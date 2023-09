Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 3ème journée : Chamonix vs Amiens 1 - 4 (0-2 0-1 1-1) Le 15/09/2023 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Amiens ] Amiens l'emporte à Richard Bozon Les Pionniers retrouvaient leur antre de Richard Bozon, ce vendredi, face à Amiens. Amiens débute parfaitement la rencontre, en ouvrant très rapidement le score Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 16/09/2023 à 16:03 Tweeter FICHE TECHNIQUE



746 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Icard assistés de MM. Zede et Margry Buts :

Chamonix : ; 45:19 Gabriel Chabot (ass Jack Walker)

Amiens : 01:18 Julien Tessier (ass Danick Bouchard) ; 09:42 Julien Tessier (ass Danick Bouchard et Zachary Lavigne) ; 30:23 Danick Bouchard (ass Julien Tessier et Zachary Lavigne) ; 59:05 Mathieu Boucher (ass Danick Bouchard) Pénalités 18 minutes contre Chamonix 18 minutes contre Amiens



Les Pionniers retrouvaient leur antre de Richard Bozon, ce vendredi, face à Amiens, pour le compte de la 3ème journée de Ligue Magnus. Les Gothiques débutent parfaitement la rencontre, en ouvrant très rapidement le score, par l'intermédiaire de Tessier. Cette ouverture du score met à mal les locaux, qui ne parviendront jamais à renverser la vapeur.

Dans les 3 dernières minutes, le coach chamoniard tente le tout pour le tout, sans réussite. Boucher sonne le glas, les Amiénois remportent la partie 4 buts à 1.



Amiens prend l'ascendant et mènera avec 3 buts d'avance durant de longues minutes. Les Pionniers laissent passer des opportunités, mais Chabot réduira tout de même l'écart dans l'ultime tiers.







