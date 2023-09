Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 3ème journée : Nice vs Gap 3 - 0 (1-0 2-0 0-0) Le 15/09/2023 Nice - Patinoire Jean Bouin [ Nice ] [ Gap ] Les Rapaces plongent dans la crise Vendredi soir, les Aigles recevaient les Rapaces. En plein doutes, Gap s’est séparé de Lagarde et Cardelli en à peine 24h. Comme Nice, les deux formations n’ont pas gagné lors des deux premières journées. Nice - Patinoire Jean Bouin, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 18/09/2023 à 10:02 Tweeter FICHE TECHNIQUE



760 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Peyre assistés de Mme Cheyroux et M. Goncalves Buts :

Nice : 06:00 Evgueni Nikiforov (ass Andrei Rytchagov et Marc André Lévesque) ; 25:47 Louis-Mathieu Belisle (ass Andrei Rytchagov et Norbert Abramov) ; 26:04 Mikael Kuronen (ass Louis Vitou et Ivan Esipov)

Gap : Pénalités 4 minutes contre Nice 6 minutes contre Gap

Les Aigles prennent les devants



Nice obtient après plus d’une petite minute, une magnifique occasion d’ouvrir le score par Kuronen. Le Finlandais parti depuis la zone neutre se présente face à Perhonen mais le portier visiteur fait barrage. A la troisième minute, c’est Nikifrov qui s’exfiltre pour repiquer dans l’axe. Perhonen est toujours présent sur la trajectoire, de même que sur le débordement de Rychagov qui avait bien misé dans l’axe proche de l’enclave mais parfaitement gelé par le gardien Finlandais. Faure-Brac s’essai de loin sur le flanc gauche. La pression mise par les Aigles va vite porter ses fruits !Levesque joue avec Rychagov pour pouvoir lancer en profondeur Nikiforov qui bat le gardien (06:00 ; 1-0). Une très belle action collective avec beaucoup d’intelligence. On voit de suite la « patte » Stolc.



Photographe : ©Patrick Giaume (Archives)

Juste après, la première pénalité sera donnée pour Nassivet pour avoir retenu un adversaire. Nice joue avec le feu et perd deux palets très dangereux dans leur zone alors que le danger n’était pas présent. Pour le coup, c’est Gap qui aurait pu créer une surprise pendant ses deux minutes. Joubert met pas mal de pression sur le but de Bespalov qui assure quelques palets en dehors de sa zone mais n’est pas trop en danger dans ses dix premières minutes.



Les cadres des Rapaces comme Guttierez doit montrer l’exemple pour revenir dans le match. Le Top Scorer azuréen Salve est mis en prison et offre à Gap sa première supériorité numérique de la soirée. Lanvers le rejoindra quelques secondes plus tard. Un peu sévère selon Belisle et l’intéressé mais les officiels ont pris leur décision. Les attaquants se déchainent sur les buts sudistes mais le gardien russe est parfait ainsi que l’ensemble des paires défensives ! Un gâchis pour les hommes de Blais, qui vont pourtant élever leur niveau de jeu jusqu’à la fin de la période.



Tirs : 8 pour Nice et 11 pour Gap



17 secondes cruelles pour Gap



Bien décalé à droite, Vitou tir trop haut et ne trouve pas le cadre après quelques secondes de jeu. Dommage car un deux contre un avait bien joué par Salve et son coéquipier. Les Rapaces sont déjà en infériorité numérique après que Perhonen ai retenu délibérément le bâton d’un Niçois. Un autre joueur effectue donc sa pénalité à 21:19. Les Aigles ne seront pas dangereux, la défense gapençaise a été méticuleuse notamment dans le pressing. Richard prendra la place de son partenaire suite à un soucis avec son matériel durant quelques minutes. Gap va malheureusement craquer en 17 secondes en encaissant deux buts.

Belisle fait le tour de la cage de Perhonen et glisse le palet dans les buts (25:47 ; 2-0). Kuronen triple la mise en ajustant le gardien (26:04 ; 3-0). Blais demande un temps mort et fustige ses joueurs.



L’effet escompté du temps mort a remotivé un petit peu les troupes, Bespalov doit intervenir à plusieurs reprises pour pouvoir geler la rondelle. Mugnier est pénalisé pour dureté envers Belisle à la demi-heure de jeu. Il doit se contenir car ce n’était pas nécessaire. La fin de période fut tendue avec beaucoup de coups de sifflets et des coups. Gap est sonné et rentre aux vestiaires la tête baissée.



Tirs : 10 pour Nice / 09 pour Gap



Gestion totale



Timide début de tiers entre les deux formations qui peuvent accuser le coup physiquement. Avec trois buts d’avance, les Aigles n’ont plus qu’à gérer le score et le temps. Malgré un arbitrage vidéo sur une potentielle grosse faute, seul le Haut-Savoyard de Thonon-les-Bains Fabien Bourgeois est le seul à se montrer dangereux pour tenter de réduire la marque. Bespalov ne laisse aucune chance lui qui est très concentré lors de ce match mais aussi très attendu après ses cinq buts encaissés à Grenoble lors de sa dernière sortie. Il n’y aura pas grand-chose à dire pour ce derniers tiers temps. Nice acquière donc sa première victoire de la saison !



Tirs : 8 tirs partout



Belle victoire des Aigles de Nice sur les Rapaces de Gap ! Avec un hockey de qualité, un jeu rapide et une belle prestation défensive, les azuréens ont profité des difficultés sur la glace mais aussi en dehors des Rapaces. Avec l’arrivée dans les dernières heures de Vartiainen en provenance d’Esbjerg (Danemark), Éric Blais va pouvoir travailler de façon plus « sereine » pour préparer la venue d’Anglet qui n’a toujours pas gagné, ni marqué de but.



Nice va affronter Bordeaux qui va disputer que son deuxième match (seul un tiers avait été disputé face à Marseille et arrêté suite à du brouillard sur la glace). Le premier de 60 minutes vient de se solder par une courte défaite au terme d’un match fou face à Cergy (5-4). Les Boxers se déplaceront à Rouen dimanche.

