée de multitudes occasions mais n’arrive pas à tromper la vigilance d’Ylonen et ses boys. La réussite fuit les leaders de la ligue.Même lors de supériorité numérique rien n’y fait et c’est pourtant pas faute d’essayer. Cergy se montre très solidaire et très efficace défensivement. Plus le choix pour le coach Lhenry de prendre un temps mort et de sortir son gardien à deux minutes du terme.Ce même Barber aura l’occasion d’alourdir le score, Pintaric de nouveau sorti, l’attaquant des jokers verra son palet être repoussé par le poteau (58.25).Rouen s’incline donc une nouvelle fois sur son glaçon et une deuxième fois par les jokers (ils avaient éliminé Rouen en coupe de France à l’Ile Lacroix). Rouen aura failli une minute dans le premier tiers et 10 minutes dans le second.Chez les jokers on retiendra la grosse performance d’Ylonen entre autre mais de toute la formation qui aura fait bloc face aux assauts des normands. Pour les dragons, que dire, c’est certain que sur cette rencontre il y aura eu un manque de réussite devant la cage.Encore une fois, Rouen aura manqué de constance ce qui a été profitable aux visiteurs. Il va vite falloir se remettre la tête à l’endroit dès mardi avec la réception de Chamonix.Si les dragons, depuis leur dernière victoire, sont sûrs de jouer les play-off, la première place elle, est loin d’être assurée. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur