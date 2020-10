FICHE TECHNIQUE



829 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Ernecq, assistés de MM. Barthe et Briolat Buts :

Anglet : ; 13:04 Benjamin Berard (ass Victor Ranger et Louis Vitou) ; 14:54 Pierre Maxime Poudrier (ass Thomas Decock et Lionel Tarantino) ; 16:47 Thomas Decock (ass Lionel Tarantino et Sébastien Gauthier) ; 18:17 Nicolas Arrossamena (ass Riku Silvennoinen) ; 55:27 Pierre Maxime Poudrier (ass Lionel Tarantino et Riku Silvennoinen)

Bordeaux : 03:57 Olivier Labelle (ass Johan Skinnars et Louis-Mathieu Belisle) ; 11:23 Simon Bourque (ass Olivier Labelle et Johan Skinnars) ; 27:37 Alexandre Mulle (ass Olivier Labelle et Loïk Poudrier) ; 30:13 Alexandre Mulle (ass Gabriel Desjardins et Louis-Mathieu Belisle) ; 39:56 Alexandre Mulle (ass Louis-Mathieu Belisle et Mark Hurtubise) ; 65:00 Gabriel Desjardins Pénalités 22 minutes dont 10 à Kaspar contre Anglet 33 minutes dont 25 à Levesque contre Bordeaux