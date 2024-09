Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 3ème journée : Nice vs Marseille 2 - 3 (0-0 1-3 0-0) Le 20/09/2024 Patinoire Jean Bouin de Nice [ Nice ] [ Marseille ] Première victoire de la saison pour les Spartiates Ce premier derby de la saison était déjà attendu. Après un début de championnat intéressant pour les Aigles, Marseille était sur une dynamique opposée avec deux défaites en prolongations. Cette fois-ci, les hommes de Luc Tardif ont réalisé une prestation solide pour l’emporter dans le temps réglementaire. Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 21/09/2024 à 20:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1080 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Goncalves assistés de MM. Constantine et Creux-Beaugiraud Buts :

Nice : ; 32.24 Michael Kvasnica (ass Adam Raska et Jules Lefebvre) ; 49.04 Taavi Tiala (ass Adam Raska et Michael Kvasnica)

Marseille : 30.31 Fabien Colotti (ass Paul Joubert) ; 34.40 Paul Joubert (ass Elias Ruusu et Jan Dufek) ; 34.49 Paul Siraudin (ass Maxence Leroux et Colin Morillon) Pénalités 6 minutes contre Nice 6 minutes contre Marseille Pas de buts dans le premier acte



Ce sont les pénalités qui prôneront dans ce premier tiers. D’entrée, Suoranta est sanctionné dès 2:30. Les niçois n’en profiteront pas. Molder sera sollicité à 12 reprises contre 9 fois à l’encontre de Gourdin. Pourtant, les marseillais ont poussé comme ils ont pu car à la 15ème et 17ème minute, deux pénalités ont été sifflés à l’encontre des azuréens, trop indisciplinés. De la tension mais pas de buts, voilà ce qui pouvait résumer ce tiers.



Molder passe à la trappe



Les Spartiates vont dominer haut la main le second tiers. Durant dix minutes, les tirs vont s’accumuler sur une défense niçoise au bord du gouffre. C’est qu’à partir de la demi-heure de jeu que tout va se décanter. Suite à un tir, Joubert récupère la rondelle devant la cage niçoise. Il fait le tour de la cage et effectue une passe pour Colotti. En première intention, il ouvre le score. Molder, en retard sur cette action, ne peut que constater ce but encaissé (30:31 , 0-1). Pour autant, Nice ne va pas se laisser abattre et va de suite revenir au score, en profitant d’un power play suite à une crosse haute de Dair. Le jeu est sur le flanc droit. Raska voit démarqué et à l’opposé Kvasnica qui a tout le temps de contrôler et d’effectuer un tir puissant sous la transversale du gardien (32:24 ; 1-1).



Malheureusement, Nice va commettre la même erreur que les marseillais à savoir encaisser un but en supériorité numérique. Plus d’une minute après l’égalisation, Karjalainen fait trébucher un adversaire et est logiquement sanctionné. En toute intelligence, Dufek patiente dans la zone d’engagement droite pour laisser ses partenaires à se replacer. Proche de la ligne bleue, Ruusu tente sa chance et sur la trajectoire, Joubert dévie (34:40 ; 1-2).



Et 9 secondes plus tard, les Aigles vont totalement perdre le fil et inscrire un troisième but fatal. Á l’engagement, Ruel loupe sa passe pour son partenaire. Siraudin sur le côté gauche, mise en plein centre. Molder loupe totalement son intervention de la mitaine et met le puck au fond des filets (34:49 ; 1-3). Cruel pour l’Estonien qui sera de suite remplacé par Garnier.



Un dernier tiers timide



Le moral à zéro, Nice devait sortir un dernier gros tiers afin d’espérer ci ce n’est un point. Des deux côtés, le nombre de tirs a été faible mais cela n’a pas empêché les locaux de réduire la marque. Sur le flanc droit, Raska distille une petite passe entre deux défenseurs pour Kvanisca. Dans l’axe, il fixe et donne pour Tiala qui nettoie la lucarne. C’est un très beau but (49:04 ; 2-3). Le score en restera là.



Victoire méritée de Marseille sur la patinoire de Jean Bouin. Tueurs devant la cage tout en profitant des erreurs défensives adverses, cette première victoire de la saison va faire du bien aux marseillais. Sans doutes un petit peu moins frais suite à la défaite en prolongations face à Grenoble en milieu de semaine, les Aigles auront forte à faire ce dimanche à Rouen avant d’enchaîner face à Angers.

Le prochain match à domicile sera le 27 septembre face à Amiens. Marseille accueillera Briançon avant de se déplacer à Gap.

