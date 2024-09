Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 3ème journée : Bordeaux vs Amiens 3 - 1 (2-0 1-1 0-0) Le 20/09/2024 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Amiens ] Les Boxers privent Amiens d'une troisième victoire consécutive ! Ce vendredi 20 septembre, à Mériadeck, soit trois jours après avoir concédé leur première défaite de la saison à Angers, les Boxers de Bordeaux accueillaient les Gothiques d'Amiens, actuels leaders avec deux victoires, le total maximal de six points et déjà une attaque de feu comptant dix buts inscrits, dont trois par le revenant Rudy Matima. Face à une équipe amiénoise considérée comme une bête noire puisqu'elle reste toujours difficile à vaincre lorsqu'elle se déplace à Mériadeck, les Boxers espéraient se rassurer avec pour seul objectif de remporter un premier succès à trois points avant une semaine prochaine chargée sur la route (Rouen mardi, puis Anglet vendredi où se tiendra le premier derby aquitain de la saison). Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 21/09/2024 à 08:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2927 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Levasseur assistés de MM. Barthe et Baudry Buts :

Bordeaux : 05.32 Nikita Jevpalovs (ass Kaylian Leborgne et Baptiste Bruche) ; 12.09 Tommy Giroux (ass Kevin Spinozzi et Enzo Carry) ; 36.58 Samuel Salonen (ass Enzo Carry et Nikita Jevpalovs)

Amiens : ; 24.37 Noa Besson (ass Justin Bergeron) Pénalités 8 minutes contre Bordeaux 12 minutes contre Amiens



Absents Bordeaux : Justin Hamonic – Ulysse Tournier – Julien Guillaume – Loik Poudrier

Absents Amiens : Ilies Djemel – Zachary Lavigne – Julien Tessier



1ère période :



Gardiens : Quentin Papillon (Bordeaux) – Clément Fouquerel (Amiens)

Capitaines : Kévin Dusseau (Bordeaux) – James Phelan (Amiens)



Dès le début de match, les Boxers montrent leurs intentions offensives tout en effectuant un bon pressing sur le porteur du palet pour gêner les tentatives de relances des Gothiques dans leur moitié de glace. Clément Fouquerel est le premier des deux gardiens à se mettre en action en ouvrant son compteur d'arrêts (1'29).

Les Boxers parviennent à se procurer plusieurs situations offensives intéressantes en faisant preuve de créativité mais la défense amiénoise reste vigilante. Raphaël Opoma-Ngombo voit son tir sorti par Quentin Papillon (3'58). Après cinq minutes de jeu, Mathieu Pompei se présente face à Clément Fouquerel mais manque le cadre pour quelques centimètres (5'10)... ce n'est que partie remise car les Boxers trouvent l'ouverture un peu plus de vingt secondes plus tard. Idéalement servi par Baptiste Bruche, Nikita Jevpalovs décoche un tir qui vient se loger sur la droite de Clément Fouquerel (1-0 à 5'33).



Photographe : © Stéphanie Prévot

Tout en gardant le contrôle du jeu en ce début de partie, les Boxers vont bénéficier d'une première situation de power-play après un cinglage de Justin Bergeron qui l'envoie sur le banc des pénalités pendant deux minutes (7'58). Moins d'une minute après le début de cette supériorité numérique, Baptiste Bruche prend un tir bien arrêté par Clément Fouquerel, toujours redoutable devant sa cage (8'46).

Quelques minutes plus tard, les joueurs d'Olivier Dimet, qui reprenait sa place sur le banc bordelais, réussissent à faire le break au tableau d'affichage. Kevin Spinozzi récupère un bon palet d'attaque dans l'axe, à quelques mètres de la cage et décoche un lancer puissant repoussé par la défense picarde. Tommy Giroux prend possession de la rondelle, évite plusieurs défenseurs et enchaîne un superbe tir croisé sur la droite de la cage des Gothiques (2-0 à 12'09).



Les visiteurs montrent quelques bonnes séquences de jeu jusqu'à la fin du tiers-temps mais subissent le début de match sérieux et maîtrisé des Boxers. La dernière véritable occasion bordelaise de ce premier acte est un tir lointain de Kevin Spinozzi, au niveau de la ligne bleue, bloqué par Clément Fouquerel. Deux buts d'écart séparent donc les deux formations à l'issue de la première période.



