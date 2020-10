Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 3ème journée : Rouen vs Amiens 3 - 0 (1-0 2-0 0-0) Le 02/10/2020 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Amiens ] Rouen s'offre le derby. Pour ce premier match à domicile de l’exercice 2020-2021, les dragons de Rouen recevaient leur voisin les gothiques d’Amiens pour un « derby ». Une rencontre dans un contexte sanitaire stricte puisque seulement 1000 spectateurs ont pu assisté à cette rencontre. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 04/10/2020 à 12:27 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1000 spectateurs Arbitres : MM. Hauchart et Peyre assistés de MM. Debuche et Douchy Buts :

Rouen : 16.30 Jacob Lagace (ass Nicolas Deschamps et Brock Trotter) ; 22.11 Florian Chakiachvili (ass Vincent Nesa) ; 38.09 Théo Gueurif (ass Enzo Cantagallo et Pierre Crinon)

Amiens : Pénalités 6 minutes contre Rouen 8 minutes contre Amiens







En préambule, il faut remercier l'ensemble de l’organisation du RHE76 pour tout le protocole sanitaire mis en place afin que les spectateurs, les rédacteurs et les photographes puissent dans les meilleures conditions assister et travailler en parfaite sérénité à ce derby. MERCI.



Début réussit.



On sent que les joueurs de Rouen ont des fourmis dans les jambes et qu’ils veulent vite en découdre sur le glaçon. C’est d’ailleurs eux qui par l’intermédiaire de Crinon s’adjuge le premier lancé que Savoye dévie du bouclier (01.05). Pintaric à son tour se met en évidence en se couchant sur un palet qui traine que convoitait Bruche (02.37).

Rouen prend les commandes de la rencontre et ni Lagacé (04.28), Chakiachvili qui touche le poteau droit (06.17) et ni Deschamps (06.28) ne trouveront la faille de l’armure Savoye. Un jeu de puissance s’offre aux dragons mais Savoye d’une mitaine ferme et sure dit non au shoot de Barker côté gauche (07.28). Amiens ne se contente pas de subir et revenu en nombre égal c’est G. Leclerc qui voit son tir dévié par Pintaric du casque (08.48).

Par la suite, il faut attendre un nouveau jeu de puissance pour voir l’ouverture du score et ainsi étrenner le nouveau tableau d’affiche, un cube central.

Le palet voyage dans toute la zone offensive des dragons, Lagacé sur la droite reprend de voler, son tir puissant est freiné par Savoye mais pas assez qui ne peut que constater les dégâts (16.30 / 1-0 / Lagacé ass. Deschamps et Trotter).

Une ultime occasion de ce tiers est à l’actif de Nesa dans le slot qui est à la conclusion d’un gros travail de Guttig et Bedin, mais Savoye répond bel et bien présent (17.30).



Après trois semaines quasiment d’inactivité, on ne pouvait pas demander des miracles, mais force de reconnaitre qu’il y a un gros potentiel et que le spectacle, la vitesse et les mouvements seront bien mieux des deux côtés. Bien que cela soit un match de championnat, c’est encore un match de préparation pour les dragons. Rouen aura su profiter de son jeu de puissance pour ouvrir son compteur.



Rouen enfonce le clou.



D’entrée de second tiers, c’est Rouen qui presse et Savoye est de suite réchauffer par Trotter, bien mis en orbite par Crinon seulement la mitaine du gardien d’Amiens capte fort bien le palet (20.29). Par la suite il ne peut rien faire.

Nesa travaille fort derrière la cage et trouve lancé face à la cage Chiakachvili qui ajuste Savoye impuissant (02.11 / 2-0 / Chakiachvili ass. Nesa).

Le gardien picard est encore sollicité par le duo Lagacé et Deschamps qui s’impose avec autorité (23.08). Rouen a besoin de soufflé et baisse de régime, ce que de suite Amiens profite. G. Leclerc et Coulaud mettent Pintaric en difficulté sur un tir vicieux et sur le rebond (27.32).

Romand pense réduire le score mais Pintaric vigilent met fin à l’espoir du picard (29.09). Les amiénois ne seront pas plus heureux avec le duo Sevcenko – G. Leclerc qui tombent à leur tour sur le mur Pintaric (25.56).

L’orage passé sans conséquence fâcheuse pour Rouen, les dragons retrouvent un souffle qu’ils vont immédiatement mettre à profit.

Cantagallo à la bleue côté droit tir sur la cage, Gueurif sur la trajectoire dévie le palet qui franchit la ligne fatidique (18.09 / 3-0 / Gueurif ass. Cantagallo et Crinon).



Un tiers que Rouen aura dominé dans son ensemble et qu’il a concrétisé au tableau d’affichage. Le manque de préparation c’est ressenti en milieu de tiers ou les dragons ont quelque peu souffert sans pour autant être complètement acculé.



Dos à dos.



Ultime tiers de ce derby, et le premier à se mettre en action c’est Romand qui oblige Pintaric à se coucher ne voulant laisser la vedette à l’attaquant picard (41.55). C’est au tour de Trotter de filer seul défier Savoye qui lui aussi s’adjuge les honneurs (42.42).

On sent que pour les deux équipes, préparation perturbée pour les deux équipes et absence de joueurs coté amiénois, que physiquement c’est dur et forcement le jeu et l’intensité s’en ressent. Même les jeux de puissances effectués par les deux formations ne donnent rien. Crinon sur sa sortie de cachot, bien servi par Gueurif perd son duel face à Savoye (45.40).

Les amiénois doivent de nouveau leur salut à leur gardien qui sort vainqueur de son duel face à Deschamps (49.01) puis sur le rebond en plongeant tel un gardien de foot devant Lagacé qui cage grand ouverte reste médusé sur le retour du gardien (49.02).

Amiens sur une supériorité se fait chiper le puck par Cantagallo qui file tout seul vers la cage, mais son tir passe au-dessus de la cage (50.59). Sur ce même jeu de puissance, Sabatier seul devant Pintaric voit ses feintes ne pas aboutir, le gardien rouennais ne mordant pas dedans et laisse ainsi sa cage inviolée (51.53). Rien de significatif pour la dernière partie de la rencontre, les organismes étant surement à plat.



Rouen remporte son premier match à domicile pour sa première dans ce nouveau championnat. Si, pour les multiples raisons évoquées, la rencontre ne fut pas d’une haute intensité, elle aura eu le mérite de nous montrer par les deux formations de bien belles intentions.

Que retenir, coté picard un gros match de Savoye qui est bien mieux qu’un faire-valoir, et que les blessures sont très préjudiciables aux hommes de coach Mortas et que le renfort d’un voir deux joueurs est nécessaire pour voir Amiens finir dans la première partie du classement.

Coté dragons, Pintaric déjà au top et qu’il faudra encore compter sur les rouennais pour le haut du tableau lorsque le physique et le collectif seront bien huilés. Et le gros match face qui se profile au rival pour le titre, les bruleurs de loups de Grenoble, vendredi prochain sera un nouveau test.

