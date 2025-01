Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 37ème journée : Rouen vs Chamonix 1 - 0 (0-0 0-0 1-0) Le 24/01/2025 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Chamonix ] Rouen s’impose au bout du suspens. Les Dragons retrouvent leur glaçon après deux matchs à l’extérieur. Ils sont opposés aux Pionniers de Chamonix qu’ils ont vaincu 5 jours auparavant en déplacement. Chamonix sort de plusieurs belles performances, ils ont fait tomber le leader grenoblois avec maitrise le 10 janvier. Aubrun est aligné dans les cages du côté des Pionniers et le nouvel arrivant Lackovic est présent à la place de Setanen dans la cage Rouennaise. Les Dragons sont privés de Perret, Goncalves, Dmytriw et Naud. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Hayes Jean-Charles le 26/01/2025 à 21:04 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Bernoussi et Cregut assistés de MM. Bergamelli et Maillard Buts :

Rouen : 52.24 Vincent Nesa (ass Sébastian Bengtsson et Alexander Lindelof)

Chamonix : Pénalités 6 minutes contre Rouen 14 minutes contre Chamonix



Les Dragons prennent le jeu à leur compte



Dès le début du match les Dragons imposent une grosse pression en zone offensive sur la cage de Tom Aubrun. Le portier des Pionniers est mis à rude épreuve d’abord par Rech puis Yeo.

Photographe : Marine Romain Le jeu rouennais est porté sur l’attaque en début de tiers ce qui offre deux situations de contre aux chamoniards mais le goalie rouennais est bien en jambe et détourne successivement deux tirs.

Les Chamoniards profitent des nombreux turn over pour se projeter en contre car ils n’arrivent pas installer leur jeu en zone offensive, mais le goalie rouennais a décidé de fermer la boutique ce soir et détourne les tirs du Top scorer du soir et de Penz.

De l’autre côté le jeu est différent, les Dragons se procurent de nombreuses situations de tirs en installant leur attaque en zone offensive mais Aubrun ne baisse pas la garde et détourne tous les tirs dans ce premier tiers.

En fin de tiers, les dragons disposent d’une première supériorité numérique suite à l’exclusion de Mugnier pour faire trébucher. Rouen fini ce tiers en supériorité mais les dragons ne trouvent pas la faille.



Malgré une nette domination des Dragons, le score reste de 0-0 à la fin de ce premier acte. Les constat est clair, nous assistons à un match de gardien, qui détourne 13 tirs pour Lackovic contre 16 pour Aubrun.



Les portiers à l’honneur dans ce tiers



Les dragons débutent le tiers en supériorité mais ne parviennent pas à scorer. S’en suit une succession de pénalité pour chaque équipe.

Dans un premier temps Lampérier est sanctionné pour accrocher. Le Power play des Pionniers s’installe bien en zone offensive, Akerman à deux reprises et Muller lancent à la cage mais le portier réalise les arrêts.

Photographe : Marine Romain Cette supériorité sera finalement tuée par l’équipe de Rouen.

Le jeu est décousu dans ce second acte, aucune des deux équipes ne parvient à imprimer son rythme. Les Pionniers se mettent à la faute par Penz pour accrocher. Le power play des dragons s’installent en zone offensive et Lindelof puis Simonsen trouvent de bon tir mais une fois de plus Aubrun est bien placé et repousse les tirs.

Grinbergs récupère un palet repoussé par son gardien mais l’envoi directement en tribune ce qui offre une double supériorité aux dragons pour retard de jeu.

Les attaquants rouennais cherchent la bonne opportunité, Bengtsson puis Chakiachvili sont proches de tromper le portier mais une fois de plus Aubrun réalise de très bons arrêts et ne laisse pas de rebonds dangereux.

Les Dragons ne parviennent pas à inscrire de but sur cette double supériorité le portier des pionniers réalisent une grosse prestation dans ce tiers avec de nouveau 16 tirs détournés ou arrêtés dans ce tiers.

De l’autre côté Lackovic subit beaucoup moins de tir dans ce tiers avec seulement 5 tirs mais réalisent tout de même un super arrêt sur un face à face en milieu de tiers.



Nesa fini par tromper Aubrun



Après un second tiers dominé en nombre de tir par les Dragons le score reste toujours de 0-0 et le spectacle sur la glace est assez pauvre après 40 minutes.

Photographe : Marine Romain Reste 20 minutes aux Rouennais pour faire la différence. Après 50 secondes de jeu dans le dernier tiers Simonsen est proche d’offrir le premier but aux dragons dans cette partie mais le palet trouve le bas du poteau de Aubrun.

Les Dragons imposent de nouveau leur jeu tout comme dans le premier tiers, ce qui pousse les Pionniers à beaucoup défendre et Tugnutt fini par se mettre à la faute pour un accrocher.

Les dragons disposent d’une nouvelle supériorité mais Chakiachvili est immédiatement sanctionné à son tour pour faire trébucher. Les deux équipes jouent alors à 4 contre 4.

Malgré ces deux exclusions le score reste inchangé.

Comme dans le second tiers Lackovic, le goalie rouennais n’a pas beaucoup de tir a repousser mais reste bien concentré et remporte un duel important face au top scorer du soir côté du côté des Pionniers.

Les Pionniers se mettent une nouvelle fois à la faute par Kauppila après 10 minutes de jeu dans ce dernier tiers.

Photographe : Marine Romain L’offensive rouennaise prends d’assaut la cage de Aubrun et fini par faire trembler les filets.

Bengtsson lance à droite du but et trouve la déviation de Nesa qui parvient à tromper Aubrun (52.24 / 1-0 / Nesa Ass Bengtsson et Lindelof).

L’action est revue en vidéo pour une potentielle crosse haute de Nesa mais le corps arbitrale fini par valider le but.

Ce but met du baume au cœur des supporters qui redonnent de la voix pour porter l’équipe vers la victoire dans ces dernières minutes. Les Pionniers vont bénéficier d’une dernière cartouche avec une supériorité numérique suite à une charge incorrecte de Kytnar mais Lackovic est sur tous les palets et est impérial dans ces dernières minutes.



Les Dragons finissent par remporter ce match dans le dernier tiers par un seul but de Nesa, à noter la très belle performance des deux goalies qui seront élus meilleurs joueurs de chaque équipe dans cette soirée.

