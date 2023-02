Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 39ème journée : Cergy-Pontoise vs Nice 4 - 3 (0-0 4-1 0-2) Le 14/02/2023 Aren'Ice de Cergy Pontoise [ Cergy-Pontoise ] [ Nice ] Cergy se fait peur contre Nice Les Jokers de Cergy-Pontoise, accrochés à leur 6ème place au classement, restaient sur 8 victoires lors de leurs 11 derniers matchs et recevaient les Aigles de Nice pour le compte de la 39ème journée de championnat de France d’élite masculine de Hockey sur glace. Les azuréens, à la 11ème place, se trouvaient dans une dynamique nettement moins positive et restaient sur 4 défaites consécutives. Pour ce retour à l’Aren’ice, les azuréens allaient-ils retrouver le chemin de la victoire chez un adversaire contre lequel les matchs furent serrés cette saison ? Victoire des Aigles à Nice (3-2) et victoire des Jokers à Cergy (4-3). Finalement, à la faveur d’un très gros deuxième tiers et dans un scénario assez proche de la dernière confrontation, ce sont à nouveau les Jokers qui l’emportèrent à la maison (4-3) mais en s’étant fait encore très peur en toute fin de match. Aren'Ice de Cergy Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 17/02/2023 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2010 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Levasseur assistés de MM. Collin et Laboulais Buts :

Cergy-Pontoise : 21.38 Théo Gueurif (ass Robert Baillargeon et Anthony Rinaldi) ; 22.00 Aaron Miller (ass Will Thompson et Pierre-Charles Hordelalay) ; 24.31 William Makinen (ass Jake Horton et Anthony Rinaldi) ; 34.53 Thomas Suire (ass Samuel Salonen et Gage Torrel)

Nice : ; 30.15 Julius Valtonen ; 52.59 Antoine Torres (ass Louis-Mathieu Belisle et Jérémie Penz) ; 58.33 Mikael Kuronen (ass Miha Stebih et Mathieu Mony ) Pénalités 8 minutes contre Cergy-Pontoise 4 minutes contre Nice Acte 1 : Jokers et Aigles se quittent dos à dos



En quête de gros points, les Aigles de Nice sont venus à l’Aren’ice avec la ferme intention d’y faire un résultat. Même privés en attaque de Eetu Paasovaara, désormais parti voler avec les Rapaces de Gap, et de Arturs Mickevics, frappé il y a quelques semaines par un drame familial sur lequel il est inutile de s’appesantir, ils jouent crânement leur jeu et sont les premiers à se mettre en évidence par Julius Valtonen bien servi de derrière le net. Si Antoine Gilbert, le goal des Jokers imaginait ne pas avoir trop de travail ce soir, c’est raté.

Puis un numéro 71 répond à un autre numéro 71, c’est au tour de Anthony Rinaldi de voir si Evan Weninger, le goal des Aigles, est bien concentré dans le but azuréen.



Photographe : © Bruno Gouvazé Les Jokers n’impriment pas l’intensité et la vitesse habituelle dans leur jeu ce qui convient parfaitement aux Niçois. Ainsi, même si, pour les franciliens, William Mäkinen a une grosse opportunité puis, plus tard, Gage Torrel tire juste au-dessus, les Aigles font largement jeu égal et sont très dangereux. D’abord par Mikael Kuronen lequel par deux fois trouve Gilbert sur sa route. Ensuite, par Lucas Bonnardel qui se retrouve seul face au portier vert après avoir gratté un puck derrière la cage. Antti Kauppila tente bien sa chance pour les Jokers mais ce sont à nouveau les Aigles, Antoine Torres plus précisément, qui obligent Gilbert à un nouvel arrêt

Après 7 minutes de jeu, les cergypontains ont enfin l’occasion de prendre le momentum suite à la faute de Valtonen qui charge dans le dos avec sa crosse Vincent Melin et le projette dans le coin, mais sur leur première phase de jeu en avantage numérique, Loïc Farnier trouve le moyen de commettre une dureté sur Mathieu Mony qui faisait le ménage devant l’enclave. Dommage car, à 4 contre 4 puis sur le reliquat d’infériorité numérique qu’ils eurent à jouer, aucune vraie occasion n’a été obtenue.

