Rouen engrange de la confiance Hasard du calendrier, Rouen retrouve Mulhouse après la demi finale de coupe de France, pour un nouvel opus des confrontations entre un Dragon visant le podium pour lequel chaque point compte et un scorpion qui se pique d'être leur bête noire cette saison. Mais rien de mieux que ces matchs relevés pour se préparer en vue de la finale face aux voisins Picard le 16 Février prochain ! Rouen - l'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Ludovic Manchon le 28/01/2020 à 11:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2747 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Gremion assistés de MM. Collin et Yssembourg Buts :

Rouen : ; 21.42 Nicolas Ritz (ass Marc-André Thinel et Kévin Dusseau) ; 37.32 Joël Caron (ass Mathieu Roy et Cam Barker) ; 43.31 Joris Bedin (ass Anthony Guttig et Marc-André Thinel)

Mulhouse : 13.47 Julien Munoz (ass Lucien Onno et Josh Bowes) Pénalités 22 minutes dont 10 à Lamperier contre Rouen 10 minutes contre Mulhouse



Mulhouse ouvre la marque

Marine Romain

Comme cela devient une habitude sur les bords de Seine ces derniers temps, c’est le club visiteur qui ouvre les débats en emportant le face off, puis en se projetant sur le camp adverse avec Wilson pour un premier tir de semonce. Les Dragons vont alors se mettre en ordre de marche et prendre rapidement l’ascendant sur l’adversaire. Thinel, Bouvet puis Barker vont être les premiers à tenter leur chance. Aidés en cela par une pénalité contre Mulhouse ( 3’) ils cherchent l’ouverture du score, mais Papillon, impérial, se montre solide devant son but.

Un peu trop agressifs les Rouennais sont à leur tour rattrapés par la patrouille. Mais les scorpions ne feront pas mieux que leur homologue, puisque seul Bowes arrivera à tirer vers la cage plein axe.

De retour à égalité, porté par leurs partisans, Rouen réinvestit la zone adverse. Barker obligeant le cerbère à bloquer le palet en deux temps sur un tir en puissance (12’).

Alors que les dragons semblent être bien partis dans ce match, c’est Mulhouse, profitant d’un contre sur un palet contré par Bowes qui va ouvrir la marque, sa transmission de palet vers Onno côté gauche, laisse le temps à ce dernier de faire une passe en retrait vers Munoz qui plein axe fusille Pintaric (13.47 / 0-1 / MUNOZ ass ONNO et BOWES).



Les dragons motivés poursuivent leurs attaques vers la cage de Papillon, mais ce dernier n’est pas vraiment inquiété par des tirs Rouennais qu’il voit arriver de loin, Rouen ne mettant pas de trafic devant la cage. A deux minutes de la fin de ce premier tiers Rouen est à nouveau sanctionné, ce qui redonne la possibilité à leur adversaire de prendre le large, mais les killer play de Rouen musellent les attaques des scorpions.



F.O. : Rouen 9 – Mulhouse 5 / / Tirs : Rouen 11 – Mulhouse 6



La remontée de Rouen

Marine Romain

Les scorpions reprennent le début de ce tiers comme pour le premier tiers, en attaquant le cerbère Normand. Jurik se montre le plus dangereux en rodant près du but à la recherche du palet de rebond. Sur l’engagement suivant, Dusseau réussit à récupérer le palet à la bleue, suite à un mauvais dégagement de Mulhouse, qu’il transmet à Thinel posté devant le slot. Malgré un gri-gri pour garder le palet, Papillon arrive à dévier le palet, mais Ritz arrivé en renfort, en profite pour propulser le palet dans le but ouvert (21.42 / 1-1 / Ritz ass Thinel et Dusseau).



Rouen survolté se met à faire feu de tout bois vers la cage adverse. Les attaquants tournent autour de la zone de but comme des abeilles sur un essaim, provoquant une pénalité contre Mulhouse. Puis a quelques secondes de la fin de pénalité, une nouvelle faute est sifflée contre Mulhouse, de frustration à force de chercher en vain à chiper le palet à thinel. Les attaques Normandes ne font pas plier la défense des Scorpions, avec un Goal toujours affuté qui bloque à qui mieux mieux les palets de Bedin (25.52) puis de Deschamps (29.51).

Rouen subit à son tour les affres de la prison, mais tient bon également face aux tentatives des Scorpions, bloquant leurs attaques avant que celles-ci soient dangereuses pour le gardien de Rouen. De retour à égalité Rouen joue lui aussi la carte du contre parfait, avec une échappée en one timer de Caron qui d’un tir du cercle gauche trompe Papillon sur un tir à mi épaule (37.32 / 2 - 1 / Caron ass Roy et Barker).



Les trois minutes restantes seront gérées sans problème par Rouen, Mulhouse ne se montrant pas particulièrement dangereux. ce même sur un tir du vétéran Hecquefeuille, capté d’une belle mitaine par Pintaric, ou ensuite sur une nouvelle supériorité sifflée contre Rouen, que ces derniers gèrent de main de maitre.



F.O. : Rouen 15 – Mulhouse 5 / / Tirs : Rouen 15 – Mulhouse 9



Un tiers bien géré par les Dragons

Marine Romain

A peine remonté sur la glace sur ce dernier tiers, que Rouen prend l’ascendant sur les joueurs du coach Treille, afin de s’assurer la maitrise du palet, même s’il reste une poignée de secondes à jouer en infériorité. Deschamps porte le danger en contre dès le retour à égalité, mais une fois de plus Papillon maintien son équipe dans le match.

A force de pousser, les Rouennais obtiennent une pénalité qui va être bien gérée par les unités spéciales. Sur un bon travail dans la zone adverse, Thinel passe vers Guttig positionné dans le cercle gauche. Il repique vers le centre et tire vers le but. Bedin esseulé dévie le palet pour tromper de près Papillon (43.31 / 3 – 1 / Bedin ass Guttig et Thinel).



Afin de ne pas laisser une chance aux Scorpions de marquer, les Dragons continuent d’assiéger le camp adverse, les attaquants tout comme les défenseurs forment un bloc homogène et compact pour d’un côté effectuer des attaques rapides et précises, et de l’autre bloquer les palets que l’adversaire a du mal à garder bien longtemps en sa possession. Ainsi le plus souvent c’est le cerbère de Mulhouse qui se retrouve le point de mire, et joue de la mitaine face à Lehtonen (46’) puis Ritz.

Marine Romain

Malgré deux supériorités coup sur coup, Mulhouse n’arrive pas à rattraper son retard malgré les tirs de sevcenko et Downey dans le money time. La faute à une équipe de Rouen soudée et concentrée qui ne laisse que très peu d’occasions de tir à leur adversaire du jour. Le coach Treille fini par appeler un temps mort pour donner ses instructions à deux minutes de la fin du tiers, puis fait sortir son gardien. Mais cette fois, les dragons font preuve d’assurance et empêchent Mulhouse de bénéficier d’une prolongation.

Les dragons empochent les trois points indispensables pour esperer une troisième place, prochain gros morceau Angers actuel dauphin de Grenoble.



F.O. : Rouen 12 – Mulhouse 6 / / Tirs : Rouen 10 – Mulhouse 9

