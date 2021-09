Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 3ème journée : Anglet vs Mulhouse 4 - 2 (0-1 2-1 2-0) Le 25/09/2021 Anglet - La Barre [ Anglet ] [ Mulhouse ] Quand les opposés géographiques se rencontrent Pour de cette 3ème Journée de Championnat, l’Hormadi recevait les Scorpions de Mulhouse. Anglet - La Barre, Hockey Hebdo Ophélie Bourgine le 27/09/2021 à 11:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



879 spectateurs Arbitres : MM. Peyre et Fabre assistés de MM. Briolat et Goncalves Buts :

Anglet : ; 30.34 Kevin Massy (ass Hugo Baron et Thomas Decock) ; 36.43 Jacob Sweeney (ass Thomas Decock) ; 46.58 Michal Gutwald (ass Juho Makela) ; 58.27 Emils Gegeris (ass Nicolas Arrossamena)

Mulhouse : 04.00 Antonin Germond (ass Samuel Rousseau et Timothé Quattrone) ; 34.38 Shawn Boutin (ass Milan Jurik et Kevin Hecquefeuille) Pénalités 62 minutes dont 20 à Karvonen et 5+20 à Decock contre Anglet 64 minutes dont 20 à Laakso et 5+20 à Pietroniro P. contre Mulhouse Photographe : Jean Marc Lestage

Lors ce premier tiers, Mulhouse a largement dominé le match, une domination concrétisée par un but, à la 4ème minute, d' Antonin Germond assisté par Samuel Rousseau et Timothé Quattrone. (1-0)

La suite de cette période voit Anglet tenter de revenir au score sans succès.



Photographe : Jean Marc Lestage

La deuxième période débute par un 3 contre 4 pendant 1 minute puis un 3 contre 5 suite à 2 joueurs pénalisés du côté de l’Hormadi, Mulhouse ne parvenant pas à valoriser cette période de supériorité numérique.

Pendant ce second tiers, Anglet remonte la pente avec davantage de prise en main du palet et finit par trouver l’ouverture à la 30ème minute par Kévin Massy assisté de Hugo Baron et Thomas Decock. (1-1 à 30 :34)



La réaction des Scorpions ne se fait pas attendre et 4 minutes plus tard, Shaw Boutin assisté par Milan Jurik et Kévin Hecquefeuille redonne l’avantage aux visiteurs. (1-2 à 34 :38)



En supériorité, c’est finalement Anglet qui aura le dernier mot. En effet, Jacob Sweeney depuis la ligne bleue avec pour assistant Thomas Decock obtient le point de l’égalité. (2-2 à 36 :43)



C’est sur ce score que les deux équipes rejoignent les vestiaires.



Photographe : Jean Marc Lestage

La tension est palpable dans ce dernier tiers. Il ne faut attendre que 6 minutes pour que Anglet prenne l’avantage par une réalisation de Michal Gutwald assisté de Juho Makela. (3-2 à 46 :58)



Dès la remise en jeu et suite à un accroché d’Andréa Palat, les esprit s’échauffent et un bagarre entraîne une pluie de pénalités. Pour Mulhouse Jerry Laakso (2+20) et Phil Pietroniro (2+5+20) et pour Anglet Elias Karvonen (5+2+20) et Thomas Decock (2+20)

Le dernier but de la rencontre intervient en cage vide suite à la sortie du gardien de mulhouse, Isaac Charpentier, par Emils Gegeris assisté de Nicolas Arrossamena. (4-2 à 58 :27)



Photographe : Jean Marc Lestage

A domicile, Anglet obtient sa première victoire alors que Mulhouse enregistre un deuxième revers à l’occasion de ces deux journées à l’extérieur.



Prochaines rencontres dès mardi :

- Anglet se déplace à Rouen.

- Mulhouse reçoit Briançon



Les Hommes de match :

- Tadeas Jaros du côté de Anglet

- Samuel Rousseau pour Mulhouse

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







