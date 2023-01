Hockey sur glace - Ligue Magnus : 38ème journée : Rouen vs Bordeaux 4 - 2 (2-1 1-1 1-0) Le 22/01/2023 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Bordeaux ] LM : Rouen-Bordeaux reportage photos Des photos de la rencontre de la 38ème journée de Ligue Magnus entre les dragons de Rouen et les Boxers de Bordeaux Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 23/01/2023 à 20:34 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Rauline assistés de MM. Collin et Debuche Buts :

Rouen : 06.05 Rolands Vigners ; 16.38 Kelsey Tessier (ass Sacha Guimond et Christophe Boivin) ; 27.52 Sacha Guimond (ass Vincent Nesa) ; 58.27 Sacha Guimond

Bordeaux : ; 07.38 Enzo Carry (ass Massimo Carozza et Loïk Poudrier) ; 24.13 Karri Forsblom (ass Maxime Legault et Fabien Colotti) Pénalités 10 minutes contre Rouen 2 minutes contre Bordeaux



Photographe : Marine Romain



PS : on recherche un rédacteur pour les matchs de Rouen à domicile, si vous êtes intéressés nous contacter à l'adresse : redaction@hockeyhebdo.com







