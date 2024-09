Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 3ème journée : Cergy-Pontoise vs Angers 3 - 4 (1-2 1-0 1-2) Le 20/09/2024 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Angers ] Les Ducs crucifient les Jokers à 26 secondes du gong ! La belle affiche entre les Jokers de Cergy-Pontoise et les Ducs d’Angers a tenu toutes ses promesses. Si les Ducs ont été globalement plus dominateurs que leurs hôtes, ces derniers leur ont collé aux basques un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. Il aura fallu attendre les toutes dernières secondes de jeu pour voir les angevins l’emporter (3-4). Cette cruelle issue prive les franciliens du moindre point alors que, vue leur prestation, un partage de ces derniers n’aurait pas été scandaleux. Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 21/09/2024 à 18:20 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2461 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Rauline assistés de MM. Simon et Yssembourg Buts :

Cergy-Pontoise : ; 10.47 Aleksi Hamalainen (ass Patrick Coulombe et Danick Bouchard) ; 30.16 Alex Barber (ass Aleksi Hamalainen et Raphaël Faure) ; 55.32 Aleksi Hamalainen (ass Alex Barber et Danick Bouchard)

Angers : 06.06 Brady Shaw (ass Sami Tavernier et Marius Serer) ; 07.17 Peter Valier (ass Jonathan Charbonneau et Ethan Cap) ; 40.58 Peter Valier (ass Jonathan Charbonneau et Nicolas Ritz) ; 59.34 Robin Gaborit (ass Peter Valier et Jonathan Charbonneau) Pénalités 4 minutes contre Cergy-Pontoise 6 minutes contre Angers Les Ducs prennent les commandes



Pas vraiment de round d’observation dans ce début de rencontre et, rapidement, les Ducs se mettent en évidence avec Lucien Onno qui réalise le premier tir et oblige Olivier Richard à faire son premier arrêt. La riposte des Jokers ne tarde pas par l’entremise de Sayam Limtong dont la tentative est contrée. Dans ce bras de fer, Nicolas Ritz sollicite encore le portier cergypontain qui a bien lu le jeu.



Les angevins sont ensuite à deux doigts d’ouvrir la marque sur une erreur de Cergy. Vincent Melin derrière son but manque sa relance qui aurait pu se transformer en passe décisive pour Maxime Orlov. Le jeune attaquant, idéalement servi dans le cercle droit, tente sa chance mais Richard a bien fermé la porte. Dans la minute suivante Orlov récidive, de loin cette fois, mais sans pouvoir à nouveau conclure.



La partie est relativement équilibrée même si les actions les plus nettes sont à l’actif des visiteurs. Après 6 minutes de jeu, si certains connaissaient le quart d’heure angevin, émission radiophonique musicale, les Jokers font l’amère découverte de la minute angevine. En effet, les Ducs brisent l’égalité sur un contre rondement mené. Sur une perte de palet, à sa bleue d’attaque, de Aleksi Hämäläinen, Sami Tavernier est lancé sur la droite, son tir trouve les bottes de Richard mais, Braeden Shaw, le casque d’or angevin, qui a suivi ne se fait pas prier pour exploiter le caviar de rebond (0-1, 06.06).



Les Jokers repartent de plus belle pour tenter d’égaliser, mais comme un retour de manivelle, encaissent un nouveau but qui fleure bon le tableau noir. Ethan Cap lance Jonathan Charbonneau côté droit qui sert Peter Valier côté opposé dont le tir sur réception fait filoche (0-2, 07.17). Sur le telles actions, où la partition est jouée à merveille, le hockey semble trompeusement si facile ! C’est alors un moment difficile pour les pensionnaires de l’Aren’ice et Richard doit à nouveau jouer de la jambière face à Cédric Di Dio Balsamo peu après.



Finalement les franciliens sont remis en selle suite à une obstruction de Tavernier sur Louis Petit (09.49). Le powerplay fonctionne bien chez les verts en ce début de saison et ils le prouvent encore une fois. Cela passe d’abord très près quand Matthew O’Connor le portier canadien des Ducs sort de l’épaule la tentative de son compatriote Danick Bouchard, bien démarqué dans le slot. Ce n’est que partie remise car la rondelle tourne bien et Bouchard, de la gauche, retrouve Patrick Coulombe, son capitaine, lequel d’une passe dans le dos, en aveugle, trouve Hämäläinen dans le cercle droit qui lâche un imparable tir sur réception (1-2, 10.47).



Le score n’évolue plus pendant la période malgré des occasions partagées, d’abord de Raphaël Faure pour les franciliens, bien placé dans le slot puis de Téo Sarlieve, côté angevin, qui ne parvient pas à tromper Richard à bout portant.



En fin de période, Daniels Gorsanovs et Coulombe tentent bien des lancers à la cage lointains mais O’Connor n’est pas là pour faire de la figuration.



Crédités de 9 tirs cadrés contre 8 pour les Ducs, les jokers réalisent une solide période mais, en face, il y a du répondant.



Les Jokers font le dos rond avant d’égaliser



Les Ducs repartent forts d’emblée, même si sur un premier contre, c’est Alex Barber, le top scorer vert, qui oblige O’Connor à faire le premier arrêt de la période. Quoi qu’il en soit, les Jokers souffrent quand même et sont contenus dans leur camp, Shaw et Sarliève multipliant les tentatives pour Angers. Encore une fois, alors qu’ils sont sous pression, les franciliens sont à un rien d’égaliser sur un contre. Sur un trois contre un, Bouchard tire de la gauche mais le puck, non maitrisé par la mitaine du portier blanc, retombe juste à côté de la cage sans que personne ne puisse le pousser au fond.