Les azuréens continuent à jouer à leur main et Hugp Proux tente un revers qui finit dans la mitaine de Gilbert. Peu après, Valtonen seul devant l’enclave bute sur le portier francilien. Rinaldi tente un beau lancer à la cage à 5 minutes de la pause mais ne trompe pas Weninger. Les 2 alignements se neutralisent donc jusqu’au terme de la période.



Premier vingt fut joué sur un faux rythme dans lequel les Jokers ne purent déstabiliser ni étouffer les Aigles. Du coup, les niçois en profitèrent pour se créer les plus belles occasions même si les 2 gardiens se partagèrent équitablement le nombre d’arrêts, 15 chacun.



Acte 2 : Les Jokers foudroient les Aigles



Dès le retour sur la glace, les maralpins confirment leurs bonnes dispositions et Miha Stebih est l’auteur du premier lancer à la cage sur le but francilien. C’était néanmoins sans compter sur les cergypontains qui sont revenus avec un tout autre visage. Ils accélèrent et marquent deux buts en moins d’une minute. Le premier en exploitant une erreur de relance des niçois mis sous pression par leur forecheck. Anthony Rinaldi hérite du palet dans le slot, se retourne et part sur la gauche avant de servir Robert Baillargeon dans le cercle droit lequel remet devant l’enclave à Théo Gueurif qui trouve la place pour glisser le disque au fond du but (1-0, 21.38).



Dès la remise en jeu, les verts gagnent le puck et Jake Horton sollicite à nouveau Weninger qui le gèle. Pas le temps de souffler pour les azuréens car sur la phase de jeu suivante les Jokers doublent la mise. Sur la remise en jeu gagnée sur la droite par Horton, Pierre Charles Hordelalay prend la rondelle et la laisse en retrait pour William Thompson qui sert Aaron Miller à droite lequel drible pour se recentrer et marquer d’un petit revers au milieu de la mêlée devant la cage encombrée (2-0, 22.00).

Le coach niçois demande immédiatement son temps mort pour casser un peu le vent de folie qui est en train de gagner les attaquants verts.



Cela a le mérite de permettre à ses hommes de planter une banderille juste après, Valtonen, encore lui, bien servi par Ondrej Kopta oblige Gilbert à faire l’arrêt. Mais le momentum reste francilien et Cergy marque à nouveau dans la foulée. Rinaldi se bat sur la gauche pour éviter au palet de ressortir de la zone, et de dos, l’envoie en aveugle par la bande dans le coin où Horton se rue pour aller le disputer au défenseur. L’américain arrache le puck et le recentre dans le haut du slot d’où William Mäkinen ajuste Weninger en lucarne (3-0, 24.31).



Photographe : © Bruno Gouvazé Le coach azuréen décide alors de changer de gardien, Evan Weninger sortant au profit de Isaac Charpentier.

Le backup n’attendra pas longtemps pour être mis à l’épreuve. Louis Petit récupère le puck suite à un pressing avant mais bute sur le portier blanc. Ce dernier aura peu après l’occasion de donner raison à son coach quand il stoppe de la botte une belle tentative de Horton qui avait été bien trouvé par Miller. Tout roule pour les cergypontains jusqu’à la mi tiers où ils offrent, sur un plateau d’argent, un but qui relance les niçois. Vincent Melin stoppe une offensive azuréenne et le palet arrive sur Farnier redescendu lui prêter main forte. Malheureusement pour les Jokers, l’attaquent veut relancer pour son défenseur d’un revers et Valtonen qui passait là surgit et contrôle pour ajuster de près le portier vert dans un face-à-face (3-1, 30.15).



Ce but agace un peu les Jokers et une minute après, lors d’une phase offensive, Rinaldi commet une faute tout aussi stupide qu’inutile en chargeant dans le dos avec sa crosse Louis Mathieu Belisle, le capitaine niçois, alors que les officiels venaient de siffler un arrêt de jeu. Etait-ce la réponse à une provocation ? Lui seul le sait mais la bévue sera sans conséquence, la boite défensive verte obtenant de façon plutôt indolore le penalty kill.

Les franciliens semblent tout de même pouvoir s’orienter vers une victoire facile quand ils inscrivent un nouveau but. Gage Torrel replié en défense coupe une passe sur une attaque de Nice et Samuel Salonen remonte le puck à droite jusqu’à la bleue après laquelle il s’arrête pour ouvrir à l’opposé pour Thomas Suire qui du haut du cercle allume Charpentier (4-1, 34.53).



Nice s’accroche mais les Jokers ont pris le dessus. A 4 minutes 30 de la pause les 2 équipes perdent temporairement chacune un joueur, Rinaldi et Belisle continuant leurs explications. Bilan des courses, 2 minutes pour dureté pour le premier et même punition pour obstruction pour le second. Le jeu à 4 contre 4 ne donne rien sauf un beau tir de Jérémie Penz et, une fois au complet, aucune grosse occasion n’est à noter jusqu’au retentissement de la sirène.



Grosse domination des Jokers dans le tiers médian (17 tirs contre 11 pour Nice) ce qui leur permit de prendre le large. La principale fausse note de la période fut l’offrande faite à Nice pour son but.



Acte 3 : Les Aigles finissent comme des balles



Finalement il sera dit que dans cette partie l’hospitalité des cergypontains consiste à laisser à leurs visiteurs le premier tir de chaque période. Valtonen accueille avec plaisir cette coutume mais Gilbert fait l’arrêt. Ont-ils inconsciemment décidé d’entrer en gestion de leur avance ou rencontrent-ils un coup de moins bien ? Quoi qu’il en soit le Jokers baissent progressivement un peu de rythme ce qui permet aux Aigles d’être plus pressants. Raphaël Faure a beau avoir une opportunité qui flirte avec la lucarne, les franciliens se procurent moins d’occasions nettes. Plus tard, Faure commet même un slashing sur Samuli Vainniopää qui repartait à l’attaque. Les unités spéciales maralpines sont une nouvelle fois néanmoins tenues en échec par la boite défensive verte.



Photographe : © Bruno Gouvazé Finalement, à 7 minutes du terme de la rencontre, les blancs sont récompensés de leurs efforts et réduisent la marque, certes avec un peu de réussite. Sur une attaque placée, Penz devant la bleue dans l’axe décale pour Beslisle sur la droite lequel s’avance un peu avant de lancer à la cage et d’utiliser malgré lui la tête de son coéquipier Torres comme d’un bumper, ce dernier déviant du casque dans le but (4-2, 52.59).



Ce but conforte les Aigles qui continuent à pousser face à des Jokers qui tiennent à ce stade encore plutôt bien malgré 2 chaudes alertes. A 2 minutes 30 de la fin, les niçois jouent cage vide et font le siège du but cergypontain. Ils en sont récompensés une minute plus tard. Le palet tourne au tour du bloc vert, jusqu’à ce que Mony et Stebih se l’échange avant de servir Kuronen qui surprend Gilbert possiblement masqué au départ du tir (4-3, 58.33).



Revenus à une longueur les azuréens rejouent cage vide les 45 dernières secondes et tentent de récidiver face à des Jokers qui ont dû trouver le temps sacrément long mais qui exultent au retentissement de la sirène finale.



Photographe : © Bruno Gouvazé Que d’émotions dans ce dernier tiers dominé par les niçois crédités de 12 tirs cadrés contre seulement 4 pour les pensionnaires de l’Aren’ice.

Avec cette victoire les cergypontains consolident leur 6ème place au classement et se constituent, avec un match en moins, un matelas de 8 points d’avance sur les Scorpions de Mulhouse. Ils restent aussi collés à 1 point des Boxers de Bordeaux et des Rapaces de Gap, 2 adversaires contre lesquels ils rejoueront d’ici la fin de la saison régulière. Ce ne sera pas de trop vu la fin de semaine qui s’annonce pour eux : un déplacement chez les Brûleurs de Loups de Grenoble suivi, le lendemain à Jean Bouin, d’une dernière confrontation avec les Aigles qui voudront prendre leur revanche.

Les niçois réalisent une mauvaise opération ce soir et auront, la veille de la réception des Jokers, à bien négocier la réception d’un concurrent direct : le Hormadi d’Anglet qui les devance de 2 points.



Meilleurs joueurs du match :

Julius Valtonen pour les Aigles

William Mäkinen pour les Jokers



Toutes les photos de © Bruno Gouvazé © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







