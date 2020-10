Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 3ème journée : Cergy-Pontoise vs Chamonix 1 - 3 (0-2 0-1 1-0) Le 02/10/2020 Aren'ice, Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Chamonix ] Les Pionniers se jouent des Jokers Soirée des premières pour cette confrontation entre les Jokers de Cergy-Pontoise et les Pionniers de Chamonix : première victoire de la saison régulière pour les Pionniers qui ouvrent ainsi leur compteur et premier revers pour les Jokers. La dynamique du promu francilien connait un coup d’arrêt logique vu la physionomie du match alors que le groupe des Pionniers qui s’était incliné de peu face aux Ducs d’Angers lors de son premier match s’annonce comme un adversaire qui sera difficile à manœuvrer cette saison. Aren'ice, Cergy, Hockey Hebdo Laurent Maucec, Florent Gasparini le 03/10/2020 à 20:13 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1389 spectateurs Arbitres : MM. Gremion et Scolari assistés de Mme Boniface et M. Thiebaut Buts :

Cergy-Pontoise : ; 49:07 Max Kalter

Chamonix : 04:44 Sami Tavernier (ass Colin Sullivan) ; 07:52 Fabien Kazarine (ass Andrei Rychagov) ; 38:52 Mathias Terrier (ass Vincent Kara et Clément Masson) Pénalités 6 minutes contre Cergy-Pontoise 41 minutes dont 5+20 à Susanj et 10 à Tavernier contre Chamonix Dures retrouvailles avec leurs coéquipiers de la saison dernière pour deux des néo Jokers : Jérémie Penz et Joonas Sammalmaa. Les Pionniers qui jouaient leur premier match à l’extérieur de la saison régulière de Ligue Magnus ont assommé les Cergypontains dès le premier tiers en faisant le break 0-2 après à peine 8 minutes de jeu.

photo: Olivier Benard Clément Ginier muraille quasi infranchissable

Pourtant les premières attaques furent à l’actif des locaux, notamment par Norbert Abramov qui déclenche le premier tir du match. Mais, si elles furent tout au long de la partie moins nombreuses que celles des Jokers, les attaques des Pionniers se révélèrent terriblement efficaces. S’appuyant sur un collectif en place, bien huilé et animé par un noyau dur composé de joueurs de la saison dernière, Chamonix a su prendre le dessus sur de valeureux Jokers encore en phase de réglage.



Les Locaux se font surprendre une première fois quand Colin Sullivan, d’un superbe tir, oblige Sebastian Ylönen à repousser le palet dans l’axe et qu’il offre un rebond à Sami Tavernier. La recrue franco-finlandaise de Chamonix ne laisse pas passer sa chance et trompe le gardien vert (0-1,4’44). Les Jokers accusant momentanément le coup subissent quelques assauts chamoniards qui ne tardent pas à payer à nouveau quand Fabien Kazarine, bien mis en position par la recrue Russe Andreï Rychagov, catapulte le puck au fond de la cage d’Ylönen (0-2,7’52). Avec 2 buts de retard après 8 min de jeu, la soirée s’annonçait compliquée pour des Jokers qui pourtant ont continué à pousser pour revenir à la marque mais en restant trop brouillions par moment. Les approximations de certaines de leurs combinaisons ne furent pas les seules raisons de leur inefficacité. La présence d’un grand Clément Ginier dans la cage de Chamonix fut tout aussi déterminante.



Intervient sans doute le premier tournant du match quand les Jokers laissent passer une belle chance de recoller au score lorsque Gaspr Susanj, la recrue slovène des Pionniers, fut sanctionné pour avoir sévèrement « séché » Pierre-Charles Hordelalay (15’48). L’ex tourangeau laissa ses coéquipiers en infériorité numérique pendant 5 minutes et prit, pour sa part, une pénalité de 20 minutes. La fin du premier tiers résume assez bien la physionomie du match. Alors que les Jokers, forts de ce méga powerplay, font pendant les 4 minutes restantes le siège de la cage de Ginier, la solide et bien en place défense chamoniarde tient le coup jusqu’au retentissement de la sirène.

photo: Olivier Benard Fabien Kazarine trompera Sebastian Ylönen

Le second tiers s’inscrivit globalement dans la même veine. Les Jokers poussant en vain et les Pionniers gérant à partir de leur solide assise défensive tout en se projetant rapidement dans la zone adverse quand l’occasion leur en est donnée, faisant passer à chaque fois un frisson dans le dos des supporters locaux. Les nouvelles supériorités numériques des Jokers, obtenues sur des fautes de l’américain Sullivan (20’27) et du jeune Valentin Coffy (32’20) n’y changeront rien. Pire encore pour les promus, c’est le Chamoniard pur souche, Matthias Terrier, qui en fin de tiers, va s’infiltrer dans la défense verte et glisser le puck au-dessus de l’épaule d’Ylönen qui s’incline pour la 3ème fois de la soirée (0-3,38’52). Dure fin de période pour les Jokers qui sans démériter rentrent au vestiaire avec trois buts de retard.



Les Jokers auront le mérite de revenir sur la glace encore et toujours animés de leurs bonnes intentions. Ils reprendront, sans ménager leur effort, leur domination territoriale, malheureusement stérile. Leur courage leur permet de tuer le powerplay obtenu par les Pionniers sur une obstruction de Magnus Eikrem-Haugen (42’45) et d’éviter l’humiliation d’une lourde défaite. L’abnégation et le travail finissant toujours par payer, les Jokers seront enfin récompensés quand Max Kalter parvient à tromper de près Ginier (1-3,49’07). Le second tournant du match intervient juste après quand, à la suite d’une faute de Loïc Coulaud, les Jokers obtiennent une dernière supériorité numérique. Portés par l’euphorie de leur but, ils poussent et moins de 45 secondes après, Hordelalay voit son lancer finir sur la barre transversale de la cage de Ginier qui était battu. Avec un peu plus de réussite les Jokers revenaient talonner les Pionniers et la fin de match aurait pu être encore plus explosive. Il n’en fut rien et les Jokers portés par les 1389 supporters ont poussé jusqu’à la fin mais sans pouvoir retrouver la faille.

photo: Olivier Benard Clément Ginier gagne son duel face à Pierre-Charles Hordelalay

photo: Olivier Benard Les Pionniers savourent leur première victoire

Lien : Les Pionniers marquent leurs premiers points de la saison et tenteront de confirmer, dès mardi, à domicile face aux terribles dragons de Rouen. Les Jokers quant à eux poursuivent leur long et exaltant parcours initiatique du plus haut niveau par leur première défaite mais nul doute que leur groupe dispose de la qualité suffisante pour aborder la suite de la compétition avec confiance. Ils devront néanmoins, pour le prochain match, se déplacer chez les redoutables Brûleurs de loups de Grenoble lesquels auront à cœur, après leur défaite à Angers, de renouer avec la victoire.