Tirs BORDEAUX 20 AMIENS 6



2ème période :



Au retour des vestiaires, le deuxième tiers-temps démarre un peu mieux pour les Gothiques avec une première munition pour Jesper Larinmaa qui vient buter sur Quentin Papillon (20'44). Les Boxers continuent de défendre intelligemment face aux assauts amiénois qui deviennent plus réguliers. Gauthier Gibert trouve à son tour Quentin Papillon face à lui (24'23). Sur l'action qui suit, les joueurs de Mario Richer vont enfin être récompensés de leurs efforts. Justin Bergeron, sur le côté droit, effectue une longue passe à ras de glace devant la cage déviée au niveau du poteau gauche par Noa Besson. Le gardien bordelais s'incline une première fois et laisse les Gothiques réduire l'écart (2-1 à 24'37).



Photographe : © Stéphanie Prévot

Quelques minutes plus tard, à l'approche de la mi-match, Quentin Papillon sauve la maison bordelaise sur un tir de Kristijan Cepon (28'58). A moins de cinq minutes de la pause, derrière la cage de Clément Fouquerel, le défenseur canadien des Gothiques Jordan Lepage charge Tom Guidoux à la tête, heureusement sans gravité pour le bordelais. Une explication musclée s'en suit avec plusieurs joueurs des deux équipes. Justin Bergeron écope des deux minutes de prison alors qu'il n'est pas le vrai responsable de cette faute (35'29). Une nouvelle supériorité numérique est accordée aux Boxers et celle-ci leur sera profitable. Enzo Carry et Nikita Jevpalovs orchestrent une grosse séquence offensive autour de la cage. Samuel Salonen finit par récupérer le palet et le glisse dans les filets d'un tir sur la droite (3-1 à 36'58).



L'indiscipline frappe également les locaux en fin de période car Kevin Spinozzi écope de deux minutes pour cinglage (37'45). Les Gothiques, un peu plus présents offensivement, terminent ce deuxième acte avec un tir de plus mais restent toujours à deux longueurs des Boxers.



Tirs BORDEAUX 13 AMIENS 14



3ème période :



Les Boxers se mettent en action rapidement dans la dernière période avec un tir de Julius Valtonen bloqué par Clément Fouquerel (41'22). Sur le suivant, Bastien Lemaitre surprend son ancien gardien mais voit le palet venir s'écraser sur le poteau gauche du gardien des Gothiques qui peut respirer (42'02).

Si les deux premières périodes du match se sont déroulées de manière correcte des deux côtés, il n'en sera rien pour la dernière où une énorme série de pénalités viendra régulièrement ralentir le rythme du match.

Suite à la prison d'Anatole de Mali (43'13), Maxim Lamarche obtient une occasion de 4-1 mais son tir est repoussé par la défense (43'25). Les Boxers continuent de se créer des situations devant la cage et mettre en danger les lignes défensives picardes avec un tir de Mathieu Pompei bloqué par Clément Fouquerel (47'09).

La première interruption sérieuse arrive à 11'19 de la fin de la rencontre... A ce moment-là, Jordan Lepage affronte au sol Nikita Jevpalovs qui réplique avec un coup de coude. Les deux joueurs prennent le chemin des bancs de la prison (48'41).



Photographe : © Stéphanie Prévot

Quentin Papillon bloque plus tard une bonne tentative de l'ancien niçois Jesper Larinmaa (49'56). Les Gothiques se montrent provocateurs et très agressifs dans les dernières minutes d'une rencontre où ils n'étaient pourtant pas venus pour perdre. Au tour de Mathieu Mony et Mathieu Pompei de partir en prison (50'34).

Quelques instants plus tard, le hockey semble reprendre le dessus une fois cette période antisportive passée. Maxim Lamarche décale Nikita Jevpalovs pour un tir non cadré qui passe à droite (52'05). Les visiteurs réagissent deux minutes plus tard sur un lancer de Noa Besson à la bleue directement dans la mitaine de Quentin Papillon (54'09). Mario Richer, l'entraîneur des Gothiques, décide de faire sortir Clément Fouquerel (58'00) puis demande un temps-mort dans la dernière minute du match (59'07).



La fin de match est assurée tranquillement par les bordelais qui arrachent leur première victoire dans le temps rêglementaire cette saison en plus face à une bête noire, les Gothiques d'Amiens. Malgré un dernier tiers-temps tendu, les Boxers sont restés concentrés sur leur sujet et stoppent l'excellent début de saison de l'équipe picarde... De bonne augure en vue des deux déplacements à Rouen mardi, puis à Anglet vendredi prochain.



Tirs BORDEAUX 16 AMIENS 12





Gardiens

Quentin Papillon 31 arrêts (60'00)

Clément Fouquerel 46 arrêts (58'00)



ETOILES DU MATCH



AMIENS : 97 Gauthier Gibert



BORDEAUX :

1) 73 Tommy Giroux

2) 20 Kévin Dusseau

3) 32 Quentin Papillon



Prochain match

Rouen / Bordeaux (Mardi 24 Septembre 20h15) 4ème journée



Photographe : © Stéphanie Prévot © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur