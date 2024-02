Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 39ème journée : Rouen vs Anglet 7 - 2 (2-0 1-1 4-1) Le 13/02/2024 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Anglet ] Retour gagnant pour Christophe Boivin et les Dragons Les Dragons retrouvent l’île Lacroix après cette trêve internationale. Ce match marque le retour de Christophe Boivin à la compétition le jour de ces 28 ans après avoir été éloigné des terrains durant 10 mois pour soigner un cancer au Canada. Les Rouennais sont toujours privés de Flick, Mallet et Yeo. Julien Gaubert fait lui aussi sa première apparition sur la feuille de match côté Rouennais à la place de Caubet. Du côté de l’Hormadi pas d’absence, l’effectif est au complet. Dylan Saint Cyr est le portier du soir. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Hayes Jean-charles le 15/02/2024 à 07:17 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Dehaen assistés de MM. Caillot et Yssembourg Buts :

Rouen : 03.51 Tommy Perret ; 10.17 Rolands Vigners (ass Kristaps Sotnieks et Noa Goncalves-Nivelais) ; 23.42 Milan Kytnar (ass Anthony Rech) ; 40.16 Christophe Boivin (ass Florian Chakiachvili et Francis Perron) ; 47.42 Sacha Guimond (ass Anthony Rech et Quentin Tomasino) ; 49.20 Christophe Boivin (ass Kristaps Sotnieks et Vincent Nesa) ; 58.36 Vincent Nesa (ass Jordan Herve et Tommy Perret)

Anglet : ; 29.07 Vincent Deslauriers (ass Keith Getson et Dylan Saint Cyr) ; 47.55 Colin Doyle (ass Maurin Bouvet et Fabien Kazarine) Pénalités 33 minutes dont 2+20 à Hascak contre Rouen 41 minutes dont 5+20 à Doyle contre Anglet



Rouen dominateur fait le break



Les deux équipes retrouvent le chemin de la compétition après une courte trêve et cela se ressent avec peu de temps mort dans le début de partie. Les deux équipes se livrent et vont vers l’avant sans réelle construction.

Rouen prends doucement l’ascendant sur son adversaire et va investir la zone offensif.

Nesa lance à la cage, le palet est récupéré par les angloys qui le perdent rapidement dans leur zone suite à un bon pressing de Perret qui revient vers le but et trompe Saint Cyr lors de son retour vers le slot (1-0 / 03: 51 / Perret).

Photographe : Marine Romain Le match est lancé les rouennais concrétisent sur l’un des premières occasions du match.

Les Angloys ont du mal à retrouver le contrôle du palet à l’exception d’une envolée de Doyle sur une récupération en zone neutre qui ne trouve pas le cadre.

Saint Cyr va être mis à contribution à de nombreuses reprises par la suite que ce soit par Vigners ou de nouveau Perret.

Un nouveau temps fort de Rouen est conclu par un but du top scorer du soir, Vigners. Le palet est dévié à la suite d’un tir de Goncalves, Sotnieks remet au centre pour Vigners qui trompe Saint Cyr d’un tir en one timer puissant (2-0 / 10:17 / Vigners ass Sotnieks et Goncalves)



Les Rouennais font le break dans ce premier tiers et on voit mal les Angloys scorer dans ce premier tiers malgré un réveil dans les 5 dernières minutes.



Rouen rentre aux vestiaires avec un net avantage au score.



Les Angloys gardent espoirs dans ce second tiers



Les joueurs de l’Hormadi reviennent avec de meilleures intentions du vestiaire mais sont rapidement pénalisés à la suite de leur excès d’engagement et Doyle est chassé.

Photographe : Marine Romain Les Rouennais s’installent en zone offensive Kytnar travail et transmet à Rech à l’opposé qui feinte le tir et remet aussitôt à Kytnar qui trouve le chemin des filets, Saint Cyr n’a pas eu le temps de faire son déplacement et laisse la cage grande ouverte pour Kytnar (3-0 / 23:42 / Kytnar ass Rech).

Rouen va à son tour être pénalisé par Perron, les Angloys essayent de mettre la pression sur Pintaric mais se font peur à la suite d’un contre mal négocié entre Tomasino et Cantagallo qui avaient l’occasion de tuer le match. Cantagallo est à son tour chassé pour faire trébucher.

Les joueurs de l’Hormadi s’installent en zone offensive Getson lance, Pintaric relâche le palet qui est récupéré par Deslauriers qui fait le tour de la cage pour tromper Pintaric (3-1 / 29:07 / Deslauriers ass Getson et Saint Cyr).

Les Angloys sont plus présents dans ce second tiers et bénéficient d’une nouvelle supériorité numérique avec l’exclusion de Chakiachvili pour obstruction mais cela ne leur permet pas de revenir au score.



Rouen est toujours devant dans ce second tiers et gère son avance.



