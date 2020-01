Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 39ème journée : Chamonix vs Bordeaux 3 - 4 (1-0 1-2 1-1 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 28/01/2020 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Bordeaux ] Les Boxers l’emportent au bout du suspense En difficulté depuis trois matchs avec des défaites par un but d’écart, ce mardi les Pionniers n’avaient pas le droit à l’erreur face à Bordeaux, concurrent direct dans la course aux playoffs. Régulièrement à quelques points des Boxers, les Chamoniards n’ont jamais réussi à renverser la tendance pour leur chiper la 6e place. Dernière opposition de la saison pour ces deux formations, sûrement l’occasion ou jamais pour les Pionniers. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie RICHIER le 30/01/2020 à 17:36 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1220 spectateurs Arbitres : M. Barcello G assisté de M. Margry et ? Buts :

Chamonix : 00.58 Samuel Salonen (ass Joonas Sammalmaa et Malo Ville) ; 28.43 Fabien Kazarine (ass Samuli Kivimaki et Mathieu Briand) ; 44.40 Henric Andersen

Bordeaux : ; 20.43 Charles-Eric Legare (ass Marc André Lévesque) ; 26.13 Charles-Eric Legare (ass Alexandre Ranger et Felix-Antoine Poulin) ; 53.08 Loïk Poudrier (ass Felix-Antoine Poulin et Félix Petit) ; 65.00 Loïk Poudrier Pénalités 33 minutes dont 25 à Terrier contre Chamonix 20 minutes contre Bordeaux Léger avantage chamoniard



Les Pionniers débutent de la meilleure des manières ! Une faute est sifflée à l’encontre de Maxime Moisand, qui va très vite regretter son erreur. À peine 5 secondes en supériorité suffisent à Samuel Salonen, pour envoyer le palet au fond des filets sur un tir en one-timer, 1-0 à 0’58 [5-4].



Maxime Richier

Si les Boxers remettent rapidement de l’intensité pour revenir dans la course, Richard Sabol se montre à son avantage dans la cage chamoniarde en sortant de nombreux palets du cadre.

Pourtant en boxplay, une belle opportunité s’offre aux Pionniers, Fouquerel s’en tire à merveille face à deux chamoniards, en repoussant le tir à bout portant de Briand. S’en suivra une nouvelle occasion locale, qui mettra le doute dans les esprits du quatuor arbitral, l’action est revisionnée et la vidéo confirmera la première décision, pas de break pour les Pionniers.

Dans ce match ouvert, le puck repart dans le sens inverse, Sabol s’interposera par deux fois face à Legare.

Dans ce premier acte, les deux formations proposent une partie rythmée par de belles occasions de part et d’autre. Le jeu accélère encore dans la dernière minute avant la pause. Félix Petit fuit en break sans parvenir à glisser la rondelle dans la cage. Son homologue, le numéro 10 chamoniard, Enzo Baravaglio se distingue à son tour, par un tir qui mettra Fouquerel en difficulté, la cage est vide mais aucun Pionniers ne parviendra à conclure. Le score en restera à 1-0 en faveur des locaux.





Avantage annulé



Sur un raid solitaire en contre, Charles Eric Legare remet les compteurs à zéro dans les toutes premières secondes de la deuxième période, 1-1 à 20’43.



Les Bordelais n’ont pas l’intention de s’arrêter là et prennent en main ce tiers. Leur temps fort finira par être concrétisé. Grâce à une splendide action collective, les visiteurs prennent l’avantage. Abandonné de tout marquage, Alexandre Ranger à droite, transmet à Legare au second poteau qui feinte de fort belle manière Sabol, le portier ne peut rien faire, 1-2 à 26’13.



Maxime Richier

À contre courant depuis l’entame du tiers, les Pionniers se font logiquement dépasser au score. Il faudra attendre un power-play pour voir les Haut-Savoyards reprendre la possession de la rondelle. Fabien Kazarine en profite pour conclure et rendre la pareille à Bordeaux, 2-2 à 28’43 [5-4].



Au plus grand damne des supporters, il n’y aura pas de « bis repetita », pas de nouveau but en power-play, malgré une double supériorité numérique. Les équipes restent dos à dos. Les locaux payent leur manque de précision dans leurs transmissions.

Les dernières minutes de cette période seront marquées par un fait de jeu important, Matthias Terrier est exclu suite à un coup de genou et laisse ses partenaires en infériorité durant 5 minutes !

Trop de power-play gâchés par les Chamoniards, gèleront le score à 2 partout à la pause.





Score toujours partagé



Si les joueurs de Saarikoski ont manqué le coche des supériorités, les Boxers n’ont pas su faire mieux durant 5 minutes ! Les locaux croient alors en leur bonne étoile, Henric Andersen montre la voie en leur redonnant l’avantage, 3-2 à 44’40.



Maxime Richier

Les Bordelais frustrés, enchaînent alors les pénalités. Eriksson voit son tir dévié par la crosse de Fouquerel.

L’histoire de ce match s’écrit avec de nombreuses pénalités, Bordeaux au complet, c’est au tour de Tolvanen et Besson de prendre place en prison. Malgré un arrêt incroyable du bout de sa botte, Sabol ne sera pas récompensé… Les Bordelais épuisent la défense adverse et Loik Poudrier égalise à un moment crucial, 3-3 à 53’08 [5-4].



Les dernières minutes sont irrespirables, mais aucune des deux équipes ne feront évoluer le score et devront donc se départager en prolongation.





Prolongation prolongée…



La prolongation reste dans la continuité des précédents tiers. Les Pionniers obtiennent encore un power-play, qui ne leur profitera pas !

A 20 secondes du terme, Labelle est proche du chaos, mais Sabol s’en sort avec de la réussite.

Pas de but, les tirs au but devront conclure cette partie.



Les Pionniers étaient à leur avantage à l’entame, avec deux arrêts de Sabol et un but de Eriksson, pourtant ce sont bel et bien les Bordelais qui s’imposeront. Levesque, Legare, très en vu dans ce match et Poudrier, buteurs mettent la pression à Sammalmaa et Andersen qui se heurtent à Fouquerel. Victoire 3 tirs à 2 des Bordelais !



Maxime Richier

Les deux formations ont rendu une belle copie ! Les Boxers de Bordeaux s’imposent sur le fil, 4 buts à 3 à Chamonix. Malgré de nombreuses opportunités en supériorité numérique, les Pionniers n’ont pas su concrétiser leurs temps forts. Bordeaux reste donc toujours devant Chamonix, mais ces derniers devront se méfier du retour de Gap, qui se trouvent à seulement 4 points et Anglet, 8 points, afin de pouvoir jouer les playoffs ! A 5 journées de la fin, le top 8, pourrait ne pas être encore définitif. Affaire à suivre, ce vendredi, à Grenoble pour les Pionniers. Bordeaux patientera jusqu’au 11 février pour se déplacer à Mulhouse.

