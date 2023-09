Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 3ème journée : Rouen vs Marseille 3 - 2 (2-1 1-1 0-0) Le 15/09/2023 Rouen - L'île Lacroix [ Rouen ] [ Marseille ] Les Dragons s'imposent, mais dans un confort spartiate. Pour lancer leur saison de Ligue Magnus à domicile, les Dragons de Rouen recevaient les Spartiates de Marseille à l'île Lacroix ce vendredi. Sans complexes, les promus marseillais se présentent au complet après leur bonne entame de championnat samedi dernier face à Gap. Côté rouennais, il s'agit de confirmer la victoire de mardi à Angers pour lancer cette saison régulière en Magnus après une épopée en Suède puis en Suisse. Rouen - L'île Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 17/09/2023 à 12:10 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3189 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Hauchart assistés de MM. Yssembourg et Debuche Buts :

Rouen : 03.05 Quentin Tomasino (ass Florian Chakiachvili et Vincent Nesa) ; 14.08 Jordan Herve (ass Antonin Honejsek et Noa Goncalves-Nivelais) ; 31.17 Vincent Nesa (ass Quentin Tomasino)

Marseille : ; 12.43 Filip Dvorak (ass Nicolas Ruel) ; 27.07 Nicolas Ruel (ass Filip Dvorak et Paul Siraudin) Pénalités 8 minutes contre Rouen 4 minutes contre Marseille



Alignements :

Rouen :

L1 : Honejsek - Hervé - Hascak / Chakiachvili - Sotnieks

L2 : Rech - Perron - Mallet / Guimond - Kristensen

L3 : Lampérier - Kytnar - Vigners / Yeo - Goncalves

L4 : Bedin - Nesa - Tomasino

GB : Caubet



Marseille :

L1 : Colotti - Da Costa - Kadlec / Cirgues - Kalkis

L2 : Dufek - Machac - Stolyarov / Rockwell - Morillon

L3 : Siraudin - Ruel - Dvorak / Roussel - Djigaouri

L4 : Ten Braak - Leroux - Colombin

GB : Ciliak



Rouen démarre la rencontre avec Tonin Caubet devant le filet, Matija Pintaric étant laissé au repos après avoir joué trois matches en moins d'une semaine. En face, les Spartiates se présentent avec leur principale recrue de l'inersaison, le portier slovaque Marek Ciliak qui a évolué plusieurs saisons en élite tchèque. Photographe : Marine Romain D'entrée de jeu, Rouen tente de s'infiltrer dans la zone adverse par l'intermédiaire du jeune Jordan Hervé, aligné au centre de la première ligne aux côtés de deux des recrues majeures des Dragons : Antonin Honejsek et Marcel Hascak.

La première occasion est toutefois phocéenne. Après deux minutes trente de jeu, Paul Siraudin entre en zone offensive depuis le côté gauche et trouve le poteau de Caubet. Peu de temps après, Nesa donne le palet à Chakiachvili en zone défensive.

Le défenseur international voit l'ouverture et décale magnifiquement Tomasino lancé en pleine vitesse sur le côté droit à l'autre bout de la glace, qui fusille Ciliak d'un tir sous la barre. Les arbitres revoient l'action à la vidéo avant d'accorder le but aux Rouennais (1-0 / 3'05 / Tomasino ass. Chakiachvili et Nesa).

Désormais devant au tableau d'affichage, les Jaunes et Noirs baissent en intensité et se retrouvent malmenés par des Spartiates volontaires. Dvorak se présente seul face à Caubet qui réalise un joli forecheck. Puis l'ancien Dragon Fabien Colotti ne profite pas d'un rebond laissé par le portier rouennais.

Photographe : Marine Romain Le défenseur letton Roberts Kalkis s'essaye également sans succès. Rouen commet de trop nombreuses erreurs de relance pour développer son jeu et se montrer dangereux devant la cage.

Cette passivité coûte cher aux locaux puisque sur un palet volé par Ruel dans la crosse de Vigners en zone défensive, le tchèque Filip Dvorak, trouvé dans le slot depuis l'arrière du but, envoie le palet au fond et remet les compteurs à égalité (1-1 / 12'43 / Dvorak ass. Ruel).

Ce premier coup de glaive des Spartiates a eu au moins le mérite de réveiller un Dragon poussif.

Antonin Honejsek gagne son duel devant la bande sur le côté droit et parvient à décaler Hervé qui s'avance et trompe Ciliak entre les bottes d'un tir ras-glace pour redonner l'avantage à son équipe (2-1 / 14'08 / Hervé ass. Honejsek et Goncalves).

Alors que l'occasion était belle pour reprendre le match du bon bout, les locaux retombent dans leur travers et ne proposent plus rien en cette fin de tiers. Seuls les promus marseillais se procurent des occasions par l'intermédiaire de Siraudin, Dvorak et Kalkis.

Tonin Caubet fait les arrêts pour maintenir son équipe en tête à la pause. A noter qu'aucune pénalité n'a été sifflée dans cette première période.



Le second tiers repart sur le même rythme. Rouen continue de se compliquer la tâche par des relances hasardeuses et Marseille continue son pressing en essayant de saisir sa chance pour recoller au score. Les Spartiates n'y parviendront pas pendant leur premier avantage numérique du match consécutif à un cinglage de Kytnar.

C'est un peu plus d'une minute après le retour à forces égales qu'ils vont finir par être récompensés. Anthony Rech manque une passe dans sa zone défensive que récupère Siraudin derrière la cage.

L'ailier transmet à Ruel qui s'aide de son patin pour ensuite trouver Dvorak sur la gauche, dont le tir et dévié par Ruel qui trompe Caubet (2-2 / 27'07 / Ruel ass. Dvorak et Siraudin).

Tout est donc à refaire pour Rouen, qui souffre face au duo Ruel-Dvorak et le troisième trio marseillais particulièrement bon ce soir. A la mi-match, Chakiachvili est lui aussi envoyé en prison pour accrocher, ce qui offre une très belle opportunité aux hommes de Luc Tardif Jr de prendre l'avantage au score.

Photographe : Marine Romain Mais côté rouennais, c'est la quatrième ligne et plus particulèrement le duo Nesa-Tomasino, aligné en infériorité numérique, qui réalise une grosse prestation. Les deux compères rouennais pressent Fabien Colotti qui tente de récupérer un palet en zone neutre et se retrouvent seuls face à Ciliak.

Nesa attaque la cage et remet en arrière à Tomasino qui ne laisse aucune chance au portier marseillais en trouvant le petit filet droit (3-2 / 31'17 / Tomasino ass. Nesa). C'est donc en infériorité numérique que les Champions de France reprennent les devants dans ce match, après avoir complètement manqué leur début de seconde période.

Trois minutes plus tard, Rouen obtient un premier avantage numérique après un accrocher du jeune défenseur américain Tyler Rockwell. Hascak puis Rech ont l'occasion de réaliser de jolis tirs sur réception mais Ciliak s'interpose à chaque fois pour maintenir son équipe dans le match.

En fin de période, les Dragons n'ont donc aucune marge ce qui laisse de l'espoir aux Spartiates.



Revenus des vestiaires avec de meilleures intentions, les hommes de Fabrice Lhenry campent en zone offensive pour tenter de creuser leur avance. Rech, puis Tomasino, encore lui, butent sur Ciliak. Il en va de même pour le jeune défenseur Noa Goncalves, dont l'activité lui permet de se procurer des situations de tir depuis la ligne bleue.

On voit moins les Spartiates sur ce dernier tiers, mais ils restent tranchants en contre. Martin Kadlec part notamment en contre-attaque et tente de s'arrêter pour éviter le retour de Kristensen avant de tomber au contact du défenseur danois, pénalisé sur l'action. Avec huit minutes à faire, dont deux à venir en supériorité, Marseille a là une vraie occasion de recoller.

Photographe : Marine Romain Leur jeu en supériorité numérique se révèle toutefois inefficace, la faute peut-être à l'absence d'un quart-arrière d'expérience spécialiste du power play au sein de l'effectif des Spartiates. La seule occasion concédée par les Rouennais est un tir de Nicolas Ruel qui termine dans le casque de Tonin Caubet.

Alors qu'il ne reste moins de cinq minutes à jouer, Rech bute sur Ciliak dans l'enclave puis reçoit des coups depuis l'arrière du casque. En se relevant, l'international français s'en prend à Colombin pour tenter de se faire justice. Les deux hommes finissent au cachot, mais les deux équipes continuent d'évoluer à cinq.

Rouen se fait une frayeur en fin de match sur une passe manquée de Florian Chakiachvili en zone offensive, qui offre un deux contre un au duo Ruel-Siraudin, finalement mal négocié. Ciliak laisse sa place à un sixième joueur pour la dernière minute de jeu. Caubet se montre très solide pour stopper les dernières salves marseillaises, notamment un tir masqué de Kadlec.

Un dernier lancer de Colotti passe au-dessus de la cage, ce qui soulage toute l'île Lacroix qui peut célébrer la première victoire à domicile en Ligue Magnus de leurs protégés.



Victoire on ne peut plus compliquée pour les Dragons de Rouen ce soir. Incapables de sécuriser leur avance tout au long de la rencontre, les Rouennais ont laissé les Marseillais croire en leur chance. Il s'en est fallu de peu pour que les Spartiates accrochent un résultat à l'île Lacroix, portés par leur gardien slovaque Marek Ciliak et la ligne Siraudin-Ruel-Dvorak omniprésente. En face, les Rouennais ont été beaucoup trop apathiques, en particulier les principales gâchettes offensives de l'équipe. Ce sont les jeunes et la quatrième ligne rouennaise qui ont été déterminants dans cette rencontre. Une prestation qu'il faudra améliorer dimanche lors de la réception des Boxers de Bordeaux.