Boivin fait le chaud pour son retour



Dès le retour des vestiaires Rouen s’installe en zone offensive Chakiachvili sert Boivin à droite de la cage qui ajuste Saint Cyr sur un tir en première intention sous la barre, le portier est battu (4-1 / 40:16 / Boivin ass Chakiachvili et Perron)

Photographe : Marine Romain Les Angloys sont cueillis à froid après le retour des vestiaires avec ce nouveau but mais essayent de réagir par Deslauriers puis une situation assez compliquée devant Pintaric qui s’en sort en bloquant le palet.

Les Rouennais accélèrent le jeu et font bien circuler le palet, Rech se décale pour aplatir la défense puis transmet à Guimond qui délivre un slap puissant qui vient se loger dans la lucarne de Saint Cyr masqué par le trafic qui ne peut pas s’interposer (5-1 / 47:42 / Guimond ass Rech et Tomasino).

Les Dragons prennent le large dans ce match mais se mettent à la faute part Kytnar pour faire trébucher.

Les Angloys gagnent l’engagement et trouve le chemin du but en 3 passes, Bouvet trouve Doyle dans l’enclave qui ajuste Pintaric sans être gêné par un défenseur (5-2 / 47:55 / Doyle ass Bouvet et Kazarine).

Photographe : Marine Romain C’est à ce moment du match que Christophe Boivin décide de rappeler au public rouennais de quoi il était capable, à la suite d’une récupération de palet en zone neutre il s’enfonce en zone offensive entre deux défenseurs et trompe le portier d’un tir sous la barre après un beau run solitaire (6-2 / 49:20 / Boivin ass Sotnieks et nesa).

Les Rouennais assument leur supériorité et la fin de match est haché par une pluie de pénalité côté Angloys ce qui offre des possibilités de scorer au Rouennais et notamment à Boivin qui est à deux pas d’un hat trick pour son premier match.

C’est finalement l’expérimenté Nesa qui vient sceller le score de ce match après une sortie de zone bien négociée avec Hervé qui remet en retrait à Nesa qui tir en première intention, Saint Cyr relache et Nesa se reprends pour inscrire le dernier but de ce match (7-2 / 58:36 / Nesa ass Hervé et Perret)



Les Rouennais reprennent le championnat par une victoire qui leur permet de conforter leur première place.

Boivin a réussi son retour à la compétition avec 2 buts dans le dernier tiers.



Rouen se déplace à Amiens pour le prochain match tandis que Anglet reçoit Nice. Les deux équipes retrouvent le chemin de la compétition après une courte trêve et cela se ressent avec peu de temps mort dans le début de partie. Les deux équipes se livrent et vont vers l’avant sans réelle construction.Rouen prends doucement l’ascendant sur son adversaire et va investir la zone offensif.Le match est lancé les rouennais concrétisent sur l’un des premières occasions du match.Les Angloys ont du mal à retrouver le contrôle du palet à l’exception d’une envolée de Doyle sur une récupération en zone neutre qui ne trouve pas le cadre.Saint Cyr va être mis à contribution à de nombreuses reprises par la suite que ce soit par Vigners ou de nouveau Perret.Un nouveau temps fort de Rouen est conclu par un but du top scorer du soir, Vigners.Les Rouennais font le break dans ce premier tiers et on voit mal les Angloys scorer dans ce premier tiers malgré un réveil dans les 5 dernières minutes.Rouen rentre aux vestiaires avec un net avantage au score.Les joueurs de l’Hormadi reviennent avec de meilleures intentions du vestiaire mais sont rapidement pénalisés à la suite de leur excès d’engagement et Doyle est chassé.Rouen va à son tour être pénalisé par Perron, les Angloys essayent de mettre la pression sur Pintaric mais se font peur à la suite d’un contre mal négocié entre Tomasino et Cantagallo qui avaient l’occasion de tuer le match. Cantagallo est à son tour chassé pour faire trébucher.Les Angloys sont plus présents dans ce second tiers et bénéficient d’une nouvelle supériorité numérique avec l’exclusion de Chakiachvili pour obstruction mais cela ne leur permet pas de revenir au score.Rouen est toujours devant dans ce second tiers et gère son avance.Les Angloys sont cueillis à froid après le retour des vestiaires avec ce nouveau but mais essayent de réagir par Deslauriers puis une situation assez compliquée devant Pintaric qui s’en sort en bloquant le palet.Les Dragons prennent le large dans ce match mais se mettent à la faute part Kytnar pour faire trébucher.Les Rouennais assument leur supériorité et la fin de match est haché par une pluie de pénalité côté Angloys ce qui offre des possibilités de scorer au Rouennais et notamment à Boivin qui est à deux pas d’un hat trick pour son premier match.C’est finalement l’expérimentéLes Rouennais reprennent le championnat par une victoire qui leur permet de conforter leur première place.Boivin a réussi son retour à la compétition avec 2 buts dans le dernier tiers.Rouen se déplace à Amiens pour le prochain match tandis que Anglet reçoit Nice. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur