Les Play Offs pour les Boxers Les Aigles de Nice recevaient hier soir, les Boxers de Bordeaux. Les deux équipes se trouvent dans le dur depuis plusieurs semaines et le vainqueur de la rencontre allait décider du dernier qualifié pour les playoffs. Les Girondins devaient effacer la défaite acquise à Gap la veille (2-1). Quant aux Aigles, les largesses défensives étaient à revoir avec 22 buts encaissés en 4 matchs. Nice, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 03/03/2022 à 11:40



Arbitres : MM. Scolari et Bliek assistés de MM. Barthe et Ugolini Buts :

Nice : 26:29 Julius Valtonen (ass Danick Crete et Romain Carpentier) ; 29:25 Evgueni Nogachyov (ass Radomir Heizer et Lucas Bonnardel) ; 34:51 Jesse Pelamo (ass Lucas Bonnardel et Danick Crete) ; 39:56 Jakub Matai (ass Danick Crete et Emil Bagin)

Bordeaux : ; 31:42 Marc André Lévesque (ass Kevin Spinozzi et Robin Lamboley) ; 35:20 Loïk Poudrier (ass Louis-Mathieu Belisle) ; 36:55 Louis-Mathieu Belisle (ass Alex Wideman) ; 56:20 Kevin Spinozzi ; 62:51 Kevin Spinozzi Pénalités 6 minutes contre Nice 6 minutes contre Bordeaux



Quand la peur prend le dessus



Les premières minutes sont stériles. Les deux équipes se cherchent, sans prendre de difficultés dans le jeu. Heizer se montre à son avantage en déclenchant deux tirs coups sur coup mais Fouquerel est sur la trajectoire. L’enjeu est très important pour les deux formations. Dans la patinoire, tout le monde en est conscient. Guillaume est bien servi dans l’enclave de Bonvalot. Il contrôle du pied mais perd le puck. Kopta contourne la cage, essaie de surprendre Fouquerel mais le gardien bordelais ferme logiquement le petit filet. Carpentier est à l’origine de deux interceptions intéressantes dans les patins de deux bordelais mais aucun de ses coéquipiers ne le suit. Les dix premières minutes sont très neutres, le rythme n’est pas élevé. Pascal est seul à la bleue. Pas attaqué, il prend le tir. Plutôt correct, cela va malheureusement taper contre Sutor, proche de la zone du gardien. Le lancer prenait une bonne direction.



Photographe : Patrick Giaume La première grosse occasion des Boxers n’intervient qu’à 7 minutes de la fin. Spinozzi s’offre un récital en solo pour éliminer des défenseurs locaux. Cependant, face à Bonvalot, il manque de précision. Proux va répondre avec un tir à bout portant mais la botte de Fouquerel fait opposition. Chabert est pénalisé à 14’35 pour faire trébucher. Les Boxers ont quelques occasions mais Nice se défend bien à l’image de Proux qui s’est sacrifié pour son équipe.



À la pause, le score est logique malgré les cinq dernières minutes où nous avons vu du mieux.



Tirs : 9 pour Nice / 8 pour Bordeaux



Tel un combat de boxe



Bordeaux se met en évidence après vingt secondes de jeu. Devant la cage, Widemanest trouvé mais Bonvalotgèle. Pelamo et Brincko ont l’occasion de marquer mais une nouvelle fois, le but est bien gardé, Fouquerel est décisif. Les premières minutes sont intéressantes et il y a plus de jeu et de vitesse, proposé par les deux formations. Dans les vestiaires, les entraîneurs ont dû hausser le ton. Guillaume joue pour Lamboley. Le une-deux fonctionne bien mais il est trop près pour surprendre le niçois. Rembelo est pénalisé à 24’24 pour un coupage. Nice ne parvient pas à se procurer des occasions car la paire Levesque / Spinozzi est extrêmement solide et s’entraide.

Cependant, à peine la pénalité terminée, les Aigles vont surprendre les Boxers.Valtonen tir du côté droit mais le puck fini de l’autre côté. Crête passe le puck d’une passe latérale qui surprend la défense des Boxers, qui pensait que celui-ci allait temporiser. Valtonen, qui était resté sur la droite, est servi puis met le puck au fond de la cage qui était ouverte (26:29 ; 1-0).



Depuis l’ouverture du score, Bordeaux ne parvient pas à aller vers le but niçois. Acculés, les Bordelais vont céder une nouvelle fois en peu de temps. Heizer est trouvé dans l’axe par Bonnardel. Il hésite entre une passe et un tir. Nogachev, proche de l’enclave en profite pour glisser le puck au fond des filets (29:25 ; 2-0).