Malgré cette belle occasion, les Jokers semblent pourtant au bord de la rupture et Sarlieve, encore idéalement servi devant la zone gardien par Di Dio Balsamo, a une nouvelle chance. Pourtant, au cœur de cette domination angevine, les locaux parviennent à tirer leur épingle du jeu. Faure lance les compères Barber et Hämäläinen. Ils s’échangent le puck et finalement l’américain lâche un gros tir victorieux à mi-distance (2-2, 30.16). Un peu contre le cours du jeu, les Ducs sont rejoints et O’Connor est un peu malchanceux car la trajectoire du tir a été déviée par un de ses défenseurs.



Les angevins auraient d’ailleurs encore pu être plus dépités dans la minute suivante. Le but a redonné du peps aux verts et, sur une belle action de Kalle Myllymaa sur la droite, Bouchard se recentre et, avec ce déplacement transversal, s’ouvre le chemin du but avant d’être un peu accroché par Neil Manning (31.13). Heureusement pour les visiteurs, leur jeu en boxplay finit par contenir le powerplay francilien et la pénalité est tuée.



Les Ducs reprennent ensuite leur technique d’étouffement sur les Jokers qui ont du mal à bien sortir de leur camp. Le show de Shaw continue mais Richard tient bon. Le portier est également décisif sur un débordement de Valier, qu’il sort de la botte. Peu après, il a aussi des sueurs froides sur un énorme lancer à la cage de Jere Rouhiainen, bien esseulé, et dont la tentative flirte avec le cadre. Les Jokers essaient bien d’exploiter les miettes laissées par Angers mais ce n’est pas simple. Limtong a tout de même l’occasion de tenter un revers mais le portier blanc ne se laisse pas faire.



Les 2 équipes reprennent le chemin des vestiaires sur un score de parité mais la période à tout de même été globalement à la main des Ducs. Il aura fallu toute l’abnégation défensive cergypontaine pour boucher les angles et refermer les fenêtres, ainsi que les arrêts de leur gardien, pour ne pas se faire distancer. En parvenant à malgré tout à réaliser 8 tirs cadrés contre 11 pour Angers, Cergy s’en sort plutôt pas trop mal.



Les Ducs donnent l’estocade dans la dernière minute



Le dernier acte repart tambour battant. Christopher Theodore, pour les Jokers, allume le premier pétard mais la réponse des Ducs, qui pressent déjà, ne se fait pas attendre par l’inévitable Shaw qui sollicite Richard. Les angevins ne tardent pas, une poignée de secondes plus tard, à refaire trembler les filets. Suite à un beau travail de Nicolas Ritz et de Charbonneau derrière le net, la rondelle ressort pour Valier qui ne se prive pas pour convertir l’offrande (2-3, 40.58). Le natif de pontoise redonne l’avantage aux siens et s’offre, par la même occasion, un doublet.



Les Jokers sont un peu moins malmenés qu’au T2 mais cela reste dur quand même. Après 7 minutes de jeu, Theodore et Hämäläinen combinent bien mais O’Connor s’en sort. Quelques minutes plus tard, la première pénalité concédée par les Jokers incombe à Barber qui, lors d’un repli défensif, retient Parker Colley (50.12). Le jeu de puissance angevin sera toutefois annihilé par la défense verte malgré diverses tentatives dont celle de Ritz, de loin, ou encore de Valier dont le palet est cueilli, en lucarne, par la mitaine de Richard.



Une fois au complet, les verts poussent pour égaliser et Nikita Shalei tire juste à coté de la cage. Finalement, ce sont encore les unités spéciales vertes qui font parler la poudre. Les Jokers obtiennent une généreuse pénalité pour une obstruction sur leur portier attribuée à Shaw. Le canadien qui était aux prises avec Faure semble pourtant presque plus poussé par le défenseur sur le gardien qu’autre chose. Quoi qu’il en soit la faute est accordée et Cergy en profite. Bouchard et Barber travaillent contre la balustrade droite avant de servir Hämäläinen en plein slot, le finlandais ayant le temps de contrôler et d’ajuster O’Connor (3-3, 55.31). Décidément ces diables de Jokers ne lâchent rien.



Hélas pour eux ils manquent par deux fois le but du KO. C’est d’abord Theodore bien servi en retrait par Hämäläinen qui tente de trouver Barber au second poteau alors que le tir semblait la meilleure option. Ensuite, peu après Tyler Welsh, parti sur la gauche, trouve Myllymaa démarqué en plein slot mais ce dernier manque totalement son one-timer.



De quoi nourrir quelques regrets car, à moins de 2 minutes de la sirène, Shalei est jugé coupable d’un slashing sur Shaw (58.38). La sanction est pour le moins sévère mais les Ducs ne laissent pas passer une telle aubaine. Suite à un joli travail de Charbonneau et de Valier, Robin Gaborit est trouvé en bas de slot et il est suffisamment libre de marquage pour avoir le temps d’ajuster Richard en lucarne (3-4, 59.34).



Le scénario est cruel pour les franciliens qui pensaient au moins partager les points à l’issu d’un dernier tiers où ils placèrent 8 tirs cadrés contre 10 pour Angers.



Avec cette seconde défaite, les Jokers ressortent bredouilles de leurs premières sorties de la saison sur leur glaçon. La rencontre fut bien plus serrée que contre Grenoble et avec un peu plus d’efficacité ils pouvaient piéger les angevins. Leur nouvel objectif du début de la semaine prochaine, aller défier les Gothiques d’Amiens au Coliseum.



Pour les Ducs, la saison commence bien, 2 victoires en autant de matchs. Dès mardi, ils vont aller chercher la passe de trois lors de la réception des Aigles de Nice.



Meilleurs joueurs du match :



Peter Valier pour Angers



Aleksi Hämäläinen pour Cergy-Pontoise

