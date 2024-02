Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 38ème journée : Cergy-Pontoise vs Gap 2 - 3 (1-0 1-1 0-1 0-1) Après prolongation Le 02/02/2024 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Gap ] Les Rapaces retrouvent la saveur de la victoire face aux Jokers Le match qui opposait les Jokers de Cergy-Pontoise et les Rapaces de Gap a tenu les spectateurs de l’Aren’ice en haleine. Le match fut ouvert et toujours aussi serré entre deux équipes aimant le jeu. Les franciliens qui voulaient, après deux défaites, reprendre leur marche en avant dans la course à la qualification pour les play-offs n’y ont pas ménagé leurs efforts. En face, les gapençais en crise (9 défaites de suite, changement de coach) et voulant absolument se relancer pour, si possible, sortir in extremis de la zone des play-downs ou, a minima, s’y positionner dans la position la plus favorable, non plus. Finalement les haut-alpins réussirent enfin à briser la spirale de la défaite et gagnèrent (2-3) en prolongation un match où, pour sa première, leur nouveau gardien réalisât fort belle prestation. Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent MAUCEC le 04/02/2024 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2525 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Rohwedder assistés de MM. Cady et Simon Buts :

Cergy-Pontoise : 13.37 Colin Delatour (ass Tomas Pardo et Aurélien Dorey) ; 39.53 Alex Barber (ass Gage Torrel et Raphaël Faure)

Gap : ; 27.25 Ethan Roswell (ass Arthur Escalier et Jordan Mugnier) ; 41.16 Sébastien Rohat (ass Chad Langlais et Ethan Roswell) ; 60.15 Paul Joubert (ass William Leblanc et Chad Langlais) Pénalités 2 minutes contre Cergy-Pontoise 4 minutes contre Gap Cergy prend les devants malgré le gros pressing de Gap





Si les franciliens tentent bien d’imposer leur loi, ils sont souvent pris par les haut-alpins qui les pressent haut et les gênent vraiment dans les relances. Cette stratégie est d’ailleurs à un cheveu de payer quand, sur un palet gratté derrière de but, Olegs Sislannikovs arrive lancé et, une fois servi, déborde sur la droite pour voir ensuite son tir passer entre Sebastian Ylönen et le poteau et la rondelle longer la ligne de but.



Le début de période des Rapaces est très intéressant et Ylönen a plus de travail que McNiven, pourtant sur une interception de Colin Delatour à sa bleue d’attaque, les Jokers ont encore une belle opportunité sur un tir de Théo Gueurif que de portier blanc sort du cadre. Cela semble être le déclic pour les cergypontains et peu après c’est Tristan Crozier qui parvient à se sortir des griffes gapençaises pour décaler sur la gauche Emils Gegeris dont le missile échoue sur McNiven.



Le momentum est alors francilien et le gardien de Gap effectue encore un bel arrêt sur Louis Petit qui avait été démarqué par Philéas Perrenoud. Les Rapaces ont du coup moins de possibilités qu’en début de période mais Chad Langlais, plein axe, parvient à lâcher un gros tir de la bleue sur lequel Ylönen fait le job. Du coup Raphaël Faure riposte aussi par un missile que détourne McNiven. Ensuite c’est Patrick Coulombe qui s’essaie du revers et exploite coup sur coup ses 2 propres rebonds mais il se casse lui aussi les dents sur le gardien.



Photographe : © Lisa Gouvazé (archives)

Les efforts cergypontains finissent tout de même par être récompensés quand Aurélien Dorey lance Tomas Pardo sur la gauche et que ce dernier, d’une passe entre les jambes d’un défenseur, trouve Delatour esseulé dans le cercle opposé. Cette fois McNiven s’incline sur le one-timer du jeune attaquant (1-0, 13.37). Avec son 4ème but de la saison Delatour place son équipe devant au tableau d’affichage.



Forts de cette ouverture du score, les franciliens ne mollissent pas et peu après c’est Nikita Shalei qui fait briller le portier blanc. En face les Rapaces plient mais ne craquent pas. Ils plantent des banderilles à chaque fois qu’ils le peuvent. Pourtant les cergypontains manquent de creuser l’écart sur un terrible tir sur réception déclenché du slot par Sayam Limtong, missile arrêté du casque par McNiven. Gap a du mal et tente de loin par Fabien Bourgeois mais c’est trop facile pour le portier vert. Avertissement sans frais tout de même car, à ne pas faire le break, les Jokers restent à la merci de leurs visiteurs toujours pressant, comme quand William Leblanc presse derrière le but, gagne le puck et trouve Teemu Loizeau devant l’enclave.



Cergy est rejoint mais reprend son avance sur le fil

ème minute, Julien Correia est jugé coupable d’un « accrocher » sur Crozier. Vu des tribunes la sanction semble relativement sévère. Il doit y avoir une forme de justice tout de même car la boite défensive haut-alpine tue sans trop trembler la généreuse pénalité.



Les Rapaces restent toujours aussi pressants et tentent de revenir au score, ce qu’ils font finalement sur une action dans un style plus purement cergypontain. Sur une attaque des Jokers menée par Perrenoud et Pardo, ce dernier se fait contrer et le revirement est fatal. Arthur Escallier remonte le disque sur la droite pour servir Jordan Mugnier contre la balustrade qui trouve immédiatement Ethan Roswell entre les cercles, d’où le défenseur américain ajuste Ylönen (1-1, 27.25). Tout est à refaire pour Cergy.



Les franciliens ont une belle occasion quand Barber, de la droite, trouve R.Faure devant l’enclave lequel se retourne mais tombe à bout portant sur le mur canadien. Le défenseur vert s’illustre peu après mais cette fois dans le rôle du briseur d’action. Sur un nouveau lancement rapide gapençais dans l’axe, Correia met Romain Gutierrez sur orbite, ne laissant à R.Faure débordé que l’option de le faire trébucher. Les Jokers n’ont toutefois pas le deuxième meilleur jeu en box play de la ligue par hasard et ils annihilent complément le powerplay des Rapaces.



Ensuite les 2 équipes continuent à se rendre coup pour coup. Les défenses et surtout les gardiens sont sur le qui-vive. Gap a une grosse opportunité de prendre l’avantage quand sur un nouveau lancement de jeu rapide sur la gauche, William Leblanc grille la politesse à tout le monde et se recentre pour s’offrir un duel avec Ylönen, duel que remporte le gardien international tricolore.

Photographe : © Laurent Robert (archives)

Il s’en suit un temps fort gapençais où cela chauffe sévère sur la cage francilienne avant qu’à leur tour les franciliens ne réagissent et ne finissent une action quasiment à l’intérieur du but de McNiven. Certains joueurs verts semblent réclamer le but mais aucune vérification vidéo n’est réalisée.



A la toute fin de la période, les Jokers donnent un nouveau coup de collier et finissent par décrocher la timbale. La pression est forte sur la cage des blancs qui, après avoir subi plusieurs occasions, cèdent à une poignée de secondes de la pause. Après un gros travail de Torrel que R.Faure avait servi, la rondelle est confiée à Barber qui construit son but comme un grand. Il feinte et se repositionne dans l’axe d’où trouve ensuite la lucarne de McNiven (2-1, 39.53).



Gap égalise et déploie les barbelés

ème tiers et dès la première minute Mugnier, du cercle droit, alerte Ylönen qui était masqué au départ du tir. Les haut-alpins sont vite récompensés derrière. Décalé dans l’axe par Roswell, Langlais bombarde encore et Sébastien Rohat, qui assurait le voile devant l’enclave, dévie l’ogive du patin (2-2, 40.40). Une nouvelle fois les Rapaces qui ne lâchent rien reviennent à hauteur.



Les Jokers repartent à l’abordage mais ils s’exposent toujours en contre. Finalement, ils obtiennent tout de même un nouveau powerplay quand, suite à une remise en jeu, Rohat et Aleksi Hämäläinen s’embrouillent un peu et que le gapençais est jugé coupable d’une « charge avec la crosse ». Le jeu de puissance est plutôt bien joué par les cergypontains mais ils manquent une incroyable chance et ne parviennent à le bonifier. Pourtant Limtong avait trouvé Gueurif complètement démarqué lequel face à une cage complètement ouverte a manqué de réussite et trouvé le montant.



Photographe : © Bruno Gouvazé (archives)

Une fois au complet, les gapençais ne sont pas encore tirés d’affaire car, sur un nouveau pressing de Limtong, c’est Pardo, quasi à bout portant, qui ne parvient pas à tromper McNiven auteur d’un arrêt décisif de la mitaine.



Le chrono avance et aucune des 2 équipes ne parvient à faire basculer le match. Les Jokers poussent et donnent le maximum mais le portier blanc reste désormais infranchissable. Pourtant les occasions s’enchainent mais les contres gapençais sont pas mal non plus. En fin de match Ylönen doit nettoyer sa lucarne du bouclier sur un tir de Tuomas Vartiainen. Dans le duel de gardiens, McNiven répond aussi sur un tir de Gueurif placé au ras du poteau qu’il sort de la botte.



Les Rapaces plient la prolongation sur leur première possession.

Sur la remise en jeu, les haut-alpins gagnent le palet et le binôme Langlais Leblanc trouve Paul Joubert dans l’axe qui s’engouffre dans la brèche. Le jeune attaquant est-il déséquilibré sur la fin de l’action par la tenaille défensive qui finit, tant bien que mal, par se refermer sur lui ou perd-il tout simplement ses appuis ? Quoi qu’il en soit, il chute au sol et dans son élan fait un strike sur Ylönen lequel emporte sa cage. Et le disque dans l’histoire ? Et bien pendant tout ce temps il n’a pas dévié d’un iota sa course et finit tranquillement au fond du but dégondé (2-3, 60.15). Après moult protestations et 2 vérifications vidéo, les arbitres restent sur leur décision initiale et valident le but. Dommage de terminer la rencontre sur cette action confuse où, ayant pris Joubert dans le buffet les patins en avant, il paraissait difficile pour le gardien de jouer le palet.



Photographe : © Laurent Robert (archives)

Avec cette fin de match frustrante les Jokers ne glanent qu’un petit point et font du surplace au classement ne profitant pas des autres matchs du soir. Avec cette 3ème défaite de rang ils vont devoir positiver pendant la mini trêve car la reprise s’annonce relevée : un déplacement chez les Aigles de Nice, un autre concurrent pour la qualification pour les play-offs, suivi de la réception des Bruleurs de loups de Grenoble qui semblent broyer tout ce qui se présente à eux depuis leur finale victorieuse en coupe de France.



Meilleurs joueurs du match :



Michael McNiven pour les Rapaces de Gap



Alex Barber pour les Jokers de Cergy-Pontoise