Nice a clairement élevé le niveau de jeu et propose des offensives dangereuses. Les lignes défensives adverses ne tiennent pas la cadence. Bordeaux va tout de même réduire la marque rapidement. Levesque est seul du côté droit. Son tir n’est pas puissant mais trouve le cadre de Bonvalot qui n’est pas exempt de tout reproche. Il est également masqué (31:42 ; 2-1)



Photographe : Patrick Giaume Il aura fallu que Bordeaux soit mené de deux buts pour que l’équipe réagisse. Paquin est bien servi dans l’axe et shoot. D’un bel arrêt, Bonvalot sauve son équipe. Après une pénalité infligée à Lamboley (34’08), les Azuréens vont prendre une nouvelle avance. Crête, à gauche, fait une feinte de tir pour trouver à l’opposé Bonnardel. Fouquerel réalise un arrêt exceptionnel sur sa ligne mais Pelamo suit et marque (34:51 ; 3-1).



Les Girondins vont alors réagir et combler leur retard. Heizer perd le palet en zone neutre, bien pressé par Belisle. Poudrier part seul au but et ajuste le gardien des Aigles (35:20 ; 3-2). Belisle est en feu et va s’offrir le but de l’égalisation. Le jeu penche à droite. Kopta n’attaque pas le canadien et ancien de la maison niçoise. Le tir n’est pas puissant, mais bien placé. Bonvalot n’est pas décisif (36:55 ; 3-3).



L’indiscipline de Wideman offrira à Nice de rentrer aux vestiaires avec un but d’avance, après le power-play bien maîtrisé. Bagin relance pour Crête à gauche dans la zone neutre. Il passe en direction de Kopta qui s’efface. Collé à la ligne à droite, Matai allume Fouquerel d’un shoot très puissant et précis (39:56 ; 4-3). A 3 secondes du terme, le gardien ne s’attendait pas à un tir.



Nice rentre donc aux vestiaires avec l’avantage du score, dans ce tiers totalement fou.



Tirs : 13 pour Nice / 14 pour Bordeaux



Spinozzi envoi les Boxers en playoffs



Bordelais et niçois vont tout donner dans cette dernière période. Les Aigles voudront assommer les Boxers. Néanmoins, la situation inverse peut se passer, le hockey est si imprévisible. Bonnardel et Pelamo tentent coup sur coup de mettre le cinquième but mais Fouquerel réalise une incroyable double parade au bout de cinq minutes. Nice a la possession de la rondelle. L’intensité a clairement diminuée dans ce tiers où les dix premières minutes sont calmes.



Photographe : Patrick Giaume Les deux équipes sont épuisées après un deuxième tiers imprévisible. Nice est irrégulier dans la discipline où Nogachev puis Crête iront faire un tour dans la prison. Les officiels ont eu recours à la VAR suite à un gros tir de Spinozzi qui a touché le montant gauche. Ayant eu un doute pour savoir si le tir avait franchi la ligne de but, la vidéo a prouvé le contraire.

Rien ne se passe jusqu’à la nouvelle égalisation bordelaise, controversée par les joueurs locaux. Wideman envoi un long palet en cloche vers Spinozzi. L’homme clé des Boxers va alors contrôler et amener la rondelle vers le but. Il ajuste parfaitement Bonvalot qui ne peut pour le coup rien faire, mais cela est contesté par le capitaine des Aigles, Kopta. Cela ne changera rien à la décision du quatuor arbitral du soir (56:20 ; 4-4). Plus rien ne se passera avant la prolongation. Amer pour les niçois, qui pensaient gagner ce match dans le temps réglementaire.



Tirs : 0 pour Nice / 1 pour Bordeaux



C’est bel et bien Spinozzi qui va finir le travail en prolongation pour qualifier les siens. Esseulé à droite, il repique dans l’axe. Crête est pris à contre-pied par l’appel de Wideman. Cela offre au franco-canadien un angle de tir et son ultime point de la soirée se conclura par un « coucou » aux niçois qui sont privés de playoffs.



Photographe : Patrick Giaume Victoire et qualification de Bordeaux sur la glace de Nice ! Au terme d’un match fou, Nice n’a pas tenu Spinozzi, MVP de la rencontre. Reste à savoir qui va affronter Bordeaux, qui doit rattraper ses matchs en retard. Pour les Aigles, c’est la douche froide. Proche d’une place pour les playoffs, c’est finalement la poule de maintien qui se jouera à Jean Bouin. Décevant mais pas surprenant.

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







